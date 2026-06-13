Birçok futbolsever Dünya Kupası'nda maçlarda her iki devrede de verilen üçer dakikalık su molasına çok kızdı.

Evet, molalar maçın akışını değiştiriyor ve tempoyu düşürüyor.

Ama bu işin sonunda futbol da NFL ve NBA gibi olacak!

Yakında oyunun her durduğu anda maçın kronometresi de durdurulacak.

TV yayınlarının yanı sıra dijital platformlar, ikinci ekran deneyimleri ve gerçek zamanlı marka aktivasyonları düşünüldüğünde, yeni spor pazarlaması 'su molaları' kalıcı olacak!

Yani su molasına karşı çıkmak çok romantik bir yaklaşım!

Spordan sektöründe en çok kazanan Amerika, dünyaya futboldan da nasıl para kazanılacağını öğretecek!

Seyirci elbette hiç reklam yayınlanmasın ister ama futbol bedavaya oynamıyor!

Milyarlarca dolarlık bu sektörün devamı ve kalitenin artması için canlı yayın gelirlerinin sürekli artması gerekiyor!

İzleyici maçın tam başlama anında TV'yi açıp, devre arası ve maç sonunda kanal değiştirince reklamları kim izleyecek?

Amerikalılar bu gerçeği gördü ve su molasını icat etti.

Her iki devrenin de tam ortasına toplam altı dakika reklam sokmayı başardı.

İzleyicilerin çoğunluğu kanal değiştirmeyeceği için bu altı dakika altın değerinde.

Reklam değeri en yüksek spor karşılaşması Super Bowl'da 30 saniyelik bir reklam yayınlamanın bedeli ortalama 8 milyon ABD doları.

İşte ABD icadı 'su molası reklamı' da maçın önemine göre bazen Super Bowl kadar değerli olacak. Dünya Kupası Finali, Super Bowl'ı kat kat geçecek.

Bu konuyu biraz araştırdım.

Dünya Kupası'nda toplam 104 maçta su molalarında yaklaşık üç dakikalık 208 reklam penceresi oluşacak.

Sadece ABD'deki TV yayınlarında 208 reklam penceresinden en kötü ihtimalle 620 milyon dolar, en iyimser tahminle ise 1,04 milyar dolar reklam geliri elde edilecek.

Bunun bir dünya üzerinden hesabını yapın!

Bu para dünyanın en değerli ligi Premier League'in 38 haftalık uzun lig sezonunda bile kazanılmıyor!

Maç biletlerinin yüksek olması da eleştiri konusu oldu ama orası Amerika!

Orada her ürün değerinin en yüksek seviye ulaşması istenir!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, kendi belirlediği Somalili hakemin ABD'ye sokulmamasına, futbolcuların sanki uyuşturucu kaçakçısı şüphelisi gibi tepeden tırnağa aranmasına neden ses çıkartmadığını sanıyorsunuz?

Sadece FIFA'nın Dünya Kupası'ndan 10 milyar dolar kazanması bekleniyor!

Dünya Kupası'nın ABD, Kanada ve Meksika'daki ekonomik etkisinin ise en az 30,5 milyar dolar olacağı hesaplanıyor.

Geniş ekonomik faaliyet hacimli bazı tahminlere göre ise bu gelir 80 milyar dolar!

Kupanın dünya ekonomisine toplam katkısı ise yaklaşık 40,9 milyar dolar olacak!

İki su molası zamanla dünyada en değerli reklam alanı olacak!

Bunu ilk öneren ben olacağım galiba; başta Süper Lig ve Türkiye Kupası olmak üzere canlı yayınlanan her futbol karşılaşmasında iki su molası koyarsak, TV yayıncı kuruluşların ve dijital medyanın geliri çok artar.

Elbette bu gelirden futbol kulüpleri de yararlanır!

Futbol kulüplerine de kombinelere Avrupa ve derbi maçlarını dahil etmemelerini tavsiye ediyorum.

İzlenirliği yüksek olacak maçlara özel fiyat uygulamalılar.

Hem böylece bazıları el altından karaborsa bilet satmak zorunda kalmaz!

Bu ekstra gelirlerle üst düzey futbolcular transfer edilip, ligin değeri ve Avrupa'da başarılar artarsa taraftar da iyi ki "Su molası var der"!

Abartmıyorum spor ekonomisinden bahsediyorum!

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TEKRAR YAZIYORUM: MONTELLA OLACAK!

Haftalardır Fenerbahçe'nin teknik direktörünün Aykut Kocaman olacağı, hatta yardımcıları bile söylendi, yazıldı.

Bu köşeyi takip edenler Fenerbahçe'nin teknik direktörünün Vincenzo Montella olma ihtimalinin olduğunu okumuştur.

Bunu yazılı basında ilk yazan benim.

Bu bilgi sadece bir duyum değil, akıl mantık da Montella'nın olması gerektiğini söylüyor.

Önceki gün herkes Aykut Kocaman'ın teknik direktör olacağının açıklanmasını beklerken kulüpten şu açıklama geldi:

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün teknik direktör ile anlaşma sağladığına ilişkin çok sayıda haber ve iddia yer almaktadır.

Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup; Yönetim Kurulumuz, hali hazırda hiçbir teknik direktör ile anlaşma yapmamıştır." Evet, şu an şartlar Montella'nın Fenerbahçe'ye gelmesi için müsait değil.

Benim inancım ve aldığım duyumlar Aziz Başkan'ın Montella'yı istediği yönünde.

Montella defalarca "Şu an tek düşüncem A Milli Takımı ve Dünya Kupası" dedi.

Ama aynı Montella, "Bir teknik adam olarak ister istemez sahanın kokusunu özlüyorsunuz, bu bir gerçek" diyerek kulüp takımı çalıştırmaya tamamen kapıyı kapatmadı.

Bence gerçekleşmesi muhtemel iki senaryo var:

Montella, Milli Takım'la en azından çeyrek finale çıkarsa TFF ile 2028 yılına kadar olan sözleşmesi devam eder.

Ancak Avrupa'dan ya da Türkiye'den büyük teklifler gelirse, sözleşmenin tazminat koşullarına bakılır!

Herkes gibi ben de aklıma getirmek istemiyorum, lakin Milli Takım'ın olası bir başarısızlığında şartlar değişir!

TFF bırakmak istemese bile Montella kulüp çalıştırmayı daha çok isteyebilir!

Aykut Kocaman'ı başarılı bir teknik direktör olarak görsem de altı yıl hiçbir takımı çalıştırmayıp, Fenerbahçe'yi beklemesini hem kolaycılık hem de kendi kariyerine yapılmış büyük hata olarak görüyorum.

Bence Aziz Başkan, Montella'yı istiyor ve sabırla bekliyor.

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DRONE, HELİKOPTERİ DÜŞÜRDÜ

İran'a ait 20 bin dolarlık Shahed-136 adlı drone, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait 25 milyon dolar değerinde AH- 64 Apache helikopterini düşürdü.

Drone teknolojisi savaş stratejilerini kökünden değiştirecek gibi gözüküyor.

20 bin dolarlık drone'lar, 25 milyon dolarlık helikopterleri ve diğer hava araçlarını düşürmeye devam ederse yeni savaş doktrinlerinin hazırlanması gerekecek.

Tank gibi zırhlı araçlara bile zamanla gerek kalmayabilir.

Helikopteri vuran drone, tankları çok daha kolay yok eder!

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Altyazı

"Tamamen bir yabancı olduğunu fark edene kadar biriyle zaman geçirmek ne kadar acı." (Sunshine of the Spotless Mind)