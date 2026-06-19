Son yıllarda yapılan araştırmalar, çocukların ve ergenlerin uyku sürelerinin her yıl ortalama 1 dakika azaldığını gösteriyor.

Gençlerin yarısından fazlası okul gecelerinde ihtiyaçları olan 8 saatlik uykuyu alamıyor.

Yetişkinlerde hem uyku süresi hem de uyku kalitesi düşüyor.

Dünya genelinde insanların ortalama uyku süresi altı saat 55 dakika gözükse de gecede altı saat veya daha az uyuyan insanların genel nüfusa oranı her geçen yıl artıyor.

Bunun birçok nedeni var.





Öne çıkan nedenler ise stres ve gelecek kaygısı, yatakta ekran kullanımı, iş ve ev sorumluluklarını uykuya ayrılan zamandan çalması.

Özellikle yatakta cep telefonu kullanımında ortaya çıkan mavi ışık, beynin uyku hormonu olan melatonin salgılamasını geciktiriyor.

Dünyada insanların yarısından fazlası uyumadan hemen önce telefonuna bakıyor!

Gözden kaçan bir diğer neden ise kafein alımının artması.

Özellikle gün içerisinde kahve, çay ve diğer uyarıcı içecekleri fazla içmek, uyku saatinden çok sonra uyanık kalmanıza yol açıyor.

Uzmanlar göre ortalama bir kişinin uykuya dalması yaklaşık 10 ila 20 dakika sürüyor.

Ancak vücutta kafein varsa veya kafeine duyarlıysanız, bu süre ikiye katlanabiliyor.

Katlanan süresin üzerine bir de "Neden uyuyamıyorum" diye strese girdiğinizde ise uykuya dalmanız daha da gecikiyor.

Peki, ne yapmamız lazım?

Öncelikle stresten mümkün olduğunca uzak durmaya çalışmalıyız ve yatmadan bir saat önce cep telefonuyla vedalaşmamız gerekiyor.

Eğer çok kahve ya da çay içiyorsanız.

Uyku saatinden dokuz saat önce kafeinli içecekleri içmeyi bırakmalıyız.

Yani saat 24.00'de uykuya dalmak istiyorsak, saat 15.00'den itibaren kafeinli içeceklerden uzak durmalıyız.

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RONALDO KENARA ÇEKİLMELİ

Portekiz, Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası'na puan kaybıyla başladı.

Kongo çetin ceviz çıktı. Portekiz takım halinde kötüydü ama puan kaybının faturası Ronaldo'ya çıktı!

Ronaldo'nun maç boyunca isabetli şut denemesi hiç olmadı. Hiç başarılı top süremedi, top çalamadı ve üç kere de top kaybetti.

Ronaldo hiç yüzde 100 gollük pozisyona giremedi ama kısmen müsait pozisyonlarda çektiği şutlar isabetli olmadı.

Normalde Ronaldo'nun Kongo karşılaşmasında cezası nedeniyle oynamayacaktı ama FİFA cezayı kaldırmıştı.

Dünya Kupası'nın ilgi çekmesi için FİFA, Ronaldo'yu sahada istiyor. Sponsorlar da onun sahada olmasını istiyor.

Oysa daha önce de yazdığım gibi Portekiz, Ronaldo'suz oynamalı!

Maç sonu Portekiz teknik direktörü Roberto Martinez, neden Ronaldo'yu kenara almadınız sorusunu "Gol ararken, tarihin en iyi golcüsü Cristiano Ronaldo'yu sahada tutmak tamamen mantıklıydı" diye yanıtladı.

Bu yanıt kulağa mantıklı gibi geliyor lakin Ronaldo Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz forması giydiği son 10 maçta da gol atamadı. Acaba Martinez de sponsorların ve Ronaldo'nun lobi baskısına mı yeniliyor?

41 yaşındaki Ronaldo kendine ne kadar baksa da üçgen vücut ve kaslar gol getirmiyor!

Ronaldo yarı turizm elçisi olarak Suudi Arabistan'da top oynayıp, rekor kırmaya ve büyük paralar kazanmaya devam edebilir.

Ancak artık üst düzey oynayamadığını görmeli ve ihtiyaç duyulduğunda kulübeden gelmeyi kabul etmesi gerekiyor!

Koskoca Arjantin milli takımı tüm egolarını bir tarafa bırakarak Messi için oynuyor.

Elbette 38 yaşındaki Messi de bu desteğin karşılığını veriyor. Portekiz'de ise durum tam tersi.

Ronaldo, takım arkadaşları da futbolu bıraksın da üzerimizdeki baskı kalksın diye pas vermediklerini görmüyor mu acaba?

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GRİ PASAPORT MESELESİ

Avrupa Parlamentosu'nun önceki gün yayınlanan Türkiye raporundaki maddeler arasında kamuoyunda 'gri pasaport' olarak bilinen hizmet pasaportlarının kötüye kullanıldığı da yazıyordu.

Doğruyu söylüyorlar!

Son dönemde Avrupa'ya vize almak zorlaştığı için bu pasaportlar Avrupa'ya vizesiz seyahat imkânı sağlaması nedeniyle ilgi görüyordu!

Gri pasaportlar turistik amaçlı kullanılamaz.

Hizmet pasaportu yurtdışında çalışmak ya da bir hizmeti görmek için hükümet, özel idareler ve belediyelerce görevlendirilenlere verilen, vizeye ihtiyaç olmaksızın seyahat edilmesini sağlayan bir pasaport türüdür.

Sorun özellikle belediyelerde yaşanıyor!

2020'de yaşanan skandalı hatırlatayım;

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi ile Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği arasında protokol yapılmıştı.

Protokole göre 15 Şubat-27 Şubat 2020 tarihleri arasında 'Çevreye Duyarlı Bireyler Yetiştirmek' projesi kapsamında Almanya'nın Hannover şehrine 53 kişi götürüldü.

Bir de 16 Eylül-28 Eylül 2020 arasında dernek üzerinden 45 kişilik ikinci kafile gönderildi.

Ve bu iki kafileden tam 43 kişi, Türkiye'ye dönmemişti!

Bu kişiler ne yapıyorlar acaba?

Almanya'da çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeye devam mı ediyorlar?

Türkiye'deki belediyelerde kaç kişiye Avrupa'da rahat gezsinler diye gri pasaport başvurusu yapıldı acaba?

Umarım bu işin sonu, başta gazeteciler olmak üzere gerçekten gri pasaportunu hizmet için kullananlara dokunmaz!

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TRUMP'A GÜVENEN BATTI!

ABD Başkanı olmadan önce Bitcoin'i özgürleştirme ve ABD'yi kripto başkenti yapma vaatlerinde bulunan Donald Trump, kripto para yatırımcılarını fakirleştirdiği ortaya çıktı!

Daha da ilginci Trump Ailesi üyeleri çıkardıkları kripto paralardan 2.3 milyar dolar kazandı.

Trump Ailesi'ne güvenen ve yatırım yapan yatırımcılar ise 2.3 milyara yakın servet kaybetti!

Yaklaşık 1 milyon yatırımcının Trump projeleri nedeniyle zarar ettiği ortaya çıktı.

Demek ki, Trump, sosyal medyada piyasalarla ilgili spekülasyon yapmadan önce pozisyon alıyormuş!

Güzel iş!

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Altyazı

"Yardımseverlik aç köpeğin önüne kemik atmak değildir. Yardımseverlik en az köpek kadar aç olduğunda kemiğini onunla paylaşabilmektir." (Kış Uykusu)