Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında da ara tatilin devam edeceğini açıkladı.

14 Eylül'de okullar açılacak.

Yine ilk hafta öğrencilerin uyum süreciyle geçecek. Çocuklar tam derslerin ritmine ve disiplinine alışmışken iki buçuk ay sonra dokuz gün tatile çıkacaklar.

Özellikle ilkokuldaki çocuklarda, kısa süreli de olsa eğitimden uzaklaşmak, öğrenilen taze bilgilerin unutulmasına neden olacak.

Kasım ara tatili zengin ailelerin yurtdışına tatile çıkmasından başka neye yarıyor?

Ülkemizde 15 yıl ve üzeri çalışanların bile genelde 26 iş günü tatil hakkı var. İnsanlar neden yağmurlu, kapalı kasım ayında tatil hakkını kullansın? Genelde de kullanılmıyor!

Çalışan anneler küçük çocuklarını nereye bırakacaklarını şaşırıyor. Dokuz gün için bakıcı tutmak ya da aile büyüklerini devreye sokmak zorunda kalmak çok yıpratıcı.

Çocuklarını işyerine götürmek zorunda olan birçok çalışan insan var.

12-17 yaş arasındakiler de genelde evde mobil oyunlara gömülüyorlar!

Normalde nisan ayında olan ikinci ara tatil neden 8 Mart'a çekildi?

Çünkü Ramazan ve Kurban bayramları artık okul dönemine denk geldiği ve müfredatın işlenme süresi yetmeyeceği için bu sefer Ramazan Bayramı ile birleştirilecek!

Böylece yarıyıl tatilini 8 Şubat'ta bitiren öğrenciler bir ay sonra tekrar tatile çıkacak!

Soğuk mart ayında aileler çocuklarıyla ne yapacak? Yine eve kapanacaklar. Zengin aileler de mart ayında Türkiye'de yapacak bir şey bulamadıkları için yine yurtdışına tatile çıkacaklar!

İkinci ara yıl tatili sürekli ileri geri mi çekilecek?

Sonra dersler yetişsin diye 25 Haziran'a kadar aşırı sıcaklarda çocuklar okulda tutulacak!

Üç çocuk velisi olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim; şu an birçok okulda ders işlenmiyor ya da işleniyormuş gibi yapılıyor.

Sınavlar yapıldı ama çocuklar aşırı sıcaklarda okula gidecekler!

LGS ve üniversite sınavlarına girenler zaten devamsızlık haklarını sınava hazırlık için kullanıyor ya da rapor alıyorlar!

Adam gibi okullar 15 Haziran'da kapansa sınava girenler de rahat etse olmaz mı?

Öğretmen arkadaşlarımdan duyuyorum; ara tatiller ve haziran sıcaklarında doğru dürüst ders işlenmediği için bazı ders konuları daha hızlı geçmek zorunda kalıyorlar. Bu da kalıcı öğrenmeyi olumsuz etkiliyor.

Özellikle LGS ve YKS gibi merkezi sınavlara hazırlanan 8. ve 12. sınıf öğrencileri için ara tatiller, okul takvimindeki yazılı sınavların çok dar bir zamana sıkışmasına neden olur. Bu durum öğrencilerde kaygı ve stres seviyesini artırıyor.

Ayrıca büyükşehirlerde veya ekonomik durumu iyi olan ailelerin çocukları ara tatilleri kültürel faaliyetler ve kurslarla değerlendirebiliyor ama imkânları kısıtlı olan veya kırsal bölgelerde yaşayan çocuklar bu süreyi çoğunlukla ekrana bakarak ya da verimsiz geçiriyorlar.

Bu da öğrenciler arasındaki makası açıyor!

Okulların 25 Haziran'da kapanmasının turizme zararları da ayrı bir tartışma konusu! Şu an turistik işletmeler sinek avlıyor!

Tüm dünyada uzun okul tatili, mevsimin en elverişli olduğu dönemde yapılır.

Türkiye bir Akdeniz ülkesi ama yaz tatilini kısaltıyoruz ve yağmurlu, kapalı kasım ayına ve kışın hala devam ettiği marta çocukları tatile çıkarıyoruz!

Bizim kuşak uzun yaz tatillerinde meslek öğrenir, hobi edinir, bahçelerde büyüklerimize yardım ederdi. Yazlığı olanlar da masrafsız tatilini yapardı!

Eğitimde kalite düşüyor, çalışan anneler büyük zorluk çekiyor, zenginlerin çocukları yurtdışına kültür tatiline çıkarken dar gelirli çocuklar eve kapanıyor ve daha fazla ekran bağımlısı oluyorlar!

İnat etmeye gerek yok ara tatillerin faydası yok, zararı çok!

***



TERİM'DEN MESAJ VAR!

Fatih Terim'in 10 Ocak 2022'de Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra altı aylık Panathinaikos macerası dışında futboldan uzak kalması kötü bir karardı.

Okan Buruk'un dört yıl üst üste şampiyon olması Galatasaray'a dönmeyi bekleyen Terim'i erken emekliliğe itmişti.

Uzun süredir gündemde olmayan Terim şimdi YouTube kanalından Dünya Kupası'nı yorumlamaya başladı.

Hocayı özlemişiz, tespitleri yerindeydi.

Avustralya yenilgisinden sonra Montella ve futbolcuların yerin dibine sokulmasına karşı çıkıp "Öldürmeyin!" derken haklıydı.

Öte yandan Terim'in yorumculuğa başlaması zamanlama açısından manidar! Bu yayınlar TFF'ye bir mesaj olabilir!

Montella ayrılırsa yerine kim gelecek?

Boştaki teknik direktörler için yeni trend yorumculuk yapıp, kendini hatırlatıp, tekrar takım bulmak artık!

Büyük takımların sembol isimlerinin yeniden göreve çağrılmak için nöbette beklemelerini hiç anlamadım!

Aykut Kocaman da altı yıldır bekliyor!

Oysa kariyerlerinin verimli dönemlerinde yeni meydan okumalara girişseler mesleklerinde aktif kalırlar!

***



JAPONYA, AVUSTRALYA'NIN İÇİNDEN GEÇERDİ

Dünya Kupası'nda Brezilya, Fas'ın elinden zor kurtuldu.

Sanki Fas'ın Brezilya, Brezilya'nın da Fas gibi oynadığı bir maç oldu!

Brezilya'nın zorlu rakiplere karşı defansa çekilip, Vinicius Junior ve Raphinha'nın hızlı çıkışlarıyla gol aramaktan başka çaresi yok gibi.

Bu oyunu en iyi Ancelotti oynattığı için Brezilya Federasyonu'nun tercihi doğru olmuş.

Kupanın en keyifli maçı Hollanda-Japonya arasında oynandı.

Japon teknik direktör Hajime Moriyasu, futbolda sistemin yıldızlardan önce geldiğini bir kez daha gösterdi.

1.60 boy ortalaması olan Japonya, bitmek tükenmek bilmeyen enerjileri, hareketli oyunları, üçgen paslaşmaları ve sürekli ara koşularıyla müthiş bir takım.

Japonlar bu futbolla uzun boylu Avustralya defansının içinden geçerdi!

Süper Lig'e ve milli takıma Moriyasu gibi sistem ve futbol kültürü yaratacak hocalar lazım ama bizde o sabır yok!

***



Altyazı

''Ceza istediği kadar uzun olsun, yeter ki koridorlar kısa olmasın. İnsan bir kere yürümeye durdu muydu, her şeyleri unutur. Nedendir bu? Çünkü volta cezanın törpüsüdür.'' (Tatar Ramazan)