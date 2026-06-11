İddialara göre Aziz Yıldırım, kızı Yaz Yıldırım'ın bir tabak makarna için 6 bin TL ödediği restorana giderek işletme yetkilileriyle görüşmüş, iyi mi?

İşletme, Aziz Yıldırım'a adisyonu göstermiş.

Fiyatın makarnaya eklenen trüf ve parmesan nedeniyle arttığı açıklanmış.

Yıldırım, 6 bin TL'nin hesabını yapıyorsa Fenerbahçeliler bu yaz flaş transfer beklemesin!

Şaka bir yana bir tabağa bir kilo parmesan bile rendelense 6 bin TL etmez!

Evet, trüf mantarı pahalı ama o da tabağa bir tutam konuyor genelde.

Bence Yıldırım, 6 bin TL için değil, kız çocuğu diye küçük görülüp ya da ünlü bir babanın kızı diye Yaz'ın kazıklanıp kazıklanmadığını öğrenmek için o restorana gitmiştir!

Asıl tartışmamız gereken; savaş gemisi üreten ultra zengin bir adama bile 6 bin TL'lik makarnanın pahalı gelmesi!

Alt tarafı bir tabak makarna üzerine altın tozu serpsen bile yine 6 bin TL etmez!

Normal vatandaşı geçtim, yeme içme sektöründeki fahiş fiyatlara sadece Aziz Yıldırım değil, turistler de isyan ediyor!

Haberlere yeni yansıdı; İstanbul- Etiler'de ünlü bir mekânda yemek yiyen turist, 96 bin 200 TL hesap çıkarılınca sosyal medyadan şöyle isyan etti:

"Türkçe bilmediğim için menüyü tam olarak inceleyemedim.

Hesabı istediğimizde önümüze toplam 96 bin 200 TL'lik adisyon getirildi.

Yalnızca iki şişe köpüklü şarap için 90 bin TL yazıldığını görünce şoke olduk.

Hesaba itiraz ettiğimizde toplam tutarın üzerini kalemle çizip, yerine 52 bin TL yazdılar.

Bu restoranın başka turistleri de aynı şekilde mağdur etmemesi için olayı resmi kurumlara bildirmek istiyorum." Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı denetim ekiplerince ilgili işletmede inceleme gerçekleştirildi.

Turist itiraz edince hesabın 90 bin TL'den 52 bin TL'ye düşmesi ibretlik bir olay.

Buna rağmen turistin şikâyette bulunması da örnek bir davranış.

Etilerde lüks bir restoranda bile turistler böyle kazıklanıyorsa gerisini siz düşünün!

Taksicisi, kafesi, restoranı, hanutçusu vs. olmak üzere, yeme içme sektöründe birçok kötü niyetli insan turistleri mağdur ediyor!

Bu da turizm sektörüne zarar veriyor.

Yemek sektöründe ise işletme giderleri, hammadde maliyeti ve yüksek kiralarla açıklanamayacak fahiş bir pahalılık var!

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TRUMP'IN KUKLASI OLMUŞ

Amerika'da Kevin De Bruyne gibi yıldız bir futbolcuya da uyuşturucu kaçakçısı muamelesi yapıldı.

Daha terminale girmeden Belçika Milli Takım oyuncuları tek tek itinayla arandı.

Peki, bu durumda "En azından sadece Afrikalılara ve Araplara değil, ABD'ye giren herkese eşit muamele yapılıyor" diyebilir miyiz? Havalimanlarındaki görevliler keyiflerine yapmıyorlar bu işi.

Belli bir güvenlik prosedürü var ve onu uyguluyorlar.

En azından futbolcular için kuralları biraz gevşetilebilirdi diye düşünebiliriz lakin ABD bir kurallar ülkesi!

Ancak FIFA'nın görevlendirdiği bir hakemi Somalili diye ABD'den geri yollamak, İranlı futbolculara yapılanları güvenlik önlemi diye geçiştiremeyiz.

Dünyanın en önemli spor gazetesi L'Equipe'in dünkü kapağı her şeyi özetliyor:

Ülkeye alınmayan Somalili hakem, ırkçı ICE polisi ve FIFA Başkanı Infantino'yu kukla gibi elinde tutan Donald Trump!

Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter yolsuzluklara karıştığı için yüzüne para fırlatılarak protesto edilmişti.

Blatter'in çırağı Infantino'nun da paraya taptığı ortaya çıktı. O da protesto edilirse şaşırmam!

Aslında ülke federasyonları, FIFA'nın sadece maddi çıkar endeksli yaklaşımına son vermek için harekete geçmeli.

Dünya futbolunun temiz yönetime ihtiyacı var!

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EVE DÖNSÜN DİYE 600 MİLYON DOLAR HARCANDI

Yaza damgasını vurması beklenen 'The Odyssey' filminde Matt Damon yine evine dönmeye çalışan bir kahramanı canlandırıyor.

Filmde, Truva Savaşı'nda savaşan İthaka Kralı Odysseus'un (Matt Damon) yıllar süren savaşın ardından evine dönme çabasını konu alıyor.

Hollywood, Damon'ı filmlerde eve döndürmek için neredeyse 600 milyon dolar harcamış! Aslında hafızasını kaybeden bir ajanı canlandırdığı 'Bourne' serisinin ikinci ve üçüncü filminde de Damon eski kimliğini araştırırken bir anlamda evine dönmeye çalışıyordu. Damon'ın başarılı filmlerinin genelde eve dönmek üzerine olması enteresan. Damon evine dönsün diye 600 milyon dolar harcandı ama fotoğrafta gördüğünüz üç filmin toplam brüt geliri 1 milyar 868 milyon dolar. 'The Odyssey' de büyük para kazandırır!

Demek ki, 'eve dönme' teması gişenin sihirli formülü!

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VEKİL MAAŞLARI YÜZDE 40 DÜŞÜRÜLDÜ!

Macaristan Parlamentosu, milletvekillerinin maaşlarını yüzde 40 azaltan düzenlemeyi kabul etti.

Vekillerin tamamı tasarıya destek verdi.

Böylece vekillerin maaşı 6 bin 150 Euro'dan 3 bin 690 Euro'ya düşürüldü.

Ayrıca vekillerin telefon, ofis, konut ve personel ödeneklerinde de kesintiye gidildi.

Yeni hükümetin, devlet bütçesi üzerindeki baskıyı hafifletmek ve idari giderleri düşürmek amacıyla kemer sıkma politikaları uygulamaya vekil maaşlarından başlaması toplumda olumlu karşılandı.

Kesintiler sadece vekilleri değil, bazı üst düzey siyasi makamların maaşlarını ve çeşitli ödenekleri de kapsıyor.

Amaç, siyasetçilerin ekonomik sıkıntı yaşayan toplumdan kopuk olmadıkları mesajını vermek.

Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 32,24! Macaristan'da ise yüzde 2,3!

Enflasyonla mücadelede vekil maaşlarının düşürülmesi gibi sembolik adımların bile faydasının olacağını, en azından siyasete olan inancın artacağını düşünüyorum!

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Altyazı

"Tibet'te bir söz vardır. Eğer bir problem çözülebiliyorsa endişe etmeye gerek yoktur. Eğer çözülemiyorsa endişe etmenin bir yararı olmaz." (Tibet'te Yedi Yıl)