Arjantin milli takım kafilesi, Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları ile karşılaşmak için gittiği Miami'de havalimanına iner inmez üst aramasına tabi tutuldu.

Uçak aprona yanaştıktan sonra ABD'li görevliler, bütün kafileyi tek tek üst aramasından geçirdi.

Valizlere bile titizlikle bakan Amerikalılar, Messi'yi de es geçmedi.

O sırada Messi'nin gülme krizine girmesi sosyal medyada şu tarz yorumların yapılmasına neden oldu:

"Ne yapacak? Yanında taşıdığı sniper'la maç esnasında rakibine kızıp headshot mı yapacak? Amerikan toplumunun illüzyonu bu!"

"Arada bir böyle şovlarla kitlenin gururu okşanmalı. Messi bile olsan, ABD vatandaşı değilsin demeye çalışıyorlar."

"Sadece İran'a yapmıyoruz, bak Messi de olsa ararız! Hesabıyla hareket ediyorlar." Messi Dünya Kupası'nı izlenir kılan en büyük yıldız. En son aranacak insan o olmalı ama kural kuraldır!

Şöyle düşünün Miami'deki havalimanında sizi tepeden tırnağa arıyorlar ama Messi hiç aranmadan yanınızdan geçiyor! Ne hissedersiniz? "O da insan değil mi" diye sormaz mısınız kendinize!

"ABD'de kurallar herkese uygulanır" demeye çalışıyorlar işte!

Kupa ilk başladığında bu tarz arama zorluğunun İran ve Afrika ülkelerine çıkarıldığı algısı oluşmuştu, lakin kuralların istisnasız her ülke kafilesine uygulandığını gördük. Tabii İran'a ekstra zorluklar çıkardılar!

Ancak Messi de olsa görevliler kendilerine verilen talimatları uyguluyor.

Haftalardır tartışılan bu olayın esasını anlatayım. Olay sosyal medyada köpürtüldüğü gibi değil!

Messi gibi dünyaca ünlü yıldızlar, genellikle tarifeli uçaklar yerine özel jetler ile seyahat ederler.

Özel jet yolcuları, havalimanının herkes tarafından kullanılan ana terminalini değil, FBO (Fixed-Base Operator) adı verilen özel terminalleri kullanır.

Bu prosedürde yolcular, ana terminaldeki X-ray cihazlarından geçmek yerine, doğrudan araçla uçağın yanına (aprona) kadar getirilebilirler.

Ancak güvenlik taramasından muaf değillerdir.

Bu nedenle gümrük veya havacılık güvenliği (TSA) görevlileri, gerekli gördüklerinde taramayı terminal içinde değil, uçağın hemen yanında taşınabilir cihazlarla veya manuel olarak yaparlar.

Eğer Messi, normal bir yolcu gibi terminal binasının içine alınsa ve standart güvenlik noktalarından geçirilseydi, havalimanında büyük bir izdiham yaşanırdı.

Özetle ABD'liler hem kuralı istisnasız herkese uyguluyorlar hem de terminalde izdiham oluşmasını engelliyorlar.

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DEMEK Kİ OLUYORMUŞ!

YouTube, Türkiye'deki çocukların dijital dünyada güvenliği için önemli bir özelliği kullanıma sundu.

"Gözetimli Çocuk Hesapları" özelliğiyle ebeveynler, çocuklarının izleyebileceği içerikleri yaş grubuna göre belirleyebilecek, Shorts kullanımını sınırlandırabilecek veya tamamen kapatabilecek.

Dün itibarıyla platforma eklenen bu özellik kademeli olarak tüm kullanıcılara sunulacak.

Yeni sistem, ebeveynlerin YouTube uygulaması veya Google Family linki üzerinden oluşturabileceği çocuk hesaplarıyla çalışıyor.

Bu hesap türü, çocukların yaşlarına uygun içeriklere erişmesini sağlarken, ebeveynlere de gelişmiş denetim araçları sunuyor.

Sekiz yaş altındaki çocuklara yönelik hazırlanan YouTube Kids platformundan tamamen bağımsız ve farklı yapıdaki bu yeni özellik, 9-18 yaş grubundaki çocukların YouTube'da daha güvenli içerikler izlemesini sağlıyor.

Ebeveynler, çocuklarının Shorts'ta geçireceği süreye sınır koyabiliyor. Shorts akışı zamanlayıcısı ile günlük sınır belirleyebilir veya Shorts'u tamamen kapatabilirsiniz.

Demek ki, oluyormuş!

YouTube çocukları koruyan bu özellikleri yumurta kapıya dayanana kadar, sosyal medya yasası çıkana, cezalar gündeme gelene kadar yapmadı.

Küresel internet devlerinin klasik taktiği bu; devletin ve kullanıcıların istekleri eğer kazançlarını olumsuz etkileyecekse son ana kadar yerine getirmiyorlar.

Ceza kesilme olasılığı artınca da isteneni yapıyorlar!

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BÜYÜKADA'DAKİ İZDİHAM

İstanbul-Büyükada Viranbağ mevkiindeki plajda bulunan bir restorandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

İtfaiyeye yangın söndürme helikopterleri de destek olunca yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Prens Adaları'nda yaz dönemlerinde sık sık yangınlar çıkıyor.

Bu yangınlar genelde adaya gezmeye gelenlerin sorumsuz davranışları yüzünden çıkıyor.

Adalarda piknik ve mangal ateşi yakmak kesinlikle yasak ama sönmemiş bir izmarit, kırık şişe parçaları vb. yangını tetikleyen birçok faktör var.

Yukarıdaki haberi ilginç yapan ise alevlerin restorandan ormana sıçraması!

Normalde yangın konusunda en hassas olmaları gerekenler turistik işletmeler! Burası nasıl bir restoran acaba? Normalde ormanla işletme arasında bir mesafe olmalı. Prens Adaları, hem yerli hem de yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor ama yaz sezonlarında bu ilgi kontrolsüz bir kalabalığa dönüşüyor!

Adaların altyapısı insan seli karşısında zaman zaman çöküyor.

Ne çevreye atılan çöpleri toplayacak temizlikçi ne de güvenliği sağlayacak polis sayısı yeterli değil! Dünyada Venedik, Barcelona, Roma, Vatikan gibi çok turistik bölgelerde artık ziyaretçilere kota uygulanıyor. Turistik bölgeler altyapısının kaldıracağı oranda turistin girmesine izin veriliyor.

Büyükada'da da kota sistemine ihtiyaç var. Bu adayı gezmeye gelenler için de faydalı bir yöntem. Böylece kalabalığın içinde boğulmadan daha insanca adayı gezebilirler.

En önemlisi Prens Adaları'nda insan faktörlü yangın çıkma olasılığı düşer.

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Altyazı

"Günün birinde son yemeğini yiyip, bir arkadaşına son kez sarılacaksın. Son kez olduğundan haberin olmayacak. O yüzden, sevdiğin her şeyi tutkuyla yapmalısın. Kalan yıllarının kıymetini bilmelisin, çünkü devamı yok." (After Life)