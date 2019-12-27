TUBA KALÇIK

Konu yine Antalya Şehir Tiyatroları. Hatırlarsınız geçen hafta 'atanmış' genel sanat yönetmeni Gökhan Avkıran yönetimindeki tiyatroya sınavsız girenlerin isimlerini paylaşmıştım. Bu yazım üzerine belki bir gelişme olmuştur diye birkaç kişiyle görüştüm. Yine çok ilginç bilgiler verdiler bana. Bunları size aktarmak istiyorum...



10 KEZ PERDE AÇACAK

Bu sezon bir oyunla buluşacak izleyicilerle Antalya Şehir Tiyatroları. Evet yanlış duymadınız, sadece bir yetişkin oyunu. Adı da 'İstibdat Kumpanyası'. Oyun Ocak ayının son haftası sahnelenecekmiş, o da yetişirse. Sadece bu da değil beni şaşırtan. Koskoca bir sezonda yani Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında sadece 10 defa perde açacak tiyatro. Ne hazin değil mi? Hani Muhittin Böcek üstüne basa basa 'Tiyatroyu tiyatroculara emanet ettik' demişti ya, merak ediyorum bu programı görünce de aynı şeyi söyleyebilecek mi? Böcek'in beğenmeyip feshettiği yönetim döneminde tam 26 farklı oyun sahneleniyordu tiyatroda. Yani şimdiki gibi bir oyun değil. Çocuk, yetişkin ve kukla olmak üzere üç ayrı kategoride de oyunlar vardı eski dönemde. Aslında Böcek eski yönetimi görevden alırken, çocuk ve kukla tiyatrosunun da sonunu getirdi. Her ay en az 24 kez perde açarken, şimdi ortalamaya vurursanız ayda üç defa perde açabilir hale geldi Antalya Şehir Tiyatrosu. Bu arada çocuklar için de hâlâ bir oyun sahneleyebilmiş değiller. Hadi hukuki açıdan sorunlu biçimde Mehmet Özgür yönetimini ve 48 oyuncunun iş akdi feshedildi. Peki yerine ne koyuldu? 26 farklı oyun sahnelenirken şimdi sadece bir oyun ile çıkabiliyor koskoca tiyatro izleyici karşısına. Bunu nasıl izah edecek Böcek çok merak ediyorum.



KURAL TANIMIYORLAR

Mehmet Özgür dönemini eleştirirken şöyle demişti Böcek: "Son üç yılda 7 milyon liraya yakın bütçesi olmasına rağmen yeni bir yetişkin oyunu ortaya koyamadığını, sadece iki yeni çocuk oyunu sahneleyerek verimli bir çalışma sergileyemediklerini gördük." Muhittin Böcek ya bilerek doğruyu söylemiyor ya da yakın çalışma arkadaşları tarafından doğru bilgilendirilmiyor. Mehmet Özgür döneminde son üç yılda dört çocuk, iki kukla ve bir yetişkin olmak üzere yedi yeni oyun sahnelendi. Yani Böcek'in kendini haklı göstermek için söylediği gibi üç oyun değil. Araştırınca görülüyor zaten. Biri yetişkin oyunu olan Nazım Hikmet'in 'Kafatası', ikisi kukla oyunu olan 'Çim Gitti' ve 'Fırsat Reyonu', diğerleri de 'Zümrüdü Anka', 'Koridor', 'Daaat' ve 'Hansel ve Gretel' isimli çocuk oyunları. Son olarak da görüştüğüm kişilerden aldığım bilgileri de sizinle paylaşmak istiyorum. Avkıran yönetimindeki tiyatronun yeni oyunu 'İstibdat Kumpanyası'nda seçilmiş oyuncuların yanı sıra sınava girdiği halde geçememiş ama ne hikmetse yine de oyun kadrosuna alınmış isimler de mevcutmuş. Bunun yanı sıra müzik direktöründen dramaturg ve teknik elemana kadar tiyatroya birçok yeni kişi alınmış, hem de sınavsız biçimde. Avkıran sadece oyuncuları 'sınavsız' almıyor tiyatroya anlaşılan. Bu kural tanımamazlık nereye kadar devam edecek merak ediyorum açıkçası. Umarım Böcek o pembe gözlüklerini çıkarıp 'tiyatroyu tiyatroculara' değil de kimlere emanet ettiğini görür. Yoksa tiyatronun bu kötü gidişatının faturası Antalya halkı tarafından Böcek'e kesilecek gibi görünüyor.