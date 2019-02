Bir kızım olsun huyu da güzelliği de Burcu’ya benzesin

Sinan Akçıl, büyük aşk yaşayıp iki ay içinde evlendiği Burcu Kıratlı ile çocuk sahibi olma planları yapıyor. Ünlü şarkıcı, “Eskiden oğlum olsun derdim, şimdi kızım olsun istiyorum. Huyu da, güzelliği de Burcu’ya benzesin; onun gibi baksın” diyor

Ünlü popçu Sinan Akçıl, evlendikten sonra ilk defa GÜNAYDIN'a konuştu. Akçıl, Burcu Kıratlı ile ilişkisinden telif yasasına kadar birçok konuya dair samimi açıklamalarda bulundu.

- Yeni şarkınız 'Mucize'yi eşinize mi yazdınız?

Burcu, Instagram'a çok güzel bir fotoğraf koymuş ve 'Bir mucizenin içindeyim' yazmıştı. O söz, beni çok etkiledi.

Zaten bir ayda ona 7-8 şarkı yazmıştım, üç-dört gün sonra da onun gözlerinin içine bakarak şarkıyı yazdım.

Şarkıda 'Evlen benimle' sözleri de geçiyor. İlk evlilik teklifimi de aslında bu şarkıyla yapmış oldum.

- 'Mucize', evlenecek çiftlerin de şarkısı olacak gibi görünüyor...

Bence de. 'Kalbimin Tek Sahibine' şarkısının tahtını sarsacağı için de İrem'den (Derici) özür diliyorum. Bu şarkıyla insanlara 'Mucize yakaladığınızda peşinden gidin' mesajını vermek istedim. Ben mucizemi, yani Burcu'yu yakaladım. Umarım herkes de yakalar.



YAZIN DÜĞÜN YAPACAĞIZ



- Burcu Kıratlı'nın en çok hangi yanı sizi etkiledi?

Burcu'yu üç-dört yıldır tanıyorum ve tanıdığım günden beri benim için hep özel olmuştu. Arkadaşken de aramızda hep bir çekim vardı. Bu çekimin farkında olduğumuz için kaçmıştık birbirimizden. Fakat arkadaşlığımız, zamanla aşka dönüştü. Arkadaşken de hem çok dertleşiyorduk, hem de eğleniyorduk.

Burcu ile uzun zaman geçirince, "O benim mucizemmiş" dedim. İki ay içinde de evlilik kararı aldık. Evlenme kararı alırken hiç şüphe duymadım.

Burcu olmasaydı kimseyle de evlenmezdim.

Bana evlilik kararını aldırabilecek tek kadın Burcu'ydu. Kimse bizim evleneceğimize ihtimal vermiyordu.

Evlilik kararımıza herkes şaşırdı.

- Amsterdam'da düğün yaptınız. Yazın Türkiye'de de yapacak mısınız?

Ben Amsterdam'da doğdum, Babam Leeuwarden Senfoni Orkestrası'nın baş kemancısıydı. Film gibi bir düğündü.

Nikah sonrası kafamıza esti, gelinlik ve damatlıkla hamburger yemeye gittik.

Yazın Türkiye'de de düğün yapacağız.

- Hayranlarınız evlilik kararınıza nasıl tepki verdi?

Çok güzel tepki verdiler, Burcu'yu benimsediler. Enerjimizi çok uyumlu buluyorlar. Burcu bana çok şey öğretti.

Onunlayken daha doğal ve kendim gibi olmayı öğrendim. Eskiden fotoğraf paylaşacağımda en iyisini koyayım diye düşünür, kasılırdım, şimdi öyle kaygılarım yok. Geçen gün beni Instagram'a markette elimde sepetle koydu; Justin Timberlake markette yazdı.

- Baba olmak istiyor musunuz?

Zamanı gelince Allah'ın izniyle bizim de çocuğumuz olacaktır. Her şeyiyle Burcu'ya benzesin istiyorum.

Eskiden 'Oğlum olsun' derdim, şimdi kızımın olmasını diliyorum. Huyu da, güzelliği de Burcu'ya benzesin istiyorum.

Aynı onun gibi baksın, o bana yeter; ikisiyle de uğraşacak gücüm var.



EŞİMLE FİLMDE OYNAMAK İSTERİM



- Eşinizle ortak bir projede yer almayı düşünüyor musunuz?

Reklam teklifleri çok geldi, ama bize uygun olmadığı için henüz kabul etmedik.

Burcu ile bir filmde de oynamayı çok isterim ya da Burcu'nun oynayacağı dizide konuk oyuncu olarak yer alabilirim. Mühim olan doğru proje ve doğru zaman. Klipte göz göze geldiğimiz zaman gerçekten bir dizinin en reytingli sahnesi gibi sahiciydi ve büyük alkış aldık yapım ekibinden.

- Son günlerde tıklanma sayılarıyla ilgili tartışma Berkay'ın açıklamasıyla alevlendi. Siz ne düşünüyorsunuz?

Çok tıklanan büyük isimler için sahte tıklanma yaşandığını düşünmüyorum.

Benim tıklanma sayım 500 milyona ulaştı. Bu tıklanma sayısı doğru olmasa bu kadar çok konser verip alanları doldurabilir miyim? Hayır. Reynmen üzerinden başladı tartışma. Reynmen'i de, şansını deneyerek bir şeyler başaran diğer insanları da seviyorum.

Bazılarının avantajı benim gibi yeni nesli yakalayabilmek oluyor, bu izlenme sayılarına yansıyor. Çocuk ve gençlerden gelen izlenmenin sahtesi olmaz.

Çok iyi bir sahne şarkıcısı ile çok tıklanan şarkıcıyı da ayırmak lazım. Berkay beni aradı, şikayetçi olmak konusunda yanındayım, "Listeye benim adımı da yaz" dedim, varsa sahtekarlık ortaya çıksın. Ama yine söylüyorum, tıklanma sayıları ile oynayanlar kendilerini kandırıyor çünkü sanaldaki sayıları gerçek hayata yansıtamıyorlar. Çok tıklanıp konser alanını dolduramıyorsan bir anlamı yok ne kadar tıklandığının.



BİZİM İÇİN HER GÜN 14 ŞUBAT



- Sevgililer Günü'ne evli olarak giriyorsunuz. Ne hissediyorsunuz?

Önceden 14 Şubat'ı ticari olarak görüyordum ama artık öyle düşünmüyorum. İyi ki böyle bir gün var. Benim için en özel hediye annemin, Burcu'ya düğünden önce hediye ettiği rahmetli anneannemin küpeleriydi. Bunun üstüne nasıl çıkılabilir ki. Keşke dünya eşler günü de olsa! Burcu'yu hem eşim, hem de sevgilim olarak gördüğüm için biz her günü 14 Şubat gibi yaşıyoruz. Bugünü birlikte geçirmek için konser kabul etmedim. Sevgililer Günü konserlerimi 16 ve 17 Şubat'ta Kapadokya ve Antalya'da vereceğim.



AMERİKA'DA YAŞASAM 300 KAT DAHA



- Sinema sektöründen sonra müzikte de telif yasası gündemde. Ne düşünüyorsunuz?

Sayın Erdoğan, sanatın ve sanatçının yanında bir cumhurbaşkanı. Bu açıdan çok şanslıyız. Cumhurbaşkanımızın yakında sinemacılar gibi müzik sektörünün büyük isimleriyle birlikte genç kuşağı da çağıracağını düşünüyorum. Kısa sürede sektörü rahatlatacak bir yasanın çıkacağını umuyorum. Telif yasasını çok önemli buluyorum. Allah'a şükür iyi kazanıyorum ama 200'den fazla şarkımla Amerika'da yaşasaydım, şu ankinin 300 katını kazanırdım. Sadece kendimi de düşünmüyorum, emektar büyüklerimizin de kazancının artması en büyük dileğim. Sahnede söylenen şarkılar için de bestecilere telifin gelmesi gerekiyor. Şarkılarımıza ödenen telif ücretinin de yükselmesi önemli. Bu büyük sorunun bir an önce çözüleceğine inancım tam.



ÇOK KAZANIRDIM



- Sinema sektöründen sonra müzikte de telif yasası gündemde. Ne düşünüyorsunuz?

Sayın Erdoğan, sanatın ve sanatçının yanında bir cumhurbaşkanı. Bu açıdan çok şanslıyız. Cumhurbaşkanımızın yakında sinemacılar gibi müzik sektörünün büyük isimleriyle birlikte genç kuşağı da çağıracağını düşünüyorum. Kısa sürede sektörü rahatlatacak bir yasanın çıkacağını umuyorum. Telif yasasını çok önemli buluyorum. Allah'a şükür iyi kazanıyorum ama 200'den fazla şarkımla Amerika'da yaşasaydım, şu ankinin 300 katını kazanırdım. Sadece kendimi de düşünmüyorum, emektar büyüklerimizin de kazancının artması en büyük dileğim. Sahnede söylenen şarkılar için de bestecilere telifin gelmesi gerekiyor. Şarkılarımıza ödenen telif ücretinin de yükselmesi önemli. Bu büyük sorunun bir an önce çözüleceğine inancım tam.



BURCU'YA BİR KEZ DAHA HAYRAN KALDIM



"Mucize'nin klibini Burcu yönetti, hem de oynadı. Burcu'nun reytinginden de yararlanmış oldum. İlk deneyimi olmasına rağmen yönetmenliği de oyunculuğu kadar iyiydi. Ona tekrar hayran oldum."