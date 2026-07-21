Tüm Türkiye, Haluk Levent'in 6 Şubat depremi için toplanan yardım paralarını bahiste, kumarda yediğinin ortaya çıkmasını tartışıyor!

Sadece deprem yardımlarından toplanan paranın 3 milyar TL'yi geçtiği belirtiliyor.

Bu daha başlangıç! Dolandırıcılığın boyutunun artacağını düşünüyorum.

Çünkü duygu sömürüsünü iyi bilen bu kumar bağımlısı, kurduğu AHBAP derneği aracılığıyla deprem dönemi dışında da yıllardır bağış topluyordu.

6 Şubat depreminde Kızılay'ın başındaki kişinin çadır satmak gibi saçma sapan işlere karışması Levent'in işine yaramıştı. Oluşan tepkiyi çok iyi kullandı!

Özellikle muhalif kesim, Levent'e çok inandı. Çünkü onların gözünde Levent, İzmir Marşı okuyan, Atatürk sevdalısı bir muhalifti!

Özellikle iktidara kızan insanların yardım paraları kumar bağımlısı Levent'e aktı!

O da güya topladığı paraları yardıma muhtaç olanlara tek tek ulaştırıyor, evler yapıyor, büyük bir organizasyonu yönetiyordu!

Levent toplanan paranın denetlendiğini iddia ediyor ve sürekli AHBAP'taki yöneticilik görevini bırakacağını söylüyordu ama hiç bırakmadı!

En acıklısı ise kamuoyu anketlerinde Levent'in sürekli Türkiye'nin en güvenilir insanı çıkmasıydı!

Aslında ünlü şarkıcıyı tanıyanlar onun nasıl iflah olmaz bir kumar bağımlısı olduğunu biliyordu ama çok az kişi bu durumdan bahsediyordu.

SABAH GAZETESİ UYARMIŞTI

Bu köşede o dönem karşılıksız çekten hapis yatmış, adı dolandırıcılık davalarına karışmış birine 2 milyar TL teslim edilir mi diye yazmıştım!

Özellikle Sabah gazetesinde Levent'in geçmişi ve hakkında açılan davalarla ilgili haberler çıktı!

Levent, 1997'de karşılıksız çek yazdığı için Metris Cezaevi'nde 9 ay 10 gün hapis yattı.

2003'te Levent'e senette yanlış adres yazımı gerekçesiyle dolandırıcılık davası açıldı.

2008'de ise ünlü şarkıcı borçları karşılığında yaptığı anlaşmada dolandırıcılık iddiasıyla yeniden yargılandı. Aynı dönemde müzik haklarını aynı anda iki ayrı şirkete devrettiği de dava konularından biri oldu.

2010 yılında Ankara 5. İcra Mahkemesi'nin çıkardığı yakalama kararı gerekçesiyle gözaltına alınan Levent, 600 bin TL icra borcunu ödeyemediği için tutuklandı. "Dolandırıcılık ve karşılıksız çek" suçlarından kesinleşmiş 3 aylık hapis cezası nedeniyle cezaevine gönderildi.

2011'de restoran satın alma işleminde dolandırıcılık iddiasıyla yargılandı ve bu davadan 2012'de beraat etti.

Ama kimse bu olayları ve çıkan haberleri önemsemedi.

Çünkü o süreçte asrın depreminde yaşanan aksaklıklardan dolayı devlete kızılıyor ve Haluk Levent'e kurtarıcı gözüyle bakılıyordu!

Ve Levent geçtiğimiz ay yine karşılıksız çek düzenlediği için suçlu bulundu!

Günaydın ekinde 20 Haziran'da Levent'in suçlarla dolu geçmişi tekrar gündeme getirildi.

Sabah gazetesinde Levent ve AHBAB derneğiyle ilgili haberler çıkmaya devam etti.

Hikayenin devamını hepiniz biliyorsunuz! Levent şu an içerde ve zamanında susan, uyarıda bulunmayan birçok insan onun hakkında konuşuyor!

Adaletin şimdi yerini bulması da tatmin edici bir durum değil. Emniyet ve yargı sistemi daha önce hareket etmeliydi! AHBAP'ın faaliyetleri 6 Şubat depreminden itibaren mercek altına alınmalıydı!

Özetle sırf hükümete duyulan öfke yüzünden, İzmir Marşı söylüyor, Atatürk'ü ağzından düşürmüyor diye kumar bağımlısı bir dolandırıcıya 3 milyar TL emanet etmemek lazımmış!

Yardım ve bağışta bulunurken kişiler yerine güvenirliği kanıtlanmış kurumları tercih etmek gerekiyormuş!

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RAKİPLERİNİ KÜÇÜK DÜŞÜRDÜ

Dünya Kupası'nı şampiyonluğunu hak eden takım, İspanya kazandı.

Messi önderliğindeki Arjantin, İspanya'ya karşı Fransızlar gibi ileri uçta pres yapma hatasında bulunmadı.

Tangocular güçlerini bilerek, savunmada bekleyerek, kontrataklarda aradılar ama İspanya onlara kaleye şut atma imkanı bile tanımadı. Çocukluklarından beri aynı hocayla aynı sistemde oynayan İspanyolların turnuva boyunca sadece bir gol yediği de unutulmamalı.

Bazıları sıkıcı bulsa da 'tiki taka'yı İspanyollar oynadığında çözüm bulmak imkansız gibi bir şey!

Arjantin'i geçtim, evrenin en iyi hücum hattına sahip Fransa'ya bile pozisyon vermediler! İspanya, Arjantin ve Fransa'yı resmen küçük düşürdü. İspanya'nın bir de rakipleri gibi yıldız bir golcüsü olsaydı Fransa ve Arjantin farklı skorlarla daha büyük bir hezimet yaşayabilirdi.

2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın da açık favorisi İspanya!

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KARBON SALINIMI DA ÖNEMLİ!

EPDK verilerine göre 2026 yılının ilk altı ayında elektrikli araçların şarj hizmeti kapsamında tükettiği elektrik miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 153,5 artarak 392 bin 252 megavatsaate (MWh) yükseldi.

Ve yılın ilk altı ayında şarj ağı işletmeci lisansına sahip şirketlerin işlettiği istasyonlarda 15 milyon 408 bin 578 şarj işlemi gerçekleştirildi.

Toplam şarj süresi ise 17 milyon 569 bin 444 saate ulaştı.

Bu süreçte şarj hizmeti kapsamında 392 bin 252 MWh elektrik tüketimi gerçekleşirken şarj hizmeti sunulan kurulu şarj noktası (soket) sayısı 45 bin 97 olarak kaydedildi.

Bunlar müthiş rakamlar. Geleceğin elektrikli araçlarda olduğunu herkes görüyordu ama bu yeni teknolojiye birçok insan temkinli yaklaşıyordu.

Fakat son yıllarda benzin ve motorin fiyatlarındaki büyük artış elektrikli araç satışlarını da büyük ölçüde artırdı.

Elektrikli araçlardaki batarya teknolojisi geliştikçe ve sarj istasyonu sayısı arttıkça fosil yakıtlı araç kullanımı da radikal bir şekilde düşecek gibi görünüyor.

Elektrikli araçlarda hep yakıt tasarrufu gündeme geliyor ama bu araçların çevre dostu olduğu da unutulmamalı.

Ne kadar çok elektrikli araç kullanılırsa o kadar çok karbon salınımı da düşer, çevre daha az kirlenir ve soluduğumuz hava da daha temiz olur.

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Altyazı

"Ne düşündüğünü asla başkası bilmesin" (The Godfather)