Haluk Levent yine karşılıksız çek düzenlediği için suçlu bulundu!

Ben Haluk Levent'in ne yapmak istediğini gerçekten anlamadım.

İnternete "Karşılıksız çek" yazınca Levent'in eski haberleri ilk sıralarda çıkar.

Levent, 1997'de karşılıksız çek yazdığı için Metris Cezaevi'nde 9 ay 10 gün hapis yattı.

2003'te Levent'e senette yanlış adres yazımı gerekçesiyle dolandırıcılık davası açıldı.

2008'de ise ünlü şarkıcı borçları karşılığında yaptığı anlaşmada dolandırıcılık iddiasıyla yeniden yargılandı. Aynı dönemde müzik haklarını aynı anda iki ayrı şirkete devrettiği de dava konularından biri oldu.

2010 yılında Ankara 5. İcra Mahkemesi'nin çıkardığı yakalama kararı gerekçesiyle gözaltına alınan Levent, 600 bin TL icra borcunu ödeyemediği için tutuklandı. "Dolandırıcılık ve karşılıksız çek" suçlarından kesinleşmiş 3 aylık hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi.

Cezaevinde başını duvarlara vurdu, kendine zarar verdi ama yine akıllanmadı! 2011'de restoran satın alma işleminde dolandırıcılık iddiasıyla yargılandı ve bu davadan 2012'de beraat etti.

Öte yandan şarkıcı Arel, 2014 yılında Levent'in 350 bin TL'lik borcu nedeniyle kendisini mağdur ettiğini açıkladı.

Levent'in 2017 yılındaki bir sosyal medya paylaşımına göre o dönemde aleyhine açılmış dava sayısı 22'ye ulaşmıştı. Davaların büyük bölümünün karşılıksız çek ve ödenmemiş senet kaynaklı olduğu görülüyordu.

Bu kabarık suç listesine rağmen Haluk Levent, AHBAP derneğini kurdu.

Zenginlerden aldığı paraları yardıma muhtaç insanlara direkt ulaştırarak halkın sevgisini kazandı.

Özellikle sosyal medyadaki yardım çağrılarına anında yetişerek, zenginlerle fakirler arasında bir köprü kurarak toplumda Robin Hood etkisi yarattı!

6 Şubat depremlerinde Ahbap Derneği, Kızılay'ın iştiraki olan Kızılay Çadır ve Tekstil AŞ'den çadır satın aldığının doğrulanması dernek için dönüm noktası oldu!

Bu olayda Levent'in zekâsına da şapka çıkarmak lazım.

Parayla çadır satılması halkın Kızılay'a olan güvenini sarstı ve yardımlar AHBAP'a aktı!

6 Şubat'tan sonra AHBAP'ta toplanan bağış miktarının 2 milyar TL civarında olduğu Levent tarafından ifade edilmişti.

Ben o dönem karşılıksız çekten hapis yatmış, adı dolandırıcılık davalarına karışmış birine 2 milyar TL teslim edilir mi diye bir yazı yazmıştım!

Kimsenin günahını almak istemem.

AHBAP'ın adı yolsuzluk olaylarına karışmadı.

Levent ne kadar bağış toplayıp nerelere harcandığını sürekli açıkladı.

Lakin yine bu 2 milyar TL'nin günlük faizi ne kadardır, denetim yapılıyor mu vs. diye kafamda soru işaretleri hep oldu!

Diğer yandan da kendi kendime "Hapis yatmış bir adam bir daha bu işlere bulaşmaz" diyordum.

Ne yazık ki, Levent kendisine şüpheyle yaklaşanları yine haklı çıkardı!

Karşılıksız çekten, dolandırıcılıktan hapislerde yatmış Levent'in anketlerde sürekli 'dürüst, hilesiz yardım' konusunda akla ilk gelen isim çıkması aslında ayrı bir başarı öyküsü!

Levent'in bu son olayla ilgili yaptığı "Çek ile ilgili taksit kararının çıkmasını kendi avukatımız istedi.

24 ay taksitle ödemeler yapılacak.

Yani ortada tarafımızla ilgili bir sorun yok. 25 yıl sonra tekrar çek ile gündeme geldim. Beni bağışlayın." açıklaması da merak edilen konuları yanıtlamıyor!

2025 yılında düzenlenen iki çekin karşılıksız çıkmasının nedeni ne? Bu 70 milyon TL nereye harcandı?

Bu halk, geçmişteki hatalarına rağmen Levent'i en güvenilir insan ilan etti ve milyarlarca lirasını ona güvenerek AHBAP'a verdi, vermeye de devam ediyor.

Levent, yine haber olacağını, ceza alacağını bildiği halde neden 70 milyon TL'yi ödemedi?

Bir daha çek bile yazamayacak artık!

Sevgili Haluk Levent, tek başına inşa ettiğin güven kalesini neden yıktın?

Bu nasıl bir umursamazlıktır?

Yoksa bu işin içinde başka işler mi var?

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TRT'NİN MOLAYA ERKEN GİRMESİ

Geçtiğimiz günlerde Dünya Kupası'nda İran-Yeni Zelanda maçını sunan spikerin dakikalarca iki takımı karıştırmasının ardından TRT'de bir hata daha yaşandı. Kanada-Katar arasında oynanan maçın 22. dakikasında Katarlı oyuncu sakatlanınca hakem oyunu durdurup sağlık ekibini çağırırken TRT spikeri Erdoğan Arıkan "Su molası" anonsu yaparak yayını reklama götürdü.

Maç devam ederken hatasını fark eden reji yaklaşık 1,5 dakika sonra apar topar yayına döndü.

Ancak kısa süre sonra hakem bu kez gerçek su molası işaretini verince TRT yine reklama gitti.

Hadi pahalı diye 4K yayın yapılmadı bari bu hatalar olmasın!

TRT'ye bu basit hatalar yakışmıyor.

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MONTELLA'NIN KREDİSİ VAR

Bu yazıyı okuduğunuz sıralarda Türkiye-Paraguay maçı bitmiş olacak.

Dünya Kupası başlamadan önce sanılanın aksine rakiplerimizin zor olduğunu yazmıştım.

Güney Amerika'nın Dünya Kupası'ndaki katılım kontenjanının artırılması, grup elemelerinin hazırlık maçı havasında geçmesine neden olmuştu.

Yine de Paraguay'ın grup elemelerinde hem Arjantin'i (1-0) hem de Brezilya'yı (2-1) mağlup etmesi yabana atılmayacak bir başarı.

Yeşil Burun Adaları'nın İspanya ile Kongo'nun da Portekiz ile berabere kalmaları, neticeyi sahaya yansıtılan inanç ve mücadelenin belirlediğini gösterdi.

Bu kaliteli kadro bekleneni veremezse faturayı Vincenzo Montella'ya kesmek isteyenler olabilir.

Fatih Terim boşuna gündem olmadı! Kenarda bekleyenler var!

Son Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkmamız, UEFA Uluslar Ligi'nde birinci gruba yükselmemiz ve 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmamız önemli bir başarıdır.

Yani olası bir başarısızlıkta dahi Montella'nın devam edecek kredisi var.

Bize yeni hoca değil, istikrar lazım!

Paraguay'ı yenelim de hiç bu tartışmalara girmeyelim.

Haydi Türkiye! Sen zoru seversin!

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"İdealler barış doludur, tarih ise şiddet." (Fury)