Christopher Nolan'ın yönettiği, Homeros'un aynı adlı Antik Yunan epik destanından uyarlanan, Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya ve Charlize Theron gibi dev bir oyuncu kadrosuna sahip olan 'The Odyssey' tartışmasız bu yazın en görkemli filmi.

250 milyon dolara çekilen film ikinci haftanın sonunda dünya genelinde tam 640 milyon dolar hasılat elde etti.

Tam bir mükemmeliyetçi olan Nolan'ın en büyük arzusu filminin mümkün olan en büyük ekranda izlenmesiydi.

Nolan bu arzusunun gerçekleşmesi için üç saatlik filmin tamamını dev IMAX ekranları için tasarladı, büyük ve yüksek çözünürlüklü 70 mm filmle çekti.

Nolan filmi için bu kadar çaba harcayıp, uğraşırken filmin bir kopyası geçtiğimiz günlerde X'e düştü iyi mi?

Üstelik bu kopyanın görüntü kalitesi HD düzeyde. Ve bu kopya kısa sürede X'te 2,1 milyon kez görüntülendi.

Yapımcı şirket Universal bu sızıntının önüne geçmek hem ilk videoyu hem de sonrasında yüklenen kopyalarını hızlıca sildiriyor.

Ancak kayıt internete düştü bir kere.

Ne kadar uğraşılsa da film yakında birçok korsan sitede boy gösterir!

Filmi çekmek için üç yıl uğraş, senaryo yaz, setleri hazırla.

250 milyon dolar harca sonra da filmin korsanı internete düşsün!

Hem de HD görüntü kalitesinde!

Büyük trajedi!

Bu sızıntının nasıl gerçekleştiği ise henüz netlik kazanmadı!

Sinemaya saygısı olan, kendini sinemasever gören biri normalde 'The Odyssey'deki görsel şölenin tadına varmak için sinema salonunda IMAX'te izler. Ve bu tarz epik sinema şölenlerinin çekilebilmesi için de korsana destek olmaz!

Ama bu hassasiyeti göstermeyecek de milyonlarca insan var.

Özetle Nolan'ın korktuğu ve nefret ettiği şey gerçekleşmek üzere; 'The Odyssey'i cep telefonundan izleyenler de olacak!

Konuyla ilgili farklı düşünenler de var elbette. Biri şu yorumu paylaşmış:

"Sinema bileti olmuş 250-300 TL, adamlar koskoca bütçeli 'Odyssey'i X'e flood gibi dizmiş. Telif hakkı değil, halka hizmet bu!"

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İNSAN ÖMRÜ MAKSİMUM KAÇ YILA ULAŞACAK?

Genetik bilim, organ nakilleri ve kanser tedavisindeki büyük gelişmeler sayesinde insanoğlunun yaşam süresi her geçen yıl yükseliyor.

Japonya, Güney Kore, İsviçre gibi hem ekonomisi hem de sağlık sistemi üst seviyede olan ülkelerde ise ortalama yaşam süresi 84-85 yıla çıktı.

Dünya genelinde ise doğuştan itibaren beklenen ortalama yaşam süresi yaklaşık 73,8 yıl seviyesine yükseldi (Kadınlarda ortalama 76, erkeklerde ise 70.7 yıl).

2050 Tahmini: Küresel ortalama yaşam süresinin 77.2 ile 78.2 yıl aralığına yükselmesi öngörülüyor (bugüne kıyasla yaklaşık 4.5–5 yıllık bir artış).

2100 yılına gelindiğinde ise dünya ortalamasının 81 ile 82 yıl seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor.

Gelişmiş ülkelerde ise bu ortalamanın 90 yılı bulması bekleniyor.

Peki, insan ömrü teorik olarak maksimum kaç yıla ulaşır?

Nature dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, hücrelerimiz her bölündüğünde DNA'da "somatik mutasyon" adı verilen rastgele genetik değişiklikler meydana geliyor.

Hücreler bu değişikliklerin büyük bölümünü onarabilse de süreç kusursuz işlemiyor ve zamanla biriken mutasyonlar hücre ile doku işlevlerini bozuyor.

Kanser gibi hastalıklar tamamen kontrol altına alınsa bile bu mutasyon birikiminin insan ömrüne teorik bir üst sınır getirebileceği belirtiliyor.

Somatik DNA mutasyonlarının tek başına insan ömrünü ne ölçüde sınırlayabileceğini belirlemek için matematiksel bir model geliştirildi.

Bu modele göre insan ömrünün teorik üst sınırı yaklaşık 146 ila 194 yıl arasında olabilecek!

Yani biyolojik olarak ölümsüzlük mümkün değil!

Tabii bu süre içerisinde beyin sağlığını ne kadar korur belli değil!

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HAALAND'IN VİKİNG BESLENME TARZI

Norveç Milli Takımı ve Manchester City'nin gol makinesi Erling Haaland'ın ataları Vikinglerin yediklerinden esinlenen günlük 6000 kaloriye varan, işlenmemiş gıdalar, çiğ süt ve yoğun sakatat içeren beslenme tarzını normal bir insan sürdürebilir mi diye bir tartışma var. Ünlü golcü inek ciğeri ve kalbi gibi sakatatları düzenli olarak tüketiyor.

Çiğ süt ve taze bal da günlük beslenmesinin vazgeçilmezi.

Yüksek protein ihtiyacı için biftek, tavuk eti ve çeşitli balıklar temel öğünlerini oluşturuyor.

Günlük protein alımını desteklemek için yumurta tüketimine önem veriyor.

Maç ve antrenman enerjisi için makarna gibi kompleks karbonhidratlar diyette yer alıyor.

Emre Gökgöz adlı bir sosyal medya kullanıcısı, Haaland'ın bu ezber bozan 6000 kalorilik ilkel diyetini bir gün boyunca birebir deneyimledi.

Norveçli yıldızın tabağına giren her besini hazırlayıp tüketen Gökgöz, yaşadığı tüm fizyolojik zorlukları ve aldığı kaloriyi takipçileriyle paylaştı.

Ve Gökgöz, günün sonunda 5817 kalori, 352 gram protein, 300.5 gram yağ ve 420.9 gram karbonhidrata ulaştı.

Normal bir insanın Haaland gibi beslense kısa sürede birçok sağlık sorunu yaşayacağını söylemeye bile gerek yok.

Günde 6000 kalori almak için bir insanın profesyonel bir sporcu ya da çok yoğun fiziksel güç gerektiren bir işte çalışması gerekiyor.

Çiğ süt tüketiminde ise zararlı bakteriler nedeniyle ciddi sağlık riskleri taşıyabilir. Diyette belirtilmemiş ama Haaland da muhtemelen çiğ sütü kaynatıp içiyordur.

Gökgöz, Halland gibi beslenmenin günlük maliyetini de 2 bin 100 TL olarak açıkladı.

Tabii bu diyeti dışarıda yiyerek uygularsanız maliyet daha da artar.

Bu tarz bir beslenme bütçeyi de zorlar! Adam neredeyse iki asgari ücreti sadece yemeğe harcıyor!

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Altyazı

"Hiç kimse tamamen kötü olamaz, ya onları şartlar kötü biri yapmıştır ya da kötü işler yaptıklarını bilmiyorlardır." (Delicatessen)