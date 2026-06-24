Vincenzo Montella'nın forvet konusunda yaşadığı sıkıntıları çözmek için devşirme bir forvet talep ettiği konuşuluyor.

Milli takım yöneticilerinin de yaptığı çalışmalar sonrasında A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri kadrosunda siyahi bir forvet olabilirmiş!

Yıllardır eleştirdiğim yabancı futbolcu kuralının Türkiye'yi düşürdüğü durum ortada!

80 milyondan bir golcü çıkaramadık! Şimdi devşirme siyahi golcü arıyoruz!

Ülke futbolu, alt ligler de dahil olmak üzere, Afrika'ya çalışıyor zaten!

Türk evlatlarına verilmeyen fırsat yabancılara veriliyor!

Elbette yabancı futbolcular da olmadan takımlar rekabet edemez ama bunun bir dengesi olmalı!

Bazen ilk 11'lerde milli marşı söyleyecek tek bir Türk olmuyor!

Şu an milli takımda Tanju Çolak, Aykut Kocaman, İlhan Mansız, Burak Yılmaz ayarında bir golcü olsa, gruptan çıkmayı garantilemiştik!

Elbette kestirme yol olarak devşirme golcü de bulabiliriz.

Daha önce Brezilyalı Mehmet Aurelio, annesi Kıbrıslı Türk olduğu için çifte vatandaşlık hakkına sahip olan Colin Kazım-Richards milli formayı giymişti.

Peki, şimdi böyle bir aday var mı?

Devşirme golcü için 2000 yılında Kıbrıs Türkü bir annenin çocuğu olarak İngiltere'de dünyaya gelen Rhian Brewster'in adı geçiyor.

Chelsea altyapısından yetişen ve Liverpool forması da giyen Brewster, 2020 yılında Sheffield United'a transfer oldu ama İngiltere A Milli Takımı'nda forma giymedi.

Brewster dizinden ve ayak bileğinden geçirdiği ağır sakatlıklardan sonra gerçek potansiyelini yansıtamadı.

Yani Brewster kurtarıcı olamaz.

Öte yandan geleceğe yatırım yapmak için Fenerbahçeli 19 yaşındaki Sidiki Chérif ikna edilebilir.

Gine'de doğan ve aynı zamanda Fransa vatandaşlığı bulunan Cherif, şu an Gine ve Fransa milli takımlarının radarı altında.

Mart 2026'da Fransa U21 Milli Takımı'nın Lüksemburg ve İzlanda maçları için aday kadrosuna davet edildi.

Ancak Chérif, Fransa adına oynayabilmesi için gerekli olan vatandaşlık işlemlerini tamamlayamadı. Bu idari eksiklik nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

FIFA kurallarına göre, bir futbolcunun kan bağı bulunmayan bir ülkenin milli takımında oynayabilmesi için o ülkede en az 5 yıl kesintisiz olarak yaşamış olması gerekiyor.

Bir yıldır Türkiye'de bulunan Cherif, fizik kapasitesi ve oyun tarzıyla gelişime açık ve çok yönlü bir santrfor profili sergiliyor.

Cherif, Fransa için oynamanın hayalini kuruyor olabilir ama dünyanın en kaliteli futbolcu havuzuna sahip Fransa Milli Takımı'nda formayı kapmak çok zor!

Belki bu gerçeği görüp Türkiye için beklemeyi düşünebilir.

Tabii bunun için devletin de desteği ve ilgisi gerekiyor.

Cherif'in potansiyeli yüksek! Yeter ki ikna edilsin ve gerekli şartlar sağlansın.

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YANLIŞ YAPAN BEDELİNİ ÖDER

Aracına yakıt aldıktan kısa süre sonra motor arızası yaşayan sürücü, otomobili çekici yardımıyla yetkili servise götürdü.

Araçta yapılan incelemelerde depoya motorin yerine benzin doldurulduğu ve motora zarar verdiği tespit edildi. Ve sürücü Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu.

Mahkemeden akaryakıt istasyonunun "ayıplı hizmet" sunduğuna dair karar çıktı.

Akaryakıt istasyonu 57 bin 965 TL'lik araç hasarı, 3 bin 287 TL ikame araç bedeli, 1.920 TL çekici ücreti ve 1.000 TL yanlış doldurulan yakıt bedeli dahil toplamda sürücüye 64 bin TL ödeme yaptı.

Bu kararda en önemli detay sürücünün kasko poliçesini kullanmaya gerek kalmaması ve masrafları doğrudan akaryakıt istasyonundan tahsil etmesi.

Bu tarz bir olayın başınıza hiç gelmemesini istiyorsanız, pompacı yakıtı aracınıza doldurmaya başlayana kadar yanından ayrılmayın!

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MESSİ GİBİSİ GELİR Mİ?

Messi'nin daha şimdiden Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan (18 gol), en fazla maça çıkan (28 maç) ve en fazla galibiyet yaşayan (18 galibiyet) futbolcusu oldu.

Onun sürekli rekorlar kırmasına alışkınız lakin 39 yaşında bunları yapıyor olması büyük olay!

Arjantin takımı da Messi'nin etrafında dizilmiş, onu koruyarak oynuyor.

Messi gibi enerjisini doğru kullanan, sadece olması gerektiği anlarda sahneye çıkan ve kesin sonuca ulaşan bir futbolcu daha önce yeryüzüne gelmedi.

Tüm zamanların en iyisi olduğunu artık tartışmaya bile gerek yok. Asıl konuşmamız gereken; bir daha Messi gibisi gelir mi?

Öte yandan Arjantin henüz dişli bir rakiple karşılaşmadı.

Arjantin'in en azından final oynaması için Messi'nin daha büyük mucizelere imza atması gerekiyor!

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İDDİALAR DOĞRU MU?

A Milli Futbol Takımı'nın, çöl sıcağıyla kavrulan Arizona'da kamp yapmasını maçlar başlamadan eleştirmiştik.

"Play-off'tan geldiğimiz için FIFA mecbur kıldı" denince sustuk.

Ancak son haberlere göre kamp yerinin aslında zorunlu olmadığı, Türkiye'nin ekstra ücret ödememek için kavurucu sıcağa ve uzun yolculuklara rağmen itiraz hakkını kullanmadığı iddia ediliyor!

Almanya, Fransa, Avusturya, Japonya, Portekiz ve İspanya, FIFA'nın sunduğu standart tesisleri reddederek kendi özel kamp alanlarını belirlemişti.

Uğurcan Çakır'ın sözlerini hatırlayalım;

"Buraya geldiğimizde bir sıcaklık ve zaman farkı oldu, yeni yeni adapte olduk... Ancak 10 gün geçtikten sonra uyku düzenimiz oturdu, artık rahat uyuyabiliyoruz." Maçların oynandığı şehirlerle kamp alanındaki uzun yolculukları da hesaplarsak takımın ilk iki maçta sahada bitkin olmasının nedeni şimdi anlaşılıyor.

Takımın genelinde yaşanan uyku problemi de takımın jet-lag sorununu aşmadığını gösteriyor.

ABD'ye çok daha erken gidilip, oyunculara daha güçlü bir psikolojik/ fiziksel destek sağlanmalıydı!

Eğer yukarıdaki iddialar doğruysa, birçok özel şirketin sponsor olduğu Milli Takım'a daha iyi şartlarda konaklama sunulmaması affedilmeyecek bir hata!

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Altyazı

"Hayatta kalmak istiyorsan savaşa girme. Özellikle kendinle." (Lord of War)