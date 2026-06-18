Bir yorumcu, A Milli Futbol Takımı futbolcularına Dünya Kupası'na katıldıkları için 15 milyon euro prim verildiğini iddia etti.

Bu rakam doğruysa ve kadrodaki 26 futbolcuya bölüştürülse bile birçok ülkeye göre çok yüksek!

Daha önce de FIFA'nın Dünya Kupası katılımı nedeniyle Türkiye'ye verdiği 10,5 milyon dolarlık ödülün tamamının futbolcular arasında paylaştırılacağı söylenmişti.

Bu iddia daha mantıklı.

Tabii, milliler kötü sonuç alınca prim rakamları göze batıyor lakin bu, kazanılmış bir hak!

Çünkü söz verilmişti!

Benim dikkatinizi çekmek istediğim konu ise milli futbolcuların çok fazla reklamda rol almaları!

Bunun bir nedeni de bazı futbolcuların hem kendi markalarının hem de Milli Takım sponsorlarının reklamlarında oynamaları.

Elbette reklam kampanyaları da bu işin bir parçası. Dünya Kupası sinerjisinin ekonomiye de büyük faydaları var.

Aklıma takılan soru şu; acaba futbolcular o kadar çok reklamda oynadıkları için yeterince hazırlanamadılar mı?

Bazen 20 saniyelik bir reklamın çekimi birkaç gün sürebiliyor.

Millilerin toplamda kaç reklamda oynadıklarına dair resmi bir veri yok.

30 mu? 50 mi?

Futbolcular sahada yorgun gibi gözüküyorlardı!

Fiziksel açıdan da Avustralya karşısında eridiler!

Teknolojinin yardımıyla organize bir şekilde futbolcuları yormadan reklamlar çekildiyse sorun yok.

Reklam çekimleri için toplamda ne kadar süre harcandığını da bilmiyoruz!

Medyaya gerekli bilgilendirmeler yapılmadığı sürece her kötü sonuçta iddialar ve dedikodular artar!

Daha önce de yaşandı bunlar.

Neyse ki bu kez "Şu futbolcuya az prim verildi" diye bir kriz yaşanmadı.

Şu anki tablo ise 'Sahada yoklar, reklamda çoklar!' Her şeye rağmen ben millilerin ilk maçta gerekli dersi çıkardığını ve Paraguay'ı yeneceklerini düşünüyorum!

Yeter ki başarılı olsunlar o zaman da onları göklere çıkarırız.

Toplum olarak bir ortamız yok!

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BABALAR VE OĞULLAR

Dünya Kupası'nı özel yapan detaylardan biri de dört yılda bir düzenlenmesi.

Örneğin 2002'de İlhan Mansız, Senegal'e gol attığında neredeydim, ne yapıyordum diye soruyor kendine ya da çocukları soruyor.

1982'yi hatırlıyorum.

Her çocuk gibi Diego Maradona'yı izlemeyi bekliyordum ama zamanın Claudio Gentile gibi kasap oyuncuları efsaneyi yerden kaldırmamışlardı!

Alman kaleci Schumacher'in Fransız Battiston'u hastanelik ettiği diz-kalça darbesine faul bile çalınmamıştı!

Tardelli'nin finalde Almanya'ya attığı golden sonraki sevincini gözyaşları içinde, başını iki yana sallayarak ve "Gol, gol!" diye haykırarak koşmasını da hiç unutamam.

Bu ikonik sevinç anı "Tardelli'nin Çığlığı" (L'urlo di Tardelli) diye tarihe geçmişti.

2026 Dünya Kupası da müthiş hikayeler yaratmaya başladı.

Irak'ı 4-1 yenen Norveç kadrosundaki üç futbolcunun babasının yine ABD'de düzenlenen 1994 Dünya Kupası kadrosunda olduğu ortaya çıktı.

1994'te Norveç Milli Takımı'nda oynayan Alfie Haaland, Goran Sorloth ve Erik Thorstvedt'in oğulları Erling Haaland, Alexander Sorloth ve Kristian Thorstved da önceki gün sahadaydı!

1994, 1998 ve 2002 Dünya Kupaları'nda Arjantin forması giyen ünlü teknik direktör Diego Simeone'nin oğlu Giuliano Simeone de Arjantin kadrosunda yer alıyor.

Norveç'teki üç baba-üç oğul hikayesi ise eşine az rastlanacak bir rastlantı.

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MESSİ Mİ MBAPPE Mİ?

Amerikan Futbol Ligi'nde (MLS) oynadığı ve 38 yaşına geldiği için Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nda tempo sorunu yaşayacağı düşünülüyordu. Ancak Messi, Cezayir'e karşı hat-trick yaparak hiç paslanmadığını gösterdi.

Böylece Arjantinli efsane, Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 16'ya yükselterek, Alman efsane Miroslav Klose'nin 16 gollük rekorunu yakaladı.

Muhtemelen turnuvayı da Dünya Kupaları'nda en çok gol atan futbolcu unvanıyla tamamlayacak!

Benim çocukluk kahramanım Maradona'ydı ama Messi bambaşka bir seviye! Futbolu bilgisayar oyunu gibi oynuyor!

Öte yandan Senegal'e iki gol atan Kylian Mbappe de Mbappe de, Dünya Kupalarında toplamda attığı gol sayısını 14'e yükseltti.

Belki bu turnuvada bile önce Klose'yi sonra da Messi'yi geçebilir!

Real Madrid'de Mbappe'yi eleştirenler şu an dünyanın en değerli futbolcusuna sahip olduklarının farkına varmışlardır diye düşünüyorum.

27 yaşındaki Mbappé'nin şu an bir Dünya Kupası şampiyonluğu bir de hat-trick yaptığı finali var!

Sakatlık yaşamazsa önünde iki Dünya Kupası'nda daha rahat oynar. Belki üçüncüyü de oynar ve gol rekoru da uzun yıllar kırılmaz!

27 yaşında 2 Dünya Şampiyonluğu da kazanabilir.

Rakamlar ve rekorlar konuşmakla bitmez.

Bu futbol sihirbazlarını canlı izleme fırsatını kaçırmayın.

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İSTANBUL'DA YAŞAMANIN BEDELİ

Sosyal medyada birinin "09.00-17.00 çalışmasının İstanbul'da en az 07.00- 19.00 olması." diye yaptığı paylaşım biraz abartılı da olsa haklılık payı var.

Eğer eviniz işinize yakın değilse ya da her gün köprüyü geçmek zorundaysanız trafikte geçirdiğiniz süre bazen 2-3 saati buluyor.

Dünyanın en sıkışık trafiğine sahip olan İstanbul'da ortalama bir sürücünün yılda tam 118 saatini (yaklaşık 5 gün) trafikte dur-kalk yaparak kaybediyor.

Bu toplu taşıma kullananlar için de geçerli.

Hafta içi ortalama en iyimser tabirle işte sekiz saat + üç saat trafik + sekiz saat uyku= 19 saat ediyor ve size beş saat kalıyor.

Bu bazen dört saat olabiliyor.

Yukarıdaki paylaşımın altına biri de "Ve İstanbul'da aldığın maaşla kira ödeyemiyor olman" yazmış.

Bu da birçokları için doğru bir tespit!

Karı-kocanın bir maaşı kiraya gidiyor!

O zaman 16 milyon insan neden İstanbul'da yaşıyor?

İstanbulluların bu şartları kabullenişi daha kötü bir çaresizlik!

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Altyazı

''Bir geceliğine kral olmak, ömür boyu budala olmaktan iyidir.'' (The King of Comedy)