Avrupa Birliği, Dijital Pazarlar Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle Google'a toplam 890 milyon Euro ceza verdi.

Şirketin yeni düzenlemelerle uyum sağlaması için 60 gün süresi bulunuyor.

Google'ın arama sonuçlarında kendi hizmetlerine avantaj sağladığı, alışveriş, otel, ulaşım gibi kategorilerde kendi servislerini rakiplerine göre öne çıkardığı ve uygulama geliştiricilerinin kullanıcıları daha uygun fiyatlı alternatiflere yönlendirmesini kısıtladığı için bu cezayı ödeyecek!

Google, elindeki büyük tekel gücünü rekabeti engelleyip insanları kazıklayacak şekilde kullandığı için cezayı hak etti!

Şimdi Google'ın en pahalı araması: "AB cezasına itiraz nasıl edilir?" olur!

AB daha önce de aynı şirkete büyük para cezaları kesmişti.

2025 yılı geliri 402,8 milyar dolara ulaşan Google'ın çatı şirketi Alphabet için bu ceza düşük aslında.

YouTube, Google gibi birçok dev markaya sahip olan Alphabet şirketinin, Türkiye'de uyguladığı işletme politikaları daha acımasız.

Türk medyasının gelirine çökmekle kalmadılar, neredeyse tüm reklam piyasasını ele geçirdiler.

İstedikleri gibi at koşturuyorlar!

Bizde AB'deki gibi "Alphabet'e dur" diyecek yerel medya ve içerik üreticilerini koruyacak bir Dijital Pazarlar Yasası olmadığı için başta medya olmak üzere tüm içerik üreticilerinin geliri gasp ediliyor!

Sahi Türkiye'de yıllardır "Ha çıktı ha çıkacak" denilen bir Dijital Telif Yasası vardı, ne oldu ona?

Hükümet, reklam gelirlerine çöküldüğü için yakında yerli medya diye bir şey kalmayacağının farkında mı acaba?

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TAPU KAYITLARININ DEĞİŞTİRİLME İDDİASI

Her gün yeni bir dolandırıcılık yöntemi öğreniyoruz. Bu seferki "Yok artık" denilecek cinsten!

İzmir'de iki aile, E-Devlet'teki soy kütüğü kayıtlarının değiştirildiğini, bu yöntemle miras haklarının ellerinden alındığını ve toplam 83 taşınmazın farklı kişiler üzerine geçirildiğini öne sürdü.

İddialara göre süreç, eski nüfus kayıtları ve soy kütüğünde yapılan değişikliklerle başlıyor.

Bazı dosyalarda soy bağı değiştirilirken, bazı kayıtlarda soyadı değişikliği yapıldığı veya miras hakkının hayatını kaybetmiş kişiler üzerine aktarıldığı öne sürülüyor.

Daha sonra veraset ilamı düzenlenerek yeni mirasçılık belgesi hazırlanıyor ve miras payları resmileştiriliyor.

Son aşamada ise taşınmazların satışı gerçekleştiriliyor.

Bir mağdur, "Gerçek mirasçılar kütük aktarımıyla devre dışı bırakılıyor. Bizim ailemizde tescil tarihi olmayan nüfus kayıtları var. Farklı aileler birleştirilmiş, sanki akrabaymış gibi gösteriliyor." Peki, bu nasıl oluyor?

Eğer iddialar doğruysa dışarıdan sisteme sızmakla gerçekleşmeyecek kadar karmaşık bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıyayız.

Dolandırıcıların, Nüfus Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğü'nde çalışanlarla bağlantısı olmalı!

Vakıflar, belediyeler ve ilgili diğer kurumlar da soruşturulmalı!

Belki de bu olay buzdağının görünen kısmı!

Yurtdışında yaşayanlar, mirasçısı olmayan yaşlı bireyler bu yöntemle daha kolay dolandırılır!

Özellikle nüfus ve tapu müdürlüklerinde çalışanlar detaylı araştırılmalı.

Bu kurumlarda yeni işe alınacaklar da birkaç aşamalı güvenlik protokollerinden geçirilmeliler!

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VATANSEVER MİLYONERLER

İngiltere'de 120 varlıklı Britanyalı, hükümete hitaben yayımladıkları açık mektupla en zengin kesimin fazla vergilendirilmesi çağrısında bulundu.

Eski futbolcu Gary Lineker, müzisyen Brian Eno, yönetmen Richard Curtis'in de imzacılar arasında yer aldığı mektup, Vatansever Milyonerler girişimi tarafından organize edildi.

Vatansever milyonerler, 10 milyon sterlinin üzerindeki servetlere yüzde 2 oranında servet vergisi uygulanmasını istiyor.

Gelir eşitsizliğinin ve vergi adaletsizliğinin son bulmasını istemek gerçek vatanseverlik olsa gerek.

Bu çağrı üzerine İngiltere'de Devlet Bakanı Emma Reynolds vergi sistemine ilişkin kapsamlı düzenlemelerin bütçe döneminde açıklanacağını belirtti.

Türkiye'de toplam milyoner sayısı bu yıl 3 milyon 107 bin 821'e çıktı.

Bankalardaki toplam 29 trilyon TL'lik mevduatın yüzde 83'ü bu milyonerlerin hesaplarında bulunuyor.

Türkiye'de en az 30 milyon dolar sahibi 'ultra zengin' sayısı da 4 bin 208'e çıktı!

Özetle yüksek enflasyondan en karlı çıkanlar yine zenginler oldu.

Enflasyon düşürülemiyorsa en azından ultra zenginlerden servet vergisi alınmalı.

Böylece gelir eşitsizliğine karşı mücadeledeyle vatandaşa güçlü bir mesaj verilmiş olunur.

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ÖLDÜREN HAVA YASTIĞI

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, kaza anında bir koruyucu gibi değil, adeta bir bomba gibi metal şarapnel fırlatan hava yastıkları konusunda uyarı yayımladı.

Metal parçaların yer aldığı hava yastıklarının Çin merkezli "Jilin Province Detiannuo Safety Technology" (DTN) firması tarafından üretildiği iddia ediliyor.

Bu iddia için "Çin mallarını kötüleyen ABD propagandası" diyenleriniz olabilir lakin hava yastıklarının parça numaraları tespit edilmiş!

Özellikle "DTN60DB" parça numarasıyla tanımlanan bu ürünlerin, çarpışma anında araç içine yüksek hızla metal parçalar fırlatarak sürücü ve yolcuların ağır yaralanmasına veya ölümüne neden olduğu tespit edildi.

Bubi tuzağından farksız hava yastıkları, 2023 yılından bu yana en az 10 ölümle ilişkilendiriliyor!

Muhtemelen bu hava yastıkları, maliyeti düşürmek için oto tamirciler ya da araç sahipleri tarafından internetten sipariş ediliyorlar.

Aracınızın hava yastığını mutlaka yetkili otomobil bayilerinde orijinaliyle değiştirin!

'Muadil' diye satılanlardan uzak durun!

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Altyazı

"Bir adam sana eşek olduğunu söylüyorsa, ona hakaret et. İkinci kez söylüyorsa, burnuna yumruğunu indir! Eğer üçüncü kez söylüyorsa; kendine bir semer almayı düşünmelisin." (Şanslı Slevin)