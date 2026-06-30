Sosyal medyada "ABD'de "date" (flört /buluşma) uygulamalarının kullanımı Dünya Kupası sebebiyle yüzde 60 arttı" diye bir haber dolaşıyor.

Haberin doğrusu şöyle; ABD'de flört uygulamalarının kullanımı yüzde 60 artmadı.

Sadece meşhur olan bir flört uygulamasının ABD genelinde "match" (eşleşme) sayısı yaklaşık yüzde 60 arttı.

Aynı dönemde kullanıcı sayısı yaklaşık yüzde 15 arttı.

Sağa/sola kaydırma (swipe) etkinliği yaklaşık yüzde 25 arttı.

Ayrıca Dünya Kupası'nın oynandığı ev sahibi şehirlerde, flört uygulamasının uluslararası kullanıcı etkinliği yüzde 47 arttı!

Farklı ülkelerde maç izlemeye gelenler de boş durmamış! Eminim bu haberle ilgili aklınıza birçok espri geliyordur!

Çok klişe olacak ama "Futbol asla sadece futbol değildir" sözü bu habere de uyar gibime geliyor.

***



TEBEŞİRLE SERİN KAL!

Kavurucu sıcak hava dalgası Avrupa'da hayatı felce uğrattı.

Fransa'da 1000, İspanya'da ise 327 kişi aşırı sıcaklara bağlı nedenlerden dolayı yaşamını yitirdi.

Birçok ülkede de hayat durma noktasına geldi.

Fransa'da halk çareyi binaların pencerelerini tebeşirle boyamak ya da alüminyum folyo ile kaplamakta buldu.

Tebeşir yöntemi ilginç.

Tebeşir tozu suyla karıştırılıp pencerelerin dış yüzeyine sürüldüğünde beyaz bir tabaka oluşturuyor.

Bu tabaka, içeriye gün ışığının girmesini engellemeden güneş radyasyonunu ve ısıyı büyük oranda geri yansıtıyor.

"Paris'te klima yok mu, neden bu yönteme başvurdular?" diye soruyorsanız yanıt basit:

Paris'te yazlar tarihsel olarak çok sıcak geçmiyordu. Bu nedenle evlerin büyük bölümü klima düşünülerek inşa edilmedi.

Birkaç gün süren sıcak hava dalgaları için klima yatırımı uzun yıllar gerekli görülmedi.

Ayrıca Paris bizim gibi değil tarihi binalar çok katı kurallarla korunuyor.

Yüzlerce yıllık tarihi apartmanlarda dış ünite takılması estetik açıdan yasak.

Bir de Fransa'da enerji tüketiminde tasarruf hep ön planda tutuluyor.

Klimaların yüksek elektrik tüketmesi ve dışarıya sıcak hava vermesi nedeniyle bazı bölgelerde klima kullanmak ayıp karşılanıyor.

Aşırı sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına alınca bakalım ne olacak?

Çoğu insan farkında değil ama aşırı sıcaklardan çok etkilenirsek evlerde kullanılan klimalar yüzünden elektrik faturalarında şok fiyat artışları yaşanabilir!

Mevcut uygulamaya göre; düşük tüketim kademesinde devlet elektriğin gerçek maliyetinin yaklaşık yüzde 57'sini karşılıyor.

Yüksek tüketim kademesinde ise destek oranı yaklaşık yüzde 36 seviyesinde. Ancak yeni alınan kararla yıllık tüketim limitini (2026 itibarıyla 4.000 kWh) aşan konut aboneleri artık bu destekten yararlanamayacak.

Yani klimaya yüklenip yıllık 4.000 kWh limiti aşanlar eskiden 1500 TL ödedikleri faturaya limit aşımından sonra 3000 bin TL ödeyebilirler!

***



YOK BÖYLE CİMRİLİK!

Türkiye'de bir kadın kocasının cimriliğinden bunalarak dava açtı.

Kadın yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kocam aşırı cimri. Eve kimsenin gelmesini istemiyor. Evin temel ihtiyaçlarını bile almıyor.

Bana sürekli 'Banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin' diyerek hakaret ediyor. Bir tane patates kalsa bile eve gıda malzemesi, deterjan almıyor. Çay demlememi bile yasakladı." Yargıtay da cimrilik yapan eşi kusurlu buldu.

Bu tür ifadelerin hem boşanma hem de tazminat sebebi olduğuna hükmedildi.

Benim merak ettiğim kadının bu iddialarını nasıl ispatladığı?

Ses kaydı mı aldı, şahit mi gösterdi?

"Kadının beyanı esastır" mı dendi?

Eğer kadın haklıysa adam fıkralara konu olacak kadar cimriymiş!

***



İSTİFAYI GEÇTİK, ÖZELEŞTİRİ BİLE YOK

■ Güney Kore Teknik Direktörü Hong Myung-bo, Dünya Kupası'ndan elendikten sonra görevinden istifa etti. Güney Kore Devlet Başkanı, Spor Bakanlığı dahil tüm birimler için soruşturma başlatılmasını istedi.

■ Uruguay Futbol Federasyonu, Dünya Kupası'ndan elenmelerinin ardından milli takımın özel uçuşunu iptal ettiği iddia ediliyor ama bu haber kesin doğrulanmadı!

■ Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı Yasser Al-Misehal, Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenmelerinin ardından istifa etti.

■ İskoçya Teknik Direktörü Steve Clarke, takımının grup aşamasında elenmesinin ardından görevinden istifa etti.

İspanya, Arjantin, Brezilya vs. bu ülkelerde X'te yazılan eleştirileri, hakaretleri, küfürleri okusanız bizim Türkiye'de aşırıya kaçmakla suçlanan taraftarların paylaşımlarının genelde çok masum olduğunu görürsünüz!

Bizde uzun zamandır istifa diye bir müessese yok bari teknik direktör özeleştiri yapsaydı! O bile tam yapılmadı.

Sadece milli ekip eleştirilerden çok üzüldükleri için savcılığı göreve davet edildi!

Futbolcular ve teknik ekip, Dünya Kupası'na katılma primlerini aldılar ve tatile çıktılar!

***



MENTÖR DE Mİ TUTACAK PARA YOKTU?

A Milli Futbol Takımı'na mentör getirileceği, kadro seçimlerinde daha esnek olunacağı ve forvetsiz oyun planının yeniden değerlendirileceğine dair bir haber çıktı.

Kadro seçiminde esneklik derken!?

Artık takımlarında forma şansı bulamayan Montella'nın çok sevdiği oyuncuları bir daha kadroda görmeyecek miyiz?

Kapanan takımları forvetsiz geçemeyeceğimiz elendikten sonra mı anlaşıldı?

Milli takımının mentörünün olmaması ise akıl alır gibi değil!

Arizona sıcağında kamp yapmamak için 1.5 milyon dolar masraftan kaçınmak, mentör tutmamak vs. Milli takımın büyük bütçesi nereye harcanıyor o zaman?

Not: Bu yazıyı dün yazmıştım, köşeye sığmayınca bugün paylaşabildim.

***



Altyazı

"Tutuklanmak utanılacak bir şey değildir. Krallar, başbakanlar, başpiskoposlar, hatta avukatlar aynı şeyi yaşamıştır." (Witness for the Prosecution)