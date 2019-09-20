TUBA KALÇIK

Bir diğer güzel haberi ise Almanya'dan geldi. Ordulu bir ailenin kızı olan Dr. Dilek Gürsoy, Almanya'da yılın doktoru seçildi. Avrupa'da yapay kalp nakli gerçekleştiren ilk kadın cerrah unvanını da taşıyan Gürsoy'un hikayesi de çok etkileyici. Almanya'ya göç eden işçi bir ailenin kızı olan Gürsoy, tıp okumak için birçok engelle karşılaşmış ama asla pes etmemiş. Almanya'da öğretmeninin "Liseyi bile bitiremez" dediği Gürsoy, bugün başarılarıyla tıp dünyasında adından söz ettiriyor.

Hedefinin yapay kalp merkezi kurup hayatları kurtarmak olduğunu söyleyen Gürsoy'u bir kadın olarak yürekten tebrik ediyorum.