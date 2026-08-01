Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırıyı gerçekleştiren İsa A.M.'nin babası Uğur Mersinli, saldırıda kullanılan silahların kendisine ait olması ve ebeveynlik sorumluluklarındaki ihmaller gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Anne Peyman Pınar Mersinli de "Taksirle ölüme neden olma" ve velilik görevini ihmal suçlamasıyla tutuklandı.

10 kişiyi öldüren bir çocuk yetiştiren anne ve babanın ceza alıp almayacağı, alacaklarsa da cezalarının ne kadar olacağı kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

Maraş'ta yaşanan katliama benzer bir olay hakkında önceki gün ABD'de önemli bir mahkeme kararı çıktı.

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Apalachee Lisesi'nde 4 Eylül 2024'te düzenlenen ve iki öğrenci ile iki öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren Colt Gray'e silahı temin ettiği belirlenen baba Colin Gray 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Saldırı sırasında 14 yaşında olan Colt'e saldırıda kullandığı yarı otomatik silah ve kurşunları babası doğum günü hediyesi olarak almıştı.

Ayrıca saldırganın odasında, 2018 yılında Florida'daki okul saldırısını gerçekleştiren Nikolas Cruz'a ait fotoğrafların bulunduğu ve olaydan önceki haftalarda ruhsal durumunun belirgin şekilde kötüleştiği tespit edildi.

Özetle baba, oğlundaki tehlike işaretlerini görmezden geldiği ve saldırıda kullanılan silahı bizzat temin ettiği için 15 yıl hapis yatacak.

2021 yılında Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi'nde düzenlenen okul saldırısının ardından saldırganın anne ve babası Jennifer ve James Crumbley de taksirle adam öldürme suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Türkiye'de 12. Yargı Paketi kapsamında yapılan yasal düzenlemelere göre, artık çocuğunun suç işlemesine zemin hazırlayan ailelere, ihmalin türüne ve çocuğun işlediği suçun ağırlığına göre hapis cezası verilebilecek.

Artık suçlu çocuk yetiştiren ailelerin, 'suçun şahsiliği ilkesine' sığınma bahanesi kalmayacak.

'IBAN MAĞDURLARINA' CEZA İNDİRİMİ

Yürürlüğe giren 12. Yargı Paketi'nde dolandırıcılık suçlarında, suça doğrudan iştirak etmeyip sadece banka hesabı, kredi kartı, IBAN veya kripto varlık hesabı gibi zorunlu ödeme bilgilerini ya da araçlarını başkasına veren kişilere yönelik ceza uygulamasında esnekliğe gidildi.

Cezalar yeni düzenleme kapsamında yarı oranında indirilecek.

'IBAN mağdurları' olduğu iddia edilen kişilerinin bazılarının mağdur olmadığını, bilerek ve isteyerek, para karşılığı bu işi yaptıklarını çoğumuz biliyoruz!

Devlet büyüklüğünü gösterip bu seferlik cezalarını yarı oranda indirdi. Ancak komisyon karşılığı ya da farkında olmadan hesaplarını başkalarına kullandıran kişiler için yeni bir hukuki zemin hazırlandı.

En azından bundan sonra bu işlere karışanlara 'mağdur' denmeyeceğini biliyoruz!

AVRUPA'NIN GÜVENCESİ TÜRKİYE

Fas'tan Ceuta'ya yüzerek geçen 800'ü aşkın düzensiz göçmen için sanki Avrupa'ya giriş yapmış gibi bir hava estirildi.

Oysa Ceuta, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki topraklarının küçük bir parçası.

Avrupa ülkeleri yine de İspanya yeterince önlem almadığı için suçladı ve sınırların kapatılması için çağrılar yapıldı.

İspanya bölgeye asker sevk etti vb. Ben bu olayı Fas'ın İspanya'yı "Kuzey Afrika'da artık işiniz yok, burada durmayın" diye mesajı vermesi olarak algıladım.

Fas hükümeti istese bir kişiyi bile Ceuta'ya geçirtmez.

Yıllarca Afrika'yı sömüren, siyahi insanları köle yapıp bugünkü zenginliklerinin temelini atan ABD ve Avrupa ülkeleri, şimdilerde ekonomik politikaları ve askeri darbelere verdikleri desteklerle Afrika'nın geri kalmasında hala başrolü oynuyorlar.

Avrupa ülkeleri şimdi sınırları kapatıp güvende olduklarını düşünüyorlar.

Ancak bu bozuk ekonomik düzen devam ettikçe, fakir ülkeler daha fakirleştikçe göçmen sorunu artarak devam edecek!

Aç insanları kimse durduramaz. O sınırlar bir gün tamamen aşılır!

Bu olay Avrupa'nın güvenliği açısından Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Türkiye sınırlarını sıkı bir şekilde korumasa, savaş gibi olağanüstü durumlarda göçmenlere ev sahipliği yapmasa olası büyük bir göçmen akınında Avrupa Birliği diye bir şey kalmaz!

BİDONLARI DA ÇALDILAR

Orman yangınlarında ilk kıvılcıma müdahale için Muğla Belediyesi ve Orman Müdürlüğü, orman yolu kenarına 20 litrelik su bidonları koymuştu.

Yangına ilk müdahalede kullanılmak üzere geliştirilen bu uygulama zekice ve faydalıydı.

Ancak iddialara göre ormanlık alanlarda yol kenarlarına konulan 400 bidondan 300'ü çalınmış!

Yok, böyle ahlaksızlık!

DOĞRUYU SÖYLÜYOR AMA...

"Türkiye'de maaşlar çok yüksek. 4 büyüklerimiz maşallah şu an 5-6-7 milyon maaş seviyelerine çıktı. Premier Lig için geçerli olan rakamlar değil. Premier Lig'de 6 milyon net alan oyuncu 25-30 gol atan futbolcudur. Türkiye şu an cazip durumda değil transfer için."

Acun Ilıcalı doğruları söylemiş. Ancak bu gerçeği görmek için Hull City'nin patronu olmasına gerek yoktu.

Acun'un Fenerbahçe'de yönetici olduğu dönemde alınan Amrabat, yüksek maaşından dolayı geçen sezon satılamadı.

Amrabat, Betis'te oynamasına rağmen maaşının bir kısmını Fenerbahçe ödedi. Ve şu an da yüksek maaşı yüzünden satılamıyor!

Yine Acun'un yönetici olduğu dönemde gelen Jhon Duran'ın sadece bir yıl kiralık oynaması için menajerlik masrafıyla birlikte 20 milyon euro ödenmişti.

Elbette astronomik maaşların ödenmesinde şampiyon olmama stresinin de payı var. Acun, Fenerbahçe Başkanı olsa yine o paraları öder miydi emin değilim.

Altyazı

"Birini seviyorsan sorunları çözmeye çalışırsın. Bir kenara atıp gitmezsin. Çok dikkatli olmalısın. Bir daha aynısını bulamayabilirsin." (Nocturnal Animals)