Cumhurbaşkanımızı çok seviyor ve takdir ediyorum

Ünlü müzisyen Serdar Ortaç, GÜNAYDIN'a konuştu. Geçtiğimiz aylarda beş yıllık eşi Chloe Loughnan'dan boşanan Ortaç, röportajında evliliğinin neden bittiğini de anlattı.

■ Albümleri milyonlar satmış biri olarak, son dönemlerdeki hit şarkıları nasıl buluyorsunuz?

Müzik dünyası bence kilitlendi. Artık müzik yapan, yaptığının karşılığını alamıyor, gelir yok. Yapımcılar da para kazanmadıkları için sanatçı çıkarmıyor.

Sosyal medya hayatımıza girdiğinden beri artık her şeyi başparmağımızla geçer olduk. Şarkının ilk 5 saniyesini beğenirsek duruyoruz, yoksa geçiyoruz. Yani devir değiştirme devri. Arkadaşımdan sıkıldım; değiştir, sevgilimden sıkıldım; değiştir, arabamdan sıkıldım; değiştir...



PİŞMAN DEĞİLİM



■ Beş yıllık eşiniz Chloe Loughnan'dan geçtiğimiz aylarda boşandınız. Evlendiğiniz için pişman mısınız?

Asla. Ben onu çok sevdim.

Evlendiğime pişman değilim. Birlikte yaşlanmak istiyordum. Evliliğim bittiği için çok üzgünüm çünkü beraber ölmek isterdim. 45 yaşında evlenmezdim bu kadar çok sevmeseydim.

■ Acaba rahatsızlığınız mı yordu onu?

Olabilir ama hastalığımı bile bile evlendi benimle. Ama yormuş olabilir onu rahatsızlığım.

Bir de Amerika'da kaza yaptı, o da yordu Chloe'yi. Onu hiçbir konuda suçlamıyorum. Onun için yaptığım her şey helali hoş olsun. Bir daha evlenebilir yaşı çok küçük sonuçta. Umarım hep mutlu olur.



KANAL İSTANBUL HARİKA



■ Kumar yüzünden her şeyinizi kaybettiğinize yönelik haberler çıkıyor. Var mı böyle bir şey?

Hayır tabii ki.. Evim, ofisim, stüdyom, arabam; her şeyim duruyor. Allah'a şükür gayet iyi durumdayım. Ama bakıyorum şimdi etrafıma, "Ekonomi kötü, kimsede para yok" diyorlar. Bırakalım Allah aşkına bu kötümserliği.

Piyasa kötü diye yakınıyorlar, ya daha da kötüsü olabilirdi.

Eskiyi hatırla. İnsanlar tüp gaz kuyruğuna girerdi. Ben hatırlıyorum o eski dönemleri. Şimdi çok şükür bunları yaşamıyoruz. Biraz şükretmeyi bilmeliyiz.

■ "Ben hem Atatürk'ü, hem de Erdoğan'ı seviyorum" diye bir açıklama yapmıştınız bana. Bu cümleniz çok konuşulmuştu...

Evet. Sosyal medyada muhalifler tarafından linç edildim. 'Buna bir daha reklam vermeyin' diye paylaşım yapanlar bile oldu. Ne istiyorsunuz ekmek paramdan? Sırf düşüncemi dile getirdim diye böyle de yapılmaz. Benim ofisimi görüyorsun, duvarımda Atatürk'ün resmi var. Ona olan sevgim ve saygım sonsuz... Atatürk; cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder. Cumhurbaşkanımızı da hem kişiliğinden, hem de icraatlarından, hem de politikalarından dolayı çok seviyor ve takdir ediyorum. Ne var bunda? Erdoğan'ın ülkemize katkısını nasıl göremiyorlar? Muhalifler 'Yolla, otobanla, köprü ile ölçmeyin' diyorlar Erdoğan'ın yaptıklarını. Ne ile ölçeceğiz? Benim hayat kalitemi artırdı mı bu yatırımlar? Evet, rahat yaşamam için gerekli bunlar. Anadolu tarafına geçince Avrupa'daymışım gibi geliyor. Türkiye dünyada yükselişte, değerini bilmeliyiz. Bunda Erdoğan'ın katkısı çok. Kusura bakmasın kimse ama şu anda Türkiye'de lider olarak bir tek Erdoğan var bana göre. Dünyada da bir-iki liderden biri. Bu benim düşüncem. Herkesin görüşüne de, eleştirisine de saygı duyuyorum. Türkiye'ye çok önemli yatırımlar yaptı, yapmaya da devam ediyor. Mesela Kanal İstanbul'u destekliyorum, harika bir proje. Tabii bence diyorum. Başkası böyle düşünmeyebilir, ben saygı duyuyorum böyle düşünmeyenlere. Ama belli kesimler kendileri gibi düşünmeyenleri linç ediyor. Lütfen bırakalım böyle yapmayı. Birbirimizin düşüncelerine saygı duyalım.



BEN DAVA AÇMASAM BOŞANMAZDIK



■ Evliliği kurtarmak için mücadele etmediniz mi?

Geçmişte çok mücadele ettik. Onardık, onardık ve bir yerde sona geldik. Ve ayrıldık. 4 ay önce yemek yedik, sarıldık, ayrıldık. Sonra ne gördüm, ne konuştum. Barışma söz konusu değil. Kendisi Avustralya'da, diyaloğumuz sıfır. Ben iyi bir eştim, onunla birlikte olduğum müddetçe ona sadık kaldım. Benim için kadın oydu, başka kimseyi gözüm görmedi. Hayatımın üçüncü döneminde, yani orta yaşta sevdiğim tek kadın oydu. Gerçekçi biriyim, kabullendim ayrılığı. Çok uğraştım devam etsin diye ama olmayınca olmuyor. Tek pişmanlığım boşanma davasını benim açmış olmam. Ben açmasam, boşanmazdık. Ama aynı evde yürümeyen bir evliliği devam ettirecektik. 9 senenin mutluluğu yok olmuştu.



25 SENEDİR DOĞRU DÜZGÜN AĞLAYAMIYORUM



■ Çok duygusal bir yapınız var gibi görünüyor. Öyle mi? Duygusalım ama 25 senedir doğru düzgün ağlayamıyorum. Bir tek babam vefat ettiğinde ve kardeşim hastalanıp yatağa düşünce ağladım. O kadar. Çok zor ağlıyorum.

Mustafa, Tarkan ve Kenan'la albüm yapsak harika olur

■ Son günlerde yatırım yapılmadığı için müzikteki kalitenin düştüğünü söyleyebilir miyiz?

Bizim gibi isimler olduğu sürece müzik kalitesi düşmez. Bizim ruhumuzdaki besteler çıktığı sürece bu piyasa ayakta durur. Tarkan, Mustafa Sandal, Kenan Doğulu ve ben özel bir kuşaktık. Birlikte bir albüm yapsak harika olur. Hatta geçenlerde Mustafa aradı ve "Dördümüz albüm yapalım ve bu gidişe dur diyelim" dedi. Destekledim teklifini. Bakalım böyle bir projeyi hayata geçirebiliriz. Bizim kuşak farklı müzik yapıyordu, şimdiki nesil başka müzik yapıyor. Daha kısa sözler kullanıyor. 'Gittim, geldim, yaptım' gibi. Yani Sezen Aksu'daki o şiirsel, derinlikli sözler yok artık.



TEK PİŞMANLIĞIM KUMAR OYNAMAK



■ Şu anda kumar oynuyor musunuz?

Oynamıyorum çünkü ona ayıracak param yok. Eskiden çok kazanıyordum, oynuyordum. Benim hayattaki en büyük pişmanlığım kumardır. Yaptığım en kötü şey kumar oynamak. Kendimi şöyle avutuyorum; uyuşturucum, içkim yok sadece kumarım var diye ama bu da çok kötü bir alışkanlık. Kimse bulaşmasın. Cebimde fazla para olunca oynuyorum ne yazık ki.

■ Kumarı bıraktığınız dönemler oldu mu?

10 sene hiç kumar oynamadım. Tövbe ettim. Kumar oynamadığım için biriktirdiğim parayla o kadar çok gayrimenkul aldım ki... Mecidiyeköy'de 15 katlı plaza bile almıştım düşün. Sonra bazılarını sattım. Aylık giderim çok yüksek. 11 kişi çalışıyor yanımda. Yeterince konser yapmayınca da giderlerimi karşılamak için zaman zaman satmak zorunda kalıyorum.



AYRILMA SEBEBİMİZ KUMAR DEĞİL, İNATLAŞMA



■ Chloe Loughnan ile kumar yüzünden mi boşandınız?

Böyle haberler çıktı basında... Hayır, kumar yüzünden ayrılmadık. Eşim kumar oynamamı istemezdi, kızardı bana kumar konusunda. Zaten onunla birlikteyken casinoya bile inmezdim. Ayrılma sebebimiz kumar değil. Bizim boşanmamız inat üzerine oldu. İki keçinin inatlaşması diyebiliriz. Bir anda "Yürütemiyoruz" dedik ve ayrıldık.



ŞİMDİKİ AKLIM OLSA BEŞ ÇOCUK YAPARDIM



■ Niye bu kadar sevdiğiniz bir kadından çocuk yapmadınız?

Kısmet olmadı. Cilt tedavisi gördüğü için hamileliği problemli olabilir dedik. Sonra biraz daha beklemek istedik. Aslında benim hatam. Biraz daha hayatı yaşasın, sonra anne olur dedim. Keşke ertelemeseydik. Şimdiki aklım olsa beş çocuk yapardım. Yanlış yaptım. Ondan çok güzel çocuklarım olurdu.



ÇOK GÜZEL BİR HAYATIM OLDU ÖLMEKTEN KORKMUYORUM



■ Hastalığınızı ilk duyduğunuzda neler hissettiniz?

'Sahneye çıkamaz mıyım?' diye endişelenmiştim. Ama alıştım hastalığa. Sanki hep böyleymiş gibi geliyor. Ölmekten hiç korkmuyorum. Çok güzel bir hayatım oldu; en güzel evlerde oturdum, en güzel kadınla evlendim. Asla isyan etmedim, etmem de rahatsızlığımdan dolayı. Bu hastalık sıkıntıdan olurmuş. Stres, para pul meseleleri, kumar...



MARKA DEĞERİM HÂLÂ ÇOK GÜÇLÜ



■ Sizinle ilgili üretkenliğinizin eskisi gibi olmadığı yönünde bir algı da var..

. Bence Serdar Ortaç markası olarak hâlâ çok güçlüyüm ve bunu Allah'tan başka kimse yok edemez. Ama 'Son dönemlerde çok şarkı yaptın mı?' diye sorarsan... Zamanında o kadar çok şarkı yapmışım ki sanki bugünlerin geleceğini hissetmişim. 30 yıl önce bugün için üretmişim. Hala 'Dansöz'ü, 'Bilsem Ki'yi söylüyorum sahnede. Şarkılarım güncelliğini koruyor. Beste üretebilmek Allah'ın lütfu. Tornacılık yaparken bir anda şarkı yapmaya başladım. Müzik eğitimi almadan beste yapmaya başladım. 'Değmez' ve 'Yaz Yağmur'u ilk şarkılarımdır. İnsan gençken daha kolay şarkı yazıyor. Ruhum kirlenmemişti daha kolay beste üretebiliyordum. Yaşlandıkça ruhunuz da kirleniyor.

■ Ruhunuzun kirlendiğini mi düşünüyorsunuz?

Tabii. Gördüğüm bir sürü pisliğin içinde ister istemez kirleniyorsun. Hakkımdaki haberleri görünce bile ruhumun kirlendiğini hissediyorum. Okumamak, görmemek gerekiyor ama yapamıyorsunuz. Sosyal medya sizi bırakmıyor. Ama ruhun kirlense de kötü insan olmuyorsunuz. Ben hayatım boyunca kötü biri olmadım.



ARTIK MÜZİĞİMLE ANILMAK İSTİYORUM



■ Eskiden müziğinizle haber oluyordunuz, şimdi ise özel hayatınızla basında yer alıyorsunuz...

Hakkımdaki haberleri görünce çok üzülüyorum. Artık müziğimle gündeme gelmek istiyorum. Benim de hatam var. Evliliğimizi çok göz önünde yaşadık. Biri Bizi Gözetliyor gibi her şeyimiz medya önündeydi. Ben başkaları gibi gazetecileri görünce arkamı dönüp gidemiyorum, dürüstçe cevaplıyorum. Evliliğimize dair her şey basında yer aldı. Basındaki haberlerin boşanmamızda etkisi oldu. Chloe ile ilgili saçma haber çıkınca sinirleniyordum, acısını ondan çıkarıyordum. İç huzurumuz gitti.



2020'DE BOMBA GİBİ ALBÜM GELİYOR



■ Yakında yeni bir müzik projeniz olacak mı? Boşanma sürecinde kendimi kapattım ve çok güzel şarkılar yaptım. 2020'de bomba gibi bir albüm geliyor. Serkan Kaya'ya çok güzel bir şarkı verdim 'Kal Be Gönlüm' diye.



EVLAT EDİNMEK İSTERİM



■ Bir daha evlenmeyi düşünüyor musunuz?

Hayır. Kendi kanımdan çocuklarımın olmasını isterdim ama nasip değilse evlat edinmek isterim. Şu anda bir kadın alamam hayatıma açıkçası, uğraşamam yani. Ancak çok aşık olmam gerekiyor. Güzellik de etkilemiyor beni artık. Sihirli sözcükler var, onları söylerse belki. Erkekler olarak annelerimizin gösterdiği şefkati arıyoruz. Onu bulamayınca da mutsuz oluyoruz. Tüm erkekler arıyor bu şefkati sevgilisinde, eşinde.



PARA PUL İŞLERİ BENİ ÇOK YIPRATTI



■ Ruhunuzu en çok ne hırpaladı?

Para pul işleri beni çok yıprattı. İnsan çalıştırıyorsun yanında onun sorumluluğu, vergi takibi, ödemelerim. Para işlerine hayatım boyunca kafam ermedi açıkçası.