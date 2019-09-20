Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Tuba Kalçık > Türk doktor Avrupa’ya damga vurdu
TUBA KALÇIK
20 Eylül 2019, Cuma TUBA KALÇIK İLE GÜNDEME DAİR TUBA KALÇIK

Türk doktor Avrupa’ya damga vurdu

Bir diğer güzel haberi ise 'dan geldi. Ordulu bir ailenin kızı olan Dr. Dilek Gürsoy, Almanya'da yılın doktoru seçildi. 'da nakli gerçekleştiren ilk kadın cerrah unvanını da taşıyan Gürsoy'un hikayesi de çok etkileyici. Almanya'ya göç eden işçi bir ailenin kızı olan Gürsoy, tıp okumak için birçok engelle karşılaşmış ama asla pes etmemiş. Almanya'da öğretmeninin "Liseyi bile bitiremez" dediği Gürsoy, bugün başarılarıyla tıp dünyasında adından söz ettiriyor.
Hedefinin yapay kalp merkezi kurup hayatları kurtarmak olduğunu söyleyen Gürsoy'u bir kadın olarak yürekten tebrik ediyorum.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN