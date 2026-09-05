Yıllar içerisinde hem özel hem de kamu kurumlarından sızdırılan kimlik bilgileri internette 'Panel' olarak bilinen ortamda toplanıyor ve bu bilgiler abonelik yöntemiyle kiralanıyor.

Sisteme abone olanlar bu bilgilerle ağlarına düşürmek istedikleri kişilere genelde 'Hakkınızda haciz işlemi başlatıldı', 'Uzlaşma sürecini kaçırdınız' şeklinde gerçeğe aykırı kısa mesajlar gönderiyorlar ve paniğe kapılan insanları dolandırıyorlar.

Panel bilgileri ayrıca genelde yaşlı, varlıklı insanları dolandırmak için de kullanılıyor.

Önceki gün, 'Panel' ortamından yasa dışı yollarla ele geçirilen kişisel verileri para karşılığında satın alıp vatandaşları mağdur ettiği belirlenen hukuk bürolarına yönelik operasyon düzenlendi.

Vatandaşların hassas bilgilerini kullanan 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerle bağlantılı 39 ayrı avukatlık bürosunda eş zamanlı arama gerçekleştirildi.

Günün en güzel haberi bu olsa gerek.

Ancak 'Panel' sistemini teknik olarak tamamen yok etmek imkânsız!

Sızan veri bir kez dijital ortama düştüğünde kopyalanması saniyeler alıyor.

Ana sunucular kapatılsa dahi veri tabanı kopyaları (back-up) kişisel cihazlarda veya kapalı ağlarda varlığını sürdürüyor.

Bu sistemler çoğunlukla Tor (Dark Web), Telegram kanalları veya yurt dışında veri gizliliğine katı kuralları olmayan sunucu sağlayıcıları (bulletproof hosting) üzerinden işletiliyor.

Bir sunucu kapatıldığında dakikalar içinde yeni bir IP veya alan adıyla tekrar yayına girebilirler.

Ne yazık ki vatandaşın bilgileri bir kez çalındığında geri dönüş olmuyor!

Bir çözüm yolu var; o da 86 milyon insanın T.C. kimlik numaralarının değiştirilmesi!

Bu da kaosa yol açabilecek riskli bir yöntem.

T.C. kimlik numaraları değişse bile yeni bir sızıntıyla tekrar 'Panel'e düşer.

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişiye iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası veriliyor.

Eğer veriyi sızdıran bir kamu görevlisiyse ceza sekiz yıla kadar çıkıyor!

Kimlik verilerini nitelikli dolandırıcılık vakalarında kullananlara da en fazla 10-15 yıl arası ceza veriliyor!

Bu cezalar caydırıcı değil.

Kimlik bilgilerini çalanlara, bu bilgileri satanlara ve bu bilgilerle dolandırıcılık yapanlara ömür boyu hapis cezası verilmeli!

Hiç abartmıyorum, kesin çözüm!

Çin'i örnek almak yeterli!

Çin Ceza Kanunu'nun 266. maddesi uyarınca nitelikli dolandırıcılık vakalarında temel ceza üst sınırı müebbet hapis.

Dolandırıcılık eylemi; organ hırsızlığı, insan ticareti, insan öldürme veya silahlı çete/organize suç örgütleri kurarak ulusal güvenliği ve kamu düzenini ağır derecede tehdit etme gibi suçlarla birleştiğinde idam cezası veriliyor.

Milyonlarca insanın kimlik bilgilerinin sızdırılması ve bu bilgilerle yüz binlerce insanın dolandırılması, bir insanın öldürülmesinden çok daha kötü sonuçlar doğuruyor!

Ömür boyu hapis cezası, telefon dolandırıcılığı olaylarını bıçak gibi keser!

Veri hırsızlarına ve dolandırıcılara ömür boyu hapis cezası verilmesi de kimseyi üzmez!

Hatta milyonlarca insanın hayır duasını alırsınız.

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DOĞRU KARAR

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne'deki gemi faciasından sonra hemen KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yı görevden aldı.

Yeniden Doğuş Partisi'nin hükümetten çekildiğini açıklamasına rağmen Üstel kararından dönmedi.

Ölü sayısının 12'ye yükseldiği, 16 kişinin kayıp olduğu bir facianın sorumluluk alanında olan bir bakanın görevden alınması kamu vicdanı açısından en doğru karardır KKTC Başbakanı örnek alınması gereken bir karar aldı.

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TAHMİNİ ZOR BİR DERBİ

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın form olarak yükselişte olması derbi tahminini daha da zorlaştırıyor.

Beşiktaş Vlahoviç'i transfer ederek gücünü daha da artırdı ama maçlarda sonucu genelde orta sahalar belirler.

Guendouzi-Kante ikilisi, Fenerbahçe için Süper Lig'in üzerinde orantısız bir güç oluşturdu.

Sürekli top kaybeden, bitiricilikte eksikleri olan Kerem'in kadroda olmaması ve gol atmasına rağmen pres yapamayan, bencilce oynayarak takım içi dengeyi yok eden Talisca'nın gönderilmesi aslında Fenerbahçe'nin gücünü artırdı.

Kanatlarda Oğuz ve Greenwood'un olması Fenerbahçe'yi daha efektif kılıyor.

Sakat Oosterwolde'yi çıkardığınızda Beşiktaş'ın kadro değeri Fenerbahçe'yi geçti ama siyah-beyazlıların potansiyeli henüz güçlü bir takım karşısında da test edilmedi.

Lyon gibi güçlü bir rakibi sahadan silen FB eğer aynı performansı gösterirse derbiyi rahat kazanır.

Derbi ligin geneli için de Beşiktaş'a referans olacak. Derbiyi Beşiktaş kazanırsa rüzgârı arkasına alır ve şampiyonluğun favorileri arasına girer.

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YAPAY ZEKA GÖRSELİ KAYBETTİRİYOR

Restoran ve kafelerin menülerinde ve tanıtımlarında gerçek yemek fotoğrafları yerine yapay zekâ üretimi görseller kullanması işletmelerin maliyetlerini azaltıyor.

Ancak bu tercih uzmanlara göre işletmelere zarar veriyor.

Sosyal medyada ve menülerde yer alan abartılı yapay zekâ görselleri tüketicide rahatsızlık hissi ve güven sorunu yaratıyor.

Çünkü müşteri gerçeklik ve samimiyet arıyor.

Ayrıca bir işletmenin fotoğrafçıya para vermemek gibi küçük hesaplar yapması itibar kaybına yol açıyor.

Bu durum büyük markalar için de geçerli.

Maliyeti düşürmek için gerçeklikten ödün vermek itibar kaybına yol açıyor.

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İZ BIRAKAN SÖZLER

"Aşktan daima kaçtım. Hiç sevmedim. Belki bir eksiğim oldu. Fakat rahatım. Aşkın kötü tarafı insanlara verdiği zevki eninde sonunda ödetmesidir. Şu veya bu şekilde; fakat daima ödersiniz. Hiçbir şey olmasa, bir insanın hayatına lüzumundan fazla girersiniz ki bundan daha korkunç bir şey olamaz." (Saatleri Ayarlama Enstitüsü)