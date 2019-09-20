TUBA KALÇIK

Türkiye günlerdir, GÜNAYDIN'ın ortaya çıkardığı Gülcan Deniz'in dramını konuşuyor. Dram diyorum çünkü böylesi ancak filmlerde olur. Düşünün; dizilerden, konserlerden milyonlar kazanan bir abi, kalp hastası kız kardeşinin çaresizlik içindeki yardım talebine gözünü kulağını kapatıyor.

Üstelik Gülcan Deniz, abisine defalarca ulaşmaya çalışmış olmasına rağmen...

Bu, ne vicdana, ne de insanlığa sığar.

GÜNAYDIN'dan Hakan Uç'a konuşan Gülcan Deniz'in, "Abim, babamla birlikte beni de öldürdü" sözleri zaten her şeyi özetliyor.



AKIL ALMIYOR

Deniz'in çektiği videoda söyledikleri ise beni derinden etkiledi. Kız kardeşin, "Daha önce hasta anneme bakıyordum, artık ben de hastayım.

Evden çıkamıyorum, okula gidemiyorum.

Hem annemin, hem de benim bakıma ve tedaviye ihtiyacımız var. Abilerimden destek istedim ama dönüş yapmadılar bana" açıklamasına karşın, Özcan Deniz cephesinden hâlâ ses çıkmıyor.

Aslında şaşırmamak gerekiyor çünkü benzer bir tavrı, geçen yıl vefat eden babası Sadık Deniz'e de göstermişti.

Belki hatırlayanlarınız vardır; maddi durumu iyi olmayan Sadık Deniz, yıllar önce oğlunun kendisine bakmadığını söylemişti. O zaman da medyada birçok yerde haber olmuştu bu açıklama.



Şimdiki durum biraz daha dramatik ama. Çünkü ağır hasta annesine de bakmakla yükümlü olan, kalp hastası gencecik Gülcan Deniz'in yardım çığlığını tüm Türkiye duyarken, abisi adeta kapı duvar. Yokluğun, çaresizliğin içinden geçerek bugünlere geldiğini birçok kere söyleyen Özcan Deniz'in bu duyarsızlığı akıl alır gibi değil.

Hani 'İnsanlık öldü mü?' diye sorarlar ya...

Ben de kardeşi bu kadar çaresizken, hâlâ ona yardım eli uzatmayan Özcan Deniz'e soruyorum; insanlığın bu kadar mı öldü?