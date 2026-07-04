2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasındaki bilet fiyatlarının ortalama 400 dolar olması büyük tepki çekmişti.

En yüksek bilet fiyatları ise 2 bin 735 doları buluyor.

2022 Katar Dünya Kupası'nda ise grup maçlarının ortalama bilet fiyatı 100 doların altındaydı.

Bir taraftarın grup aşamasından finale kadar sadece maç biletleri için harcayacağı tutar 7 bin doların üzerine çıkabiliyor.

Uçuş ve konaklama eklendiğinde ise bu tutar, 2022 Katar Dünya Kupası'nın 5 katı maliyete ulaşabiliyor.

Bu yüksek bilet fiyatlarına rağmen 2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında oynanan 72 maçı tam 4.6 milyon seyirci yerinden takip etti.

Amerikalılar spordan para kazanmayı gerçekten biliyor.

"Bu bilet fiyatlarıyla statlar nasıl dolacak" dendi ama doldu!

Birçoklarının kaçırdığı nokta ise ABD'nin göçmen ülkesi olması.

Kendi ülkelerinin takımları ABD'ye gelince birçok ulustan insan bu fırsatı kaçırmadı.

ABD spor pazarlamasını da en iyi yapan ülke.

Devasa saha içi ekranlarının olduğu modern statlarda dans ve konser gösterileriyle maçları festival havasına çevirdiler. Birçok ünlü insanı maçlara davet ederek futbola ilgisi olmayanları bile Dünya Kupası'nı izlettiler.

Maç başına ortalama 64 bin 508 seyirci sayısı müthiş bir oran.

Dünya Kupası'ndan sonra başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede kombine ve maç fiyatlarının anormal artacağını düşünüyorum.

Çünkü Dünya Kupası, en popüler spor olan futbola ilgiyi daha da artırdı.

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MASABAŞI ÇALIŞANLARDA KANSER RİSKİ

Dünyada masabaşı çalışan kişi sayısını hiç merak ettiniz mi?

Dünya genelinde toplam istihdam edilen (çalışan) nüfus yaklaşık 3.4 milyar kişi.

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 30 ila yüzde 35'ini masabaşı/ofis çalışanları oluşturuyor.

Yani dünya genelinde yaklaşık 1.2 milyar insan, bir masa, bilgisayar veya evrak başında çalışıyor.

ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran yüzde 45 ila yüzde 55 arasında çıkacak kadar yüksek.

Benim de dahil olduğum 1.2 milyar insan için kötü bir haberim var.

The Guardian gazetesinde son yayımlanan bir araştırmada, gün içinde bir saatten fazla oturmak kanserden ölüm riskini yüzde 10 artırıyor.

12 yıl boyunca takip edilen 91 binden fazla İngiltere Biyobankası katılımcısının taktığı giyilebilir cihazlardan elde edilen verilerle bu sonuca varıldı.

Yani araştırma ciddi.

Elbette bütün insanlar uyku dışında günde bir saatten fazla oturuyor ya da yatıyor.

Ama gün içinde ayakta yapılan işler, temizlik, yürümek, markete gitmek vs. oturma ile hareket etme oranını dengeliyor.

Asıl sorun günlük sekiz saatlik iş mesaisinin büyük kısmını masa başında oturarak geçirenlerde.

Sekiz saatlik mesainin bir saati ayakta geçse bile geriye kalan yedi saati tolere etmek için ekstra hareketlilik gerekiyor.

Sekiz saat oturup çalıştıktan sonra eve gidip TV karşısına kurulunca ya da cep telefonuyla oturarak, yatarak saatler geçirilince kanser riski artıyor.

Masabaşı çalışanların her gün tempolu yürüyüş ya da farklı spor egzersizleri yapmalarında fayda var!

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FISTIK YERİNE AY ÇEKİRDEĞİ!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıdada hile yapanları ifşa ettiği yeni listede, bir dönem Türkiye'nin dört bir yanında şubeleri olan ünlü tatlı zinciri Ekleristan da yer aldı.

Geçtiğimiz aylarda iflas eden markanın, Antep fıstıklı eklerinde fıstık yerine ucuz ay çekirdeği kullandığı tespit edildi.

Bir kilo ay çekirdeği içi fiyatı 210- 390 TL, bir kilo Antep Fıstığı içi fiyatı ise 880 TL ile 1.300 TL arasında değişiyor.

Arada devasa fiyat farkı var.

Tatlılarda kilo başına kim bilir ne kadar kâr elde ettiler?

Bu büyük hile bile onları kurtarmamış olsa gerek iflaslarını açıklamışlardı.

Daha önce de yazdığım gibi ifşa listeleri işe yaramıyor.

İfşa listelerine artık merak edip bakan yok! Ünlü markalar bile hile yapmaya devam ediyor.

Kesin çözüm hile yapan, halk sağlığıyla oynayanlara kurum bazlı değil, bireysel ağır cezalar verilmeli.

Aslında para cezaları da işe yaramıyor.

Hileden elde edilen büyük kazanç kesilen cezalardan kat kat fazla oyluyor.

Suçun tekrarında o işletmenin ruhsatı iptal edilmeli, suçlular tutuklanmalı ve bir daha gıda sektöründe iş yapmama yasağı getirilmeli.

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KAPADOKYA VE LİKYA YOLU'NDA TERLİK GİYMEK YASAKLANSIN!

İtalya'nın ünlü turizm merkezi Cinque Terre'de parmak arası terlik, sandalet ve yürüyüşe uygun olmayan ayakkabılarla dolaşmak yasaklandı.

Kurala uymayanlara 2 bin 500 Euro'ya kadar para cezası verilebilecek!

İlk bakışta saçma bir yasak gibi gözüküyor.

Ancak burası dik yamaçlar, kaygan zeminler ve dar patikalardan oluşan yürüyüş rotalarıyla meşhur.

Böyle bir ortamda parmak arası terlik ya da sandaletle yürümek düşme kazalarını artırıyor. İtalyan arama-kurtarma ekipleri, patikaların sarp yapısı nedeniyle yaralanan turistleri yürüyerek tahliye etmek zor olduğunda helikopter kaldırmak zorunda kalıyor.

Bu da ciddi bir mali yük oluşturuyor ve acil durum ekiplerini meşgul ediyor.

Bizde de Likya Yolu, Karia Yolu veya Kapadokya'nın dik vadilerinde (Güllüdere, Güvercinlik vb.) parmak arası terlik, sandalet giymek yasaklanmalı.

Artık önleyici tedbir çağında yaşıyoruz.

Birçok kaza, yaralanma bazı yasaklarla önlenebilir!

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Altyazı

"Bize insanları değil fikirleri hatırlamamız söylendi. Çünkü bir adam yenilebilir, yakalanabilir, öldürülebilir, unutulabilir. Fakat bir fikir 400 yıl sonra bile hala dünyayı değiştirebilir." (V For Vendetta)