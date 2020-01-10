TUBA KALÇIK

Arka arkaya kaç haftadır yazıyorum Antalya Şehir Tiyatroları'nda yaşanan skandalları. 'Sıkılmadın mı yine aynı konuyu yazmaktan?' diye soranlar olabilir. Ben bunu yazmaktan sıkılmadım da Muhittin Böcek ve Gökhan Avkıran ikilisinin adeta suskunluk yemini etmişçesine sessiz kalmasından sıkıldım açıkçası.



HUKUK DIŞI

Bu hafta da yeni bir skandala imza attı Avkıran yönetimi. Oyunculardan Mehmet Özgür, Osman Kot, Yunus Derli, Mustafa Doğan, teknik ekip kadrosundan ise Mustafa Önder Efe, Nurullah Uzun ve İhsan Emre olmak üzere yedi kişinin işine son verildi. Gerekçe ise tam bir skandal. 2019-2020 sezonunda herhangi bir oyunda yer almadıkları için atılmışlar tiyatrodan.

Zaten topu topu iki oyunu var.

Hangi akla hizmet oyuncular dahil teknik elemanlar işten atılıyor anlamak mümkün değil. Teknik eleman ne yapacak, pardon ama sahneye çıkıp rol mü kesecek? Nerden baksan tutarsız ve hukuk dışı bir gerekçe bu. İşten atılan oyuncular hukuk mücadelesini başlattılar.

Umarım hak yerini bulur. Tiyatro yönetimi tarafından haksızca kovulan oyuncuların sözcüsü ile bu konuyu konuştum. Davaları devam ettiği için şimdilik adı bende kalacak olan bu kişi bakın neler anlattı...

"Kovulanların hepsi çok tecrübeli oyunculardı. Yıllarını Antalya Şehir Tiyatroları'na adamış, gönüllerinde sadece oyunculuk sevdası olan bizleri çok saçma bir gerekçeyle kapı dışarı ettiler. Hepimiz kadrolu oyuncularız. Ellerinde mantıklı ve hukuksal hiçbir dayanak olmadan attılar bizi. Gerekçe o kadar saçma ki...

Oyunlarda yer almadığı gerekçesiyle tiyatrodan kovulan ilk oyuncular biz olduk. Tarihe de bu kara bir leke olarak geçecek. Kovdukları oyuncular içinde Avkıran yönetimi tarafından hazırlanan yeni oyununda yer alan arkadaşlarımız da vardı.

Onları nasıl aynı gerekçeyle kovdular gerçekten akıl alır gibi değil.

Dünyanın hangi tiyatrosunda teknik ekip oyunda yer almıyor diye kovulur.

Bizi kapı dışarı eden Avkıran yönetimi hukuk önünde hesap verecek. Yıllarımızın emeğini çöpe atılmasına izin vermeyeceğiz.

Mücadelemizi sonuna kadar götüreceğiz. Atanan bir yönetim, oyuncuların oylarıyla yönetim kuruluna seçilmiş Osman Kot'u da kapı dışarı etti. Osman Kot o yönetimde 'seçilerek' gelmiş tek kişiydi. Düşünün gözleri o kadar dönmüş ki, yönetim kurulunda oyuncuları temsil eden Kot'u dahi kovdular. Yaşananlar tam bir skandal. Tiyatroyu içler acısı bir hale getirdiler.



'PERDE AÇILMIYOR'

Gökhan Avkıran şaibeli bir isim. Yaptığı işler de şaibeli.

'Atanarak' gelen Avkıran, eski yönetimden kalan tüm izleri silmek adına tiyatroya zarar veriyor. Her şeyiyle hazır olan 24 oyunu çöpe attılar mesela. Bu oyunları kaldırarak 2 milyon TL'yi de çöpe atmış oldular. Çöpe giden 24 oyun da halk tarafından büyük ilgi görüyordu.

Buna rağmen kaldırdılar oyunları. Çok yazık, 2 milyon TL'yi hırsları uğruna heba etti Avkıran.

Şaibeli bir yönetimle karanlığa gömüldü tiyatro. İnanın Antalya Şehir Tiyatrosu'nun bu halini görünce içim acıyor. Herkesin parmakla gösterdiği tiyatro perde açamıyor.

Ocak ayında perde açacağız diye duyurmuşlardı, şimdi Şubat ayına ertelemişler.

Yazık, çok yazık..." Bu arada 70 yaşındaki usta sanatçı Cenap Aydınoğlu'nun durumunu da sordum.

Şunları söyledi:

"Cenap Aydınoğlu'na da mobbing uyguladılar. Bunu siz de görselleriyle birlikte kamuoyuna duyurmuştunuz. Cenap Hoca, bu yönetimle daha fazla çalışamayarak kendi ayrıldı tiyatrodan. Tiyatronun tarihini kitaplaştırmış bu usta oyuncuyu da kaçırdı Avkıran yönetimi."