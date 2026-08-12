RTÜK, ATV'ye, 'Esra Erol'da' programındaki içerik nedeniyle yaklaşık 8 milyon liralık idari para cezası verdi.

Cezaya gerekçe olarak programda bir çocuğun babasının kim olduğuna ilişkin DNA testi üzerinden yapılan tartışma gösterildi.

DNA testi tartışması çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine nasıl ve ne oranda etkiliyor acaba?

Türkiye'de 6-15 yaş grubu arasındaki çocukların yüzde 91,3'ü düzenli olarak internet kullanıyor.

Tahmini 12 milyon çocuk günde ortalama iki saatten fazla süreyi TikTok, YouTube, Instagram gibi platformlarda geçiriyor.

TikTok ve YouTube bağımlısı çocukların acaba kaçının gündüz vakti Esra Erol'u izleyip oradaki DNA tartışması yüzünden zihinsel gelişimi kötü etkilendi?

TikTok ve Instagram'da izledikleri son derece zararlı içeriklerin yanında DNA tartışması devede kulak kalır!

Hadi değerli RTÜK üyeleri DNA tartışmasını son derece zararlı buldular diyelim. Peki, aynı üyeler çocukları zehirlediği uluslararası birçok araştırmayla ortaya konmuş Tik-Tok, YouTube, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına ve dijital platformlara ne kadar ceza kesti?

Ortada ceza uygulayacak yasa yok ki!

Sadece bazı dijital platformlardaki dizi ve filmlerde zararlı içerik tespit edilip yayından kaldırıldı. Onlar da bir elin beş parmağını geçmez!

Aynı RTÜK, 2025 yılı boyunca TV ve radyo kanalları ile çeşitli yayın mecralarına tam 146 milyon 700 bin TL ceza kesti!

Para cezalarının yanı sıra çeşitli kanallara toplamda 25 gün ekran karartma (yayın durdurma) cezası verildi.

Haber ve yorum programları için çok sayıda program durdurma kararı alındı.

25 gün ekran karartma ve yayın durdurmanın kanallara maliyeti ise 146 milyon TL'den daha fazladır!

Devlet, sosyal medya çocukların gelişimini kötü etkilemesin diye yaş sınırı getiriyor.

RTÜK ise yerli medyayı olağan şüpheli görüyor ve ceza üstüne ceza yağdırıyor!

Tüm bu haksızlıklar yetmezmiş gibi bir de Google, YouTube, Instagram gibi dev internet şirketleri ve dijital platformlar yerli medyanın reklam gelirine çöküyor!

Türkiye'de dijital platformların reklam pazarı yüzde 76'ya yükselirken, 2024 yılında bu dijital platformların elde ettiği reklam geliri 158 milyar TL'ye çıktı.

2025 yılında ise bu gelirin 200 milyar TL olduğu tahmin ediliyor.

Yabancı internet devleri ve dijital platformlara para cezası kesilmiyor, vergi ödemiyorlar ve üstüne 200 milyar TL gelir elde ediyorlar.

Lisansı ve RTÜK payını ödeyenler ise Türk televizyonları!

Bizim medya, bu sömürü düzeninin son bulması için bir yasanın çıkmasını beklerken, RTÜK ceza yağdırıyor!

Medyamız yerel ve ulusal olmanın bir gram hayrını görmüyor. Aksine cezasını çekiyor!

SAĞLIKLI LUKAKU NE YAPAR?

Fenerbahçe ve Napoli, Lukaku transferi için 6 milyon Euro+bonuslar karşılığında anlaşmaya vardı haberleri çıktı.

Yıllardır santrfor kalitesi açısından Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçelileri tam tatmin edecek bir transfer gibi durmuyor.

Evet, Lukaku geçtiğimiz sezonu sakat geçirdi ve yaşı 33 olduğu için tekrar sakatlanma riski yüksek.

Ancak dünya futbolundaki klasik santrafor kıtlığını dikkate alırsak Lukaku transferini düşük maliyetli bir risk olarak görebiliriz.

Öte yandan Lukaku, son Dünya Kupası'nda üç maçta sonradan oyuna girerek kritik goller attı. Bu goller Belçika Milli Takımı'nı çeyrek finale taşıdı.

Uzun bir sakatlığın ardından Lukaku'nun bu kadar efektif olması önemli bir veri.

Sakatlıktan önceki dönemde de Napoli'nin Osimhen'i yollayıp yerine Lukaku'yu alarak ligi şampiyon tamamladığını da unutmayalım!

Belçikalı yıldızın gol yüzdesinin yüksek olmasının yanı sıra ileride top tutma, servis ve asist yapma özellikleri de var.

Sağlıklı, fit bir Lukaku, Süper Lig'e damgasını vurur!

Fenerbahçe'nin bu seneki yüksek hücum potansiyelini de dikkate alırsak sağlıklı bir Lukaku, gol kralı bile olabilir.

Kötü senaryo ise futbolcunun sürekli sakatlanması ve form tutamamasıdır.

Bu noktada da sadece yüklü maaşı dezavantaj olur.

Özetle 6 milyon Euro bonservis karşılığı bu risk alınır! Diğer yaşlı golcü Vedat Muriç de sakatlanırsa o zaman Fenerbahçe için en kötü senaryo devreye girer.

Bu riskleri düşününce Sidiki Chérif'in kesinlikle satılmaması gerekiyor.

Ben Chérif'i 'baby Lukaku' olarak görüyorum.

Potansiyeli çok yüksek. Bu sezon Lukaku'dan çok şey öğrenir ve olası sakatlıklarda devreye girebilir.

Bu devirde yedek beklemeyi kabullenecek potansiyeli yüksek genç golcü bulmak da zor.

GALATASARAY BÜYÜK BALIĞIN PEŞİNDE!

Rakipleri flaş transferler yaparken Galatasaray'ın beklenen transferleri yapmaması sarı kırmızılı taraftarı isyan ettirdi.

Taraftar sabırsızdır, her zaman yeni transfer ister.

Ancak transfer gecikti diye üst üste dört kez şampiyon olmuş kulübün yönetimini protesto etmek bence adil değil.

Dört büyükler arasında tek kar açıklayan Galatasaray yönetiminin büyük protestolara rağmen transferde sabırla beklemesi bazılarına garip gelebilir. Ancak Icardi, Mertens gibi yıldızların transferin son günlerinde Galatasaray'a geldiklerini unutmayalım.

Bence Galatasaray yönetimi, büyük balığın peşinde!

Sır gibi saklanan bazı yıldızların fiyatının düşmesini ya da transferin son günlerinde açıkta kalmalarını bekliyorlar. Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı da Galatasaray için büyük avantaj. Yönetim önümüzdeki günlerde peş peşe açıklayacağı büyük transferlerle birçok yorumcuyu ters köşeye yatırabilir!

Altyazı

''O kadar çirkinsin ki seni modern sanatlar müzesine koymak istiyorum.'' (Full Metal Jacket)