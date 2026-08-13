YouTube, içerik üreticilerinin reklam ve Premium gelirlerinden pay alabilmesi için gereken izlenme kriterlerini iki katına çıkarıyor:

■ 12 ayda 8 bin saat izlenme.

■ 90 günde 20 milyon Shorts görüntülenmesi.

Yeni şartlar 1 Şubat 2027'den itibaren uygulanacak.

Yani YouTube'da içerik üretip para kazanmak zordu. Seneye daha da zor olacak.

Çevremde sosyal medya içeriği üretip para kazanacağını düşünen birçok genç görüyorum ve onlar adına üzülüyorum.

2025 yılında dünya genelinde 67 milyon kişinin YouTube için içerik ürettiği tahmin ediliyor.

Bu kişilerin yaklaşık yüzde 50-60'ı (33-40 milyon arasında kişinin) yılda aylık 0-100 dolar arasında kazandığı tahmin ediliyor.

Ayda 10 bin dolar ve üstünde kazananların oranı ise sadece yüzde 1 ila yüzde 3 arasında olduğu tahmin ediliyor.

YouTube, "winnertakes-most" (kazanan, gelirin büyük kısmını alır" sistemini uyguluyor.

Aslında ortada büyük bir sömürü düzeni var.

YouTube'dan ayda 10 bin dolar kazanan içerik üreticilerinin sayısının sadece 0,7 ile 2 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.

Özetle sadece içerik üretip YouTube'dan geçinebilecek kadar para kazanma olasılığı çok düşük.

Gençlerin hayallerini sömüren, onların hazırladığı içeriklere komik paralar ödeyen YouTube'un 2025 toplam geliri 60 milyar doların üzerine çıktı.

Geriye tek bir seçenek kalıyor, o da; yıllarca büyük emek harcayıp takipçi sayısını belli bir seviyeye çıkarıp, çok izlenir videolar yükledikten sonra kendiniz reklamınızı kendiniz bulmanız!

Orada da sosyal medya ajansları devreye giriyor, reklam buluyorlar ama kazancın büyük kısmını alıyorlar.

Tablo böyleyken her gün birçok genç içerik üreticisi olma hayaline kapılıyor.

Başta bir heves videolar üretiyorlar ama sonrasında milyonluk izlenmeye sahip videolardan çok az para kazandıklarını görüp bu sevdadan vazgeçiyorlar.

Özetle YouTube sadece küçük bir azınlığa iyi para kazandırıyor. Bu küçük mutlu azınlığı da milyonlarca gence örnek gösterip, hayal satıyor!

ŞEZLONGLARA ZİNCİR TAKANLAR

Gemlik, Erdek ve Avşa Adası'nda belediyeye ait şezlonglara başkaları oturmasın diye zincir ve kilit takanlar sosyal medyada tepki görünce, belediyeler harekete geçmiş.

Zincirli bulunan şezlong, masa ve şemsiyeler zabıta ekiplerince kaldırılmaya başlanmış.

Yıllardır devam eden bu bencilce davranış sosyal medyaya düşünce, çözüm üretildi!

Türkiye'nin adalar hariç toplam kıyı uzunluğu yaklaşık 8.333 km. Kıyılar herkese yeter ama birçoğu işgal edilmiş. Oteller, özel beach'ler, kafeler, kamu ve özel tesisler vs. birçok işletme kıyıları işgal etmiş durumda.

Kıyılar halkındır, kamu yararı oluşmadığı sürece kapatılamaz ama denetimler az.

Belediyeler birçok plajı para kazanmak için özel beach'lere kiralıyor. Kilometrelerce uzanan kıyılarda vatandaşa komik alanlar bırakılıyor (bkz. Bodrum'daki beş adımlık halka plajı)! Denize girecek alan azalınca herkes bulduğu yeri kapatıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahil ve kıyı şeritlerindeki kaçak yapılaşma ile işletme işgallerine doğrudan müdahale etmek için Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir yönetmelik değişikliğiyle devreye girdi. Umarım yeni yönetmelik pratikte de uygulanır.

Bu cennet vatan, güzel kıyılar herkese yeter. Yeter ki kurallara uyulsun.

SCOOTER İÇİN KASK ZORUNLULUĞU

Fransa'da sıkı bir elektrikli scooter yönetmeliği var.

Örneğin Paris'te kaldırımları işgal ettikleri ve güvenlik riski oluşturdukları gerekçesiyle 2023 yılında kiralık (paylaşımlı) elektrikli-scooter'ların tamamı yasaklamıştı.

Sadece şahsi mülkiyetteki e-scooter kullanımına izin veriliyor.

Ancak sıkı kurallara rağmen bu araçların karıştığı kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı bir önceki yıl 45 iken son bir yılda 79'a yükseldi.

Yalnızca Paris'te 1.100'den fazla kişi bu kazalarda yaralandı ve yaralanma vakalarında yıllık yüzde 33'lük bir artış yaşandı.

Bunun üzerine e-scooter'lar için kask takma zorunluluğu getirildi.

Ülkemizde de e-scooter'lar için bazı kurallar getirildi. Başta sıkı denetimler yapılıyordu ama devamı gelmedi.

e-scooter kazaları da artık gündeme gelmiyor. Oysa 2025 yılında Türkiye genelinde toplam 2.618 elektrikli scooter kazası meydana geldi. Bu kazalarda 18 kişi yaşamını yitirdi, 2.206 kişi ise yaralandı.

Türkiye'de de e-scooter kullananlara kask takma zorunluluğu getirilmeli.

Özellikle İstanbul'da paylaşımlı e-scooter'lar yasaklanmalı ya da sayıları düşürülmeli.

KEREM KULÜBEYE ÇEKİLMELİ

Kerem Aktürkoğlu, risk alan, agresif dikine pasları ve çalım denemelerini sıkça tercih eden bir oyuncu.

Kerem'in 90 dakika beklenen asist değeri 0,33, penaltısız gol beklentisi ise 0,36. Bu oranlar Süper Lig ortalamasının üstünde ama Kerem maç başına ortalama 15 ile 18 arasında top kaybediyor.

Geçtiğimiz sezon ligde 29 maçta sadece sekiz gol ve yedi asist üretebildi!

Kaybettiği toplar hesaba katıldığında Kerem'in Fenerbahçe'ye faydadan çok zararı var. Kerem'in yerine Oğuz Aydın, Nene de denenmeli. Her iki ayağını da müthiş kullanan Mason Greenwood da solda oynayabilir.

Asensio da sağ kanatta oynayabilir. Böylece Vedat ya da Lukaku'nun yer aldığı bir kadroda Talisca'ya da yer açılır!

Vedat ve Lukaku gibi usta kafa golcülerin olduğu bir takımda sol kanatta başarılı ortalarıyla tanınan Levent Mercan bile büyük fayda sağlar.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı Lyon'un çok hızlı forvetleri var. Onlara karşı Kerem'in top kayıplarının faturası ağır olur!

Kerem yüzde 100 gol pozisyonlarını da kolayca harcıyor!

Kerem kulübeye çekilmeli ve hamle oyuncusu olarak kullanılmalı!

Altyazı

"Uyuyan orta sınıf üzerinde duruyorlar. Gittikçe daha fazla insan fakirleşiyor. Kölelik için kullanılıyoruz" (They Live)