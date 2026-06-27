İnekler, danalar metan gazı salımına neden oluyorlar diye yapay eti devreye soktular...

Benzin ve motorin fiyatını sürekli artırıp, elektrikli araçları ön plana çıkartılar...

Suyu az tüketin, elektriği az harcayın diye farkındalık kampanyaları yaptılar...

Küresel Isınma'ya karşı karbon vergisi çıkardılar (Bizde henüz bu vergi uygulanmıyor)...

Küresel Isınma yüzünden Dünya yaşanmaz hale gelecek diye yıllardır milyarlarca insanı korkuttular...

Elbette tasarruf önemli, israf büyük hata. Ancak yukarıdaki politikaları bize dikte edenler özel jetlerine, mega yatlarına atlayıp dünyayı dolaştılar!

Evet, ultra zenginlerden bahsediyorum!

Oxford ve Leiden üniversitelerinin yaptığı yeni araştırma, dünyada en yüksek tüketim düzeyine sahip yüzde 10'luk kesimin, her yıl 1,7 ila 5,7 trilyon dolar arasında çevresel hasara yol açtığını ortaya koydu.

Zengin özel jetinden, mega yatından inmiyor.

Süper güçler ABD ve Çin, İklim Krizi kararlarına uyar gibi yapıp, dünyayı daha fazla kirletiyorlar.

Sonra da İklim Krizinin faturası, gelişmekte olan ülkelere ve tüketimde payı düşük olan geniş halk kitlelerine çıkarılıyor!

Bu ne yaman çelişkidir?

Zenginleri daha çok karbon ayak izi bıraktıklarını, doğayı daha çok kirlettiklerini biliyorduk ama zenginlerin yol açtığı çevresel hasarın 5,7 trilyon dolar olduğunu kimse tahmin etmiyordu!

Önümüzdeki yıllarda 'karbon vergisi' her ülkede uygulanınca ve oranları artınca gelir grubunun altında olan insanlar daha da fakirleşecek!

Şimdiden yüksek sesle söylemeliyiz: Kirleten ödesin kardeşim!

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MONTELLA, BİZİ CURAÇAO MU SANIYOR?

A Milli Futbol Takımı'nin ABD'yi yenmesi az da olsa halkımızı mutlu etti.

En azından üç puan aldık, üç gol attık. Ama bu buruk galibiyeti de abartanlar oldu.

Örneğin teknik direktörü Vincenzo Montella, "Başımız dik bir şekilde ülkemize döneceğiz. Bin tane zafere bedel bir maç oldu" dedi, iyi mi? Gören de gruptan çıktık sanacak!

Montella ya tazminatı alıp kaçmanın derdinde ya da psikolojisi bozulduğu için garip, saçma açıklamalar yapıyor!

Önce ilk iki mağlubiyete 'kader' dedi!

"Sonra istifamı isteyenler bunu yapmayacağımı kabullenmeli" gibi pişkin bir açıklamada bulundu.

Şimdi de dokuz as oyuncusunu kenarda oturtan ABD'ye karşı alınan galibiyet için "Bin tane zafere bedel" diyor! Biz Dünya Kupası'na ilk kez katılan Curaçao (150 bin nüfuslu) gibi butik bir ada ülkesi değiliz!

Ortada bir zafer yok hocam!

Uçağa bindiniz erkenden geliyorsunuz!

Grup birinciliğini garantilemiş, belki bir daha sahaya sürmeyeceği oyuncuları mutlu etmek için as kadroyu kenarda tutan ABD'yi yendik sadece!

Bu duruma rakip takımın teknik direktörü Mauricio Pochettino da şaşırmış olacak ki şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye turnuvadan gidiyor, ben mi yanlış anlıyorum ama sanki biz eve dönüyormuşuz da Türkiye turnuvada kalıyormuş gibi bir hava var, bunu anlamıyorum." Biz de anlamıyoruz!

Dün de yazdığım gibi Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın başına acilen Okan Buruk geçmeli!

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BASKETBOL SALONUNA ASIL İHTİYACI OLAN KULÜP!

AS Monaco geçici olarak EuroLeague'den ayrılma kararı alınca, ligin 20'nci takımı olmayı 2025-26 sezonunda Eurocup Finali'nde Beşiktaş'ı yenen Fransız takımı JL Bourg hak ediyordu.

Bir Fransız takımı gidecek yerine Eurocup şampiyonu başka Fransız takım gelecekti.

Ancak JL Bourg, EuroLeague'in mali yükümlüğünü kaldıramayacağını açıklayınca Beşiktaş'ın lige katılma olasılığı artmıştı.

Aralarında Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in de bulunduğu EuroLeague'in 13 hissedar kulübü, oy birliğiyle Beşiktaş'ı lige dahil etti.

Gelecek sezon Türkiye'den üç takımın birden Eurolegaue'de olacak olması ülke basketbolu adına güzel bir gelişme.

Bu noktada Beşiktaş yönetimini de kutlamak lazım.

Yıllar sonra Galatasaray gibi basketbola üvey evlat muamelesi yapmaktan vazgeçip futbolda kötü giderken ve ekonomik açıdan zorlanırken basketbolculara inanarak yatırım yaptılar.

Ve karşılığını da aldılar.

Beşiktaş taraftarının, Eurolegaue maçlarında salonu hınca hınç doldurup, büyük şovlara imza atarak Eurolegaue'e heyecan katacağını şimdiden görür gibiyim.

Salon demişken Beşiktaş, maçlarını nerede oynayacak?

3 bin 200 kişilik BJK Akatlar salonunda mı?

Orası küçük kalmaz mı?

Belki de devlet desteğiyle yapılacak Galatasaray'ın salonunda Eurolegaue maçlarına çıkarlar!

Beşiktaşlılar şimdi, "Galatasaray basketbola neredeyse hiç yatırım yapmadan devlete salon yaptırıyor, biz Eurolegaue'de oynuyoruz ama salonumuz yok" demezler mi?

Oysa Mekteb-i Sultani'yenin köklü bir basketbol geleneği vardı! Galatasaray basketbolda da Fenerbahçe ile yarışırdı.

Ergin Ataman gibi elit bir hoca bile bütçesizlikten takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı.

Ve uzun yıllar Galatasaray'da basketbola üvey evlat muamelesi yapıldı.

Bu tartışmadan Fenerbahçe'yi ayrı tutmak lazım.

Onlar hem futbol stadyumunu hem de basketbol salonunu kendi kaynaklarıyla yaptılar!

Fenerbahçe'yi rakiplerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri de zaten bu!

Fenerbahçe, voleyboldan basketbola, bokstan atletizme en çok şampiyonluğu kazandırır, ülkeye en çok olimpiyat sporcusu yetiştirir ama spor salonu Galatasaray'a yapılır!

Beşiktaş, Eurolegaue'de kalıcı olursa gelecekte takım sayısı 24 çıksa bile Türkiye'den dört takımın katılmasına biraz zor izin verirler!

O zaman da garip bir tablo çıkar ortaya.

Galatasaray yeni salonunda Avrupa basketbolunun 2 numaralı kupası EuroCup'ta maçlarını oynarken, Beşiktaş 3 bin 220 kişilik küçük salonunda EuroLeague maçlarını mı oynayacak?

Yok, o kadar da değil! Beşiktaş muhtemelen EuroLeague maçlarını Sinan Erdem'de oynar.

Ama şu an salona en çok ihtiyacı olan kulüp Beşiktaş, Galatasaray değil!

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Altyazı

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