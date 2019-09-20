TUBA KALÇIK

Milli sporcular, art arda kazandıkları madalyalarla hepimizi çok gururlandırdı. Şaziye Erdoğan, Tayland'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Dünya şampiyonu olan milli halterci, çok önemli bir başarıya imza attı. Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda ise Sümeyye Boyacı gümüş madalya alırken, Sevilay Öztürk bronz madalyanın sahibi oldu. Sümmeyye Boyacı, kazandığı madalya ile Cumhuriyet tarihimizin yüzmede ilk kadın dünya ikincisi oldu. Bu madalyalarla yetinmeyeceklerini açıkça dile getiren milli sporcular görünen o ki daha büyük başarılara imza atacaklar.



Şaziye Erdoğan'ı, Sümeyye Boyacı'yı ve Sevilay Öztürk'ü tüm kalbimle destekliyorum. Koşullar ne olursa olsun, azmin elinden hiçbir şeyin kurtulmayacağını bize gösterdiler. Umarım milli sporcularımız diğer gençlere de örnek olur.