Fenerbahçeli milli futbolcu İsmail Yüksek, Esen Matraş ile dünyaevine girdi. Aziz Yıldırım, Ali Koç, eski bakan Faruk Çelik ve Fenerbahçeli futbolcular başta olmak üzere çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğün sonrası Matraş'ın öz babası Emre Matraş'tan itiraz geldi.

Matraş özetle şöyle konuştu:

"Kızım Esen'in evliliğini kesinlikle geçerli saymıyorum.

Çünkü baba adı söylenirken Anıl deniliyor, kızımın baba adı Emre Matraş'tır.

Kızımı 8 yaşında bıraktım, çünkü annesiyle ayrılmıştık. Bu durumu bir baba olarak kaldıramıyorum.

Bu nikâhın benim için hiçbir geçerli hükmü yoktur. İsmail'in bir defa ailesiyle gelip benden istemesi gerekiyordu; babası benim çünkü. Gerisi boş." Konuyla ilgili Esen-İsmail Yüksek çiftinden bir açıklama gelmezken Esen Matraş'ın düğün sonrası sosyal medya hesabında soyadını güncellemesi ve "Esen Yüksek" şeklinde değiştirmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Emre Matraş'ın açıklaması kafaları karıştırmışa benziyor. Bu olayın hukuk tarafı var!

Kanuna göre bir nikâhta bilerek yanlış beyan verilmesi durumunda akla sadece 'nisbi butlan' (evliliğin iptali) seçeneği gelebilir.

Ancak bunun için "esaslı hata" (TMK m. 149) veya "hile/aldatma" (TMK m. 150) olması gerekir.

Nikâhta mikrofonla veya şifahi olarak ne söylenirse söylensin, resmi nikâh defterine ve MERNİS sistemine gelinin T.C. Kimlik Numarası üzerinden kaydı düşülür.

Resmi kayıtlarda baba adı neyse, hukuki geçerliliği olan veri odur.

Ancak bilinçli olarak farklı bir baba isminin söylenmesi resmi kütük kayıtlarını değiştirmediği için, evlilik resmiyette de hukuken de tamamen geçerlidir.

Baba adı, tarafların kimliğini teyit etmeye yarayan ikincil bir bilgidir. Kasıtlı olarak farklı isim söylenmesi ya da yanlış telaffuz edilmesi, evlenen kişilerin irade beyanını veya kimliklerini hukuken şüpheye düşürmez.

Yani biyolojik babanın adı bilerek gizlenmiş, değiştirilmiş veya üvey/başka bir babanın ismi söylenmiş olsa dahi; öz babanın "Bu nikâhı geçerli saymıyorum" diyerek evliliği iptal ettirme veya geçersiz kıldırma gibi hiçbir hukuki hakkı yoktur.

Aslında yaşananlar üzücü.

Bir evlat neden babasının ismini söylemez? Hele ki kız çocukları babaya düşkündür. Eğer bir kız çocuğu öz babasının adını anmıyorsa bunun önemli nedenleri vardır.

Yaşananları bir de Emre Matraş'tan dinlemek lazım. Ancak sekiz yaşında bırakıp gittiğini söylediği kızının bugün onu baba olarak görmediği anlaşılıyor.

Emre Matraş babalık görevini yapsaydı kızı da onun ismini gururla söylerdi diye düşünüyorum!

Sayın Emre Matraş, kızınız üvey babasının ismini söylediyse önce kendi yaptıklarınızı sorgulamalısınız.

20 yıl arayıp sormadınız!

Kızın zengin olunca kıymete mi bindi?

***



KİM BU EMRE MATRAŞ?

Çoğumuz Emre Matraş'ın ismini, İsmail Yüksek, Esen Matraş'ın nikâhına itiraz edince duyduk.

Emre Matraş, dünyaca ünlü Matraş Deri'nin dört kurucu ortağından biri olan Necati Matraş'ın oğlu.

1975 yılında İstanbul'da doğan Emre Matraş, 90'lı yıllardaki pop furyasında şansını deneyen gençlerden biriydi.

1994 yılında çıkardığı "Yaz Aşkları" albümü ve bu albümde yer alan reggaepop tarzındaki "Çal Çal Oyna" şarkısıyla popülerlik kazandı.

90'larda Tarkan'a rakip olarak gösterildiği iddiası ise gerçeği yansıtmıyor.

1996 yılında "Feryadım Göklere" isimli tekli çalışmasını çıkardıktan beklenen ilgiyi görmeyen Emre Matraş, müzik dünyasından çekilerek aile şirketi olan Matraş Deri'deki ticari faaliyetlerine odaklandı.

Babası Necati Matraş'ın 2008'deki ölümünün ardından Emre Matraş ve annesi Gülsen Matraş, şirket yönetimi ve miras paylaşımı konusunda amcalarıyla büyük bir hukuki mücadeleye girdi. Şirketteki haklarının verilmediğini öne sürerek amcalarına davalar açtı.

2012 yılında aile şirketindeki hisselerini yaklaşık 12.5 milyon dolar karşılığında devrederek ortaklıktan ayrıldı.

Daha sonra Emre Matraş, hatalı yatırımlar ve iki evliliğinde yaşadığı boşanma süreçlerinin getirdiği mali yükümlülükler nedeniyle ciddi ekonomik krizler yaşadı.

Bir dönem taksicilik yapan, mali açıdan zor yıllar geçiren Emre Matraş, şimdilerde kızı Esen Matraş'ın düğününe itiraz ederek yeniden gündeme geldi.

Elbette yaşananları bir de Emre Matraş'tan dinlemek lazım.

Muhtemelen Emre Matraş, şu an tartışma sıcakken birkaç TV programına çıkar, evli çiftin huzurunu bozar ve sonra da unutulur gider gibi gözüküyor.

***



BÖLÜM SEÇMEK ARTIK DAHA ZOR

YKS sonuçları belli oldu. 29 Temmuz'da başlayacak tercih dönemi 10 Ağustos'a kadar sürecek.

Elbette bu hayatta meslek seçmek her şey demek değil.

Ancak insan sevdiği işte hayat standartlarını yükseltirse mutluluğa bir adım daha yaklaşabilir.

Bölüm tercihi yapacak şimdiki gençler eski kuşaklara göre daha da şansız.

Yapay zekâdaki gelişmelere bağlı olarak birçok meslek geçerliğini kaybediyor.

Peki, geleceğin meslekleri neler?

Uzmanlara göre yapay zekânın yaygınlaşmasıyla en hızlı büyüyen meslek yapay zekâ mühendisliği olacak.

Veri bilimci de yükselen mesleklerden biri.

Büyük veri yığınlarını analiz ederek karar alma süreçlerinde veri bilimciler önemli rol üstlenecekler.

Dijital altyapıları koruyan siber güvenlik uzmanlığı gelecekte daha da kazançlı bir meslek olacak.

Otomasyonun yaygınlaşmasıyla birlikte robotik mühendislere daha çok ihtiyaç duyulacak.

Yazılım geliştiriciliği, bulut bilişim uzmanlığı, biyomedikal mühendisliği, batarya teknoloji uzmanlığı, oyun geliştiriciliği ve drone sistemleri uzmanlığı da diğer öne çıkan meslekler.

Gençler tercih yaparken onları etki altında bırakmamak, yapıcı şekilde yönlendirici olmak gerekiyor.

Çünkü bu hayat onların!

***



Altyazı

"Ölmekten korkmuyorum, yeterince yaşamamış olmaktan korkuyorum." (Mr. Nobody)