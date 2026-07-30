Marmaris'te çocukları için 3 top dondurmaya 400 TL ödeyen anne "Bu kadar pahalı olamaz, sizi belediye dahil her yere şikâyet edeceğim…" diye isyan etti.

Dondurmacı da "Her yere şikâyet et. Belediye başkanına da git…" diye karşılık verdi ve bu olay gündem oldu.

Beşiktaş'ta küçük kızıma aldığım bir top dondurma için 185 TL ödemiştim. Yerine, popülerliğine ve kalitesine göre dondurma fiyatları farklılık gösteriyor.





Örneğin Starbucks'ta 65 gr'lık küçük paket dondurma 300 TL'ye satılıyor. Kilo hesabı yaptığınızda fiyat 4 bin 615 TL'ye çıkıyor.

Dondurmada da fiyat algısı altüst oldu.

Kaliteli bir dondurmada gerçek süt, katkısız gerçek salep, pancar şekeri ve yüksek oranlı doğal meyve veya yemişler olmalıdır.

Yapay zekâya sorduğunuzda kaliteli bir kilo dondurmanın maliyeti 160-240 TL arasında değişiyor. Böyle olunca da bir top dondurmanın maliyeti 8-12 TL oluyor.

Gourmet / Yemişli (Antep Fıstığı, Belçika Çikolatası, Fındık) dondurmanın kilo maliyeti 280-400 TL, bir top dondurmanın maliyeti ise 14-20 TL.

Külah, Kaşık, Peçete ve Ambalaj vb. maliyeti ise bir topta 3-6 TL arasında değişiyor.

Enerji + İşçilik + Amortisman Payını hesaba kattığınızda top başına maliyet: 10 TL – 18 TL artıyor.

Lokasyona göre farklılık gösterse de kira ve dükkân genel gider payı ise bir top dondurmanın maliyetini 8 TL – 20 TL arasında artırıyor.

Özetle bir top kaliteli dondurmanın toplam üretim maliyeti: 30 TL – 60 TL arasında değişiyor.

Tüm bu maliyetlere yüzde 60–yüzde 100 kar marjı eklediğinizde bile bir top dondurmanın satış fiyatı ortalama 60 TL ile 100 TL arasında olması gerekiyor!

Bir top dondurma tüm maliyeti ortalama 45 TL'ye geliyorsa, bir top dondurmayı 150 TL'ye satan işletme külah başına tam 105 TL net kâr elde ediyor!

Dondurmada kullanılan malzemenin kalitesini de aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur!

***



POTANIN YÜKSEKLİĞİ DEĞİŞMELİ Mİ?

Avustralyalı 18 yaşındaki pivot Jongkuch 'JK' Mach'in boyu tam 2.29 metre.

Güney Sudan kökenli Mach, İtalya'daki bir turnuvayı maç başına üç blokla tamamladı.

Şu an NBA'de tüm ezberleri bozan, çare üretilemeyen Victor Wembanyama'dan yaklaşık 5 santimetre daha uzun olan 'JK' Mach böyle oynamaya devam ederse onu NBA'de izleriz.

Mach'in kolları yukarıdayken ayakta uzanma mesafesi ise 3.05 metre.

Yani Mach, yüksekliği 3.05 metre olan çembere hiç zıplamadan dokunabiliyor.

Günümüzde 2.05 metrenin üzerinde oyuncuların bile bir gard kadar rahat top sürüp, yüksek yüzdeli üçlük attığını ve bazılarının küçük bir zıplamayla çembere değdiğini hesaba katarsak çember boyunun yükseltilmesinin zamanı geldi mi dersiniz?

1954 yılında Laker -Hawks arasında oynanan deneysel bir maçta çember yüksekliği 3.65 metreye çıkarıldığında sonuç tam bir hayal kırıklığı oldu.

Şut yüzdeleri düştü, oyunun temposu aşırı yavaşladı. Ve NBA yönetimi 3.05 m kuralına dokunmama kararı aldı.

Çemberin yüksekliği artırıldığında dünyadaki tüm potalarının da değiştirilmesi gerekiyor.

Çember yüksekliği artarsa altyapılarda dahi oynayan oyuncuların tümünün kas ve şut hafızasının da temelden değişmesi gerekiyor.

Smaç sayısını ciddi oranda azalacağı için basketbolun keyfi kaçar.

Çemberin boyunu yükseltmenin oyuna hiçbir katkısı olmaz.

***



ARDA GÜLER'İN MAAŞI

Real Madrid forması giyen futbolcuların haftalık maaşları ortaya çıktı.

Haftalık 600 bin euro kazançla Kylian Mbappe'nin açık ara zirvede olduğu liste en çok kazananlar sırasıyla şöyle sıralanıyor: Vinicius Junior (480 bin euro), Jude Bellingham (400 bin euro), Rodrygo (320 bin euro), Trent Alexander Arnold (320 bin euro), Ibrahima Konate (320 bin euro).

Arda Güler ise haftalık 100 bin euro maaşla listede sondan beşinci sırada yer alıyor.

Arda, Real Madrid standardında asgari ücretle çalışıyor gibi gözüküyor ama 8 milyon euro imza parası, babası da menajer ücreti olarak 15 milyon euro almıştı.

Arda yıllık 4.8 milyon euro kazanıyorken, bonus'larla birlikte Kerem Aktürkoğlu'nun yıllık 7 milyon euro, Barış Alper Yılmaz'ın da yaklaşık 6 milyon euro kazanması düşündürücü!

Süper Lig'de Dört Büyükler'de yabancı futbolcular yıllık ortalama 3 milyon euro ile 10+ milyon euro arasında garanti ücret alıyorlar.

Yerli futbolcular ise 1 milyon euro ile 3 milyon euro bandında kazanıyorlar.

Tüm Süper Lig ortalamasına baktığınızda ise bir futbolcu yıllık ortalama maaşı 800 bin euro ile 1.1 milyon euro arasında değişiyor.

"Futbolcu olmak vardı" diyorsunuz ama Avrupa genelindeki dokuz yaşında bir akademiye giren çocukların yüzde 99.5'i profesyonel futbolcu olamıyor.

Futbol oynayan tüm insanlar içerisinden hayatını profesyonel futbolcu olarak kazanabilenlerin oranı yaklaşık yüzde 0.02'nin altında. Yüzde 1 bile değil!

Bu grup içinde profesyonel futbolcuların yüzde 45.3'ü ayda 1.000 dolardan daha az kazanıyor.

Yani hem profesyonel futbolcu olmak hem de bu işten para kazanmak çok ama çok zor!

Maçları izlerken kızdığımız en vasat futbolcunun bile yüzde 0.02 grubun içinde olduğunu unutmayın!

***



EN BAŞARILI BAŞKAN

Real Madrid ile devam edelim. Kulüp geçtiğimiz sezon 1.22 milyar euro gelir ile tarihi bir rekor kırdı. 539 milyon euro pazarlama, 363 milyon euro stat ve 319 milyon euro yayın gelirine sahip olan Real Madrid, üst üste 26 sezondur kâr elde ediyor.

2000 yılından beri iki farklı dönemde toplamda 22 yıldır kulüp başkanlığı yapan Florentino Perez'in 79 yaşında hala bu görevde olması tesadüf değil. Kazandığı kupaları bir tarafa koyun sadece kulübe kazandırdığı geliri bile Perez'i tartışmasız futbol tarihin en başarılı başkanı yapıyor.

***



Altyazı

"Her şeyden önce korkmayı bırakıp, bir gün öleceğini kabul etmek zorundasın." (Fight Club)