Fransa'da düzenlenen dünyaca ünlü tenis turnuvası Roland Garros'u izlemek için Paris'e giden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinin giydiği ayakkabılar tartışma konusu oldu, iyi mi?

Pınar Altuğ'un yaklaşık 30 bin TL değerindeki lüks ayakkabılar giydiği hâlde, Yağmur Atacan'ın 2.500 TL'lik spor ayakkabı tercih etmesine vatandaşlar birçok yorum yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları:

2 bin 500 TL'ye ayakkabıyı nereden buldun Yağmur abi? Kasım ayı indiriminden mi yakaladın?"

"Asistan doktor maaşıyla anca samba almış. Ne yapsın Hasan'ım şimdi?"

"İdeal karı koca harcama tutarları bu dengede olmalı."

"Pınar Hanım çalışıyor parasıyla 30 bin TL'ye ayakkabı alıyor, Yağmur yıllardır işsiz. O ayakkabı ona çok bile!"

"Evlendiğimde eşim tabii ki benden daha pahalı giyecek. Boşuna mı çalışıyorum o daha iyi giysin daha rahat yaşasın daha rahat gezsin tozsun kimseye eyvallahı olmasın. Evli bir erkek başka ne için çalışır zaten."

"Evin bütçesini kimin yönettiği belli oldu."

"Yağmur Atacan tam halk çocuğu çıktı." Bazıları oldukça acımasız espriler olsa da vatandaşların yorumları özetle böyle.

Herkes Yağmur'un ucuz ayakkabı giymesine takılmış ama kolundaki saat yanlış görmediysem 1 milyon TL!

Ben de lüks, pahalı ve marka giyinmek erkeği bozar diye düşünüyorum.

Erkek için önemli olan rahat olması ve kendine yakışmasıdır.

İdeal ilişkide de erkek için önce karısı ve çocukları gelmeli.

Onların her türlü ihtiyacı karşılandıktan sonra sıra kocaya gelmeli!

Karısından daha pahalı lüks giyinen erkek mi olur?

Evlilikte maddi denge budur. Önce kadın ve çocuklar gelir.

Hayat bekâr erkeğe güzel!

***



TRT NEDEN 4K YAYINLAMIYOR?

Türkiye'nin 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası heyecanına hazırlanırken TRT'nin Dünya Kupası maçlarında 4K yayın yapmayacağı ortaya çıktı.

Milli takımızın maçları 1080p kalitede yayınlanacak.

Evet, 4K yayının maliyeti daha yüksek.

Dünya Kupası yayınları FIFA tarafından uluslararası yayın merkezi üzerinden 4K çözünürlükte (3840x2160 piksel) ve 59.94fps olarak dağıtılıyor.

Sadece bu sinyali satın almakla bitmiyor.

Yayının alınması, işlenmesi, uydu üzerinden iletilmesi ve dağıtılması için ek altyapı ve bant genişliği gerekiyor.

4K yayın için daha yüksek veri akışı gerektiğinden uydu operatörlerinden daha fazla kapasite kiralanması gerekiyor. En çok para da bu tutuyor.

Ancak TRT 4K kanalında 2018 Dünya Kupası ve 2022 Dünya Kupası'ndaki tüm maçlar 4K kalitede canlı ve ücretsiz olarak yayınlanmıştı.

Euro 2024'te ise UEFA'nın maliyet gerekçesiyle 4K yayın seçeneğini kaldırması nedeniyle maçlar 4K olarak yayınlanmadı.

Dünya Kupası 2026'da ise 4K yayın mevcut olmasına rağmen TRT bu maçları 4K olarak yayınlamayacak.

Türkiye'nin katılmadığı Dünya Kupası'nı 4K yayımla, katıldığı kupayı ise 4K yayımlama!

Bu ne yaman çelişkidir!

Örneğin Alman medya kuruluşu Magenta TV'de Dünya Kupası, 4K Dolby Vision ve Dolby Audio 5.1 kalitesinde yayımlanacak.

Hatta Türkiye'nin maçlarında Türkçe spiker seçeneği sunulacak.

Karşılaşmaları Ertem Şener ve Halil Altıntop anlatacak.

Almanlar bile 3 milyon gurbetçimizi düşünerek 4K Dolby Vision ve Dolby Audio 5.1 kalitesinde yayın ve Türkçe sunum yapıyor.

TRT ise 80 milyona 1080p gibi düşük kaliteli bir yayını layık görüyor!

Olacak şey mi bu?

SANKİ ÖZEL KANAL!

TRT'nin aldığı bandrol oranlarını hatırlayalım: Televizyonlardan (yüzde 16), radyolar ve radyo alıcılı cihazlardan (yüzde 16), cep telefonları ve SIM'li akıllı saatlerden (yüzde 12), uydu alıcılardan (yüzde 12), bilgisayar ve tabletlerden (yüzde 4), radyo alıcısı bulunan taşıtlardan (yüzde 0,8).

Vatandaş da haklı olarak "TRT'ye dünyanın vergisini veriyoruz, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacağız neden 4K yayın yok?" diye soruyor.

TRT ile ilgili mafyatik, şiddeti yücelten diziler yayımlaması, sanki özel kanalların rakibiymiş gibi reyting odaklı yayınlar yapması, vergilerimizle Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi yayın ihalesini alıp Türk takımları hariç diğer maçları özel platform kurdurup parayla vatandaşa izlettirmesi gibi eleştirilecek daha çok konu var! TRT'nin öz kaynakları yerine dış yapımlarda aktardığı devasa bütçeler ise ayrı bir tartışma konusu!

TRT, kamu yayıncılığı yaptığını unuttu.

Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de Dünya Kupası maçlarını 4K yayımlamama kararı aldı!

***



KAÇAK ELEKTRİKLE ŞARJ!

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen rutin denetimlerde elektrikli bir otomobilin, şebekeden kaçak olarak çekilen hatla şarj edildiği tespit edildi.

Bir buğday ambarının önünde park halindeki elektrikli otomobilin, direkten çekilen kaçak hatla şarj edildiğini belirlendi.

Daha kötüsü elektrikli araca ait şarj kablosunun, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan bu hatta bağlandığı ortaya çıktı.

İyi ki birine elektrik çarpmamış.

Üstelik kaçak çekilen hattı saklamaya bile gerek duymamışlar. Direk elektrik direğine kabloyu uzatmışlar!

Kaçak elektriğin yoğun olarak kullanıldığı Güneydoğu'da acaba kaç kişi aracını kaçak elektrikle şarj ediyor?

***



CEZADAN ANLIYORUZ!

Gaziantep'te son bir ay içerisinde yapılan denetimlerde, yaya geçitlerinde yayalara geçiş hakkı vermediği tespit edilen 240 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 358 bin 880 lira idari para cezası uygulandı.

Onca uyarıya ve kesilen cezalara rağmen hala yaya geçidinde yayaya yol vermeyen araçlar var. Yol vermeyi bırakın, yaya geçidinde vatandaşları ezenler, öldürenler var. İnsanlar hala yaya geçidinden geçerken korkuyor.

Ne yazık ki, halkımız cebini yakan cezadan anlıyor! Yaya geçidinde durmayı öğretmek için daha çok ceza kesilir!

***



Altyaz

"Bir şeye karşı savaşmazsanız her şeye karşı kaybedersiniz." (Sucker Punch)