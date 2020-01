Cahit Berkay: Emperyalistler bizimle uğraşıyor farkında ol Türkiye

Anadolu rock müziğinin öncüsü Moğollar’ın üyesi Cahit Berkay, “80’lerde Batı müziği öne çıktı. 12 Eylül Darbesi bizi kendi kültürümüzden kopardı” diyerek ekledi: Yabancı müzik dinle tabii ama önce Aşık Veysel’i, Pir Sultan’ı tanı, kendi toprağından beslen

Usta müzisyen Cahit Berkay, GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu. Berkay "Moğollar olarak kendi müziğimizi allayıp pullayıp dünyaya tanıtmak çaba gösteriyoruz. Temel amacımız ülkemizi tanıtmak" dedi.

Moğollar 1967'den bugüne varlığını koruyan az gruptan biri...

Evet, grup üyelerimizin çoğunun yaşları 70'i geçti. Çok uzun süredir varlığını devam ettiren bir grup. Dünyada da örneği az. Bunu başarabilmek kolay değil. Sinemada olduğu gibi biz de müzikle bir hayal satıyoruz. Aşkı, sevgiyi, özlemi anlatıyoruz. Hayata dokunan, hayatta karşılığı olan şarkılar yapıyoruz. Düzmece, kurmaca şeyler değil anlattığımız. Samimi olmak çok önemli. Moğollar hesap, kitapla yola çıkarak müzik yapmadı. 'Bu şarkıyı yaparsak şu kadar satar' gibi bir düşüncemiz olmadı.



SEVGİNİN SAĞI SOLU OLMAZ



Müziğinizle Anadolu'nun değerlerini dünyaya taşıyorsunuz...

Tüm çabamız bu yönde. İnternet çağındayız. Artık dünyanın her yerindeki müziğe ulaşabiliyoruz. İnsanlar da bizim müziğimize kolayca ulaşabiliyor. Bu önemli bir avantaj bizim için. Kendi müziğimizi biraz da allayıp pullayıp dünyaya tanıtmak için Moğollar olarak çaba gösteriyoruz. Temel amacımız ülkemizi tanıtmak. Anadolu'nun dünyanın en güzel kültürel zenginliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Dünyanın yarısını gezdim, bizim folklorumuz kadar zengin folklorik kurguya sahip çok az ülke var. Kendi değerlerimize kendimiz sahip çıkmalı ve kıymetini bilmeliyiz.

Bir dönem kendi müziğimiz arka plana atılıp gözler Batı'ya odaklanmıştı...

Özellikle 80'lerde bu yaşandı. TV, radyo sana ne sunuyorsa, sen onu alıyorsun. Bir dönem medya bunu yaptı. Gençlere ne sunduysan onu aldı. Kendi kültürümüzden koparıldık. 12 Eylül Darbesi'nin bilerek yaptığı bir şeydi bu. Eğitim sistemi de bozuldu. Ülkenin en donanımlı hocaları işkencelerden geçirildi. Bakın hâlâ eğitim sistemini düzeltmek için uğraşıyoruz. Bu bize 12 Eylül Darbesi'nin mirası.

Sol dünya görüşüne sahip bir müzisyensiniz ama her kesimden insan bestelerinizi büyük bir ilgiyle takip ediyor...

Sevgi üzerine besteler yaptım hep. Sevginin sağı solu olmaz. Müziğimle barışı, insan, ülke, doğa sevgisini anlattım. Özel bir coğrafyada yaşıyoruz. Dışarıdan Türkiye ile uğraşmasalar burası dünyanın en güzel ülkesi olur. Emperyalist güçler yıllardır Türkiye ile uğraştı, uğraşmaya devam ediyor. Bunun farkında olalım. Ortadoğu gibi zorlu topraklar var yanımızda. Savaştan kaçanları ülkemize aldık. Onlar için milyar dolarlar harcadık. Avrupa "Size para vereceğiz" dedi, onu da yapmadı, kapıları kapattı. Türkiye tek başına mücadele ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Elazığ depremi ile sarsıldık... Evet, hayatını kaybeden, yaralanan, evi hasar gören herkes için çok üzgünüm. Ancak üzülmek yetmiyor. Rahmetli Ahmet Mete Işıkara'nın güzel bir lafı vardı "Deprem öldürmez, binalar öldürür' diye. Depreme hazırlıklı olmalıyız, çocukları da bu konuda bilinçlendirmeliyiz.



2010 YILINA KADAR UCU UCUNA YAŞIYORDUM



■ Siz yıllarınızı müziğe adamış bir isimsiniz. Bugüne kadar akıllara kazınan besteler yaptınız. Maddi olarak bunun karşılığını aldığınızı düşünüyor musunuz?

Kazanmadım sistemden dolayı. Telif hakları konusunda hâlâ yapılması gereken şeyler var. Telif hakları yasasının güncellenmesi gerekiyor. Filmlerin müziğini yaptım ama bana ondan gelen çok bir şey yok. Kemal Sunal filmlerini düşünün. Televizyonlarda sürekli dönüyor filmleri ama ailesine para ödenmiyor bundan dolayı. Onun filmlerinde benim müziğim de var ama para kazanamıyorum. 2010 yılına kadar ucu ucuna yaşıyordum. Son on yıldır daha iyiyim ekonomik açıdan.

■ Kirada mı oturuyorsunuz?

Cihangir'de ailemden kalan evde oturuyorum. Şunu da açıkça söyleyeyim, ailemden kalan ev olmasaydı müzikten kazandığım parayla Cihangir'den bir ev alamazdım.



GÖZÜNÜ YURT DIŞINA DİKERSEN KENDİ DEĞERLERINI FARK EDEMEZSİN



■ Siz türkülerimize de çok önem veren bir müzisyensiniz...

Kendi topraklarımızdan çıkan değerler bunlar. Ben Batı müziğine karşı değilim. Ama işin kolayına da kaçmamak gerekiyor. Tamam İngiliz gruplarını elbette dinle ama önce Aşık Veysel'i tanı, Pir Sultan'ı da tanı, Aşık Mahzuni'yi de... Gözünü sadece yurt dışındaki müziğe dikersen kendi toprağının müziğini göremezsin. Böyle yapanları görünce biraz hayıflanıyorum açıkçası. İyi bir müzisyen dünyaya açık olmalı ama önce kendi kültürünü özümsemeli ve müziğini iyi bilmeli. Kendi topraklarından beslenerek müziğini yaparsan zaten farklılığını da ortaya koyarsın.



EGO ÇATIŞMASI GRUBUN ALTINA STÜDYOSUNDA ÇUKUR KAZAR



■ Grup üyeleri arasında zaman zaman gerilimler yaşanıyor mu?

Yaş olarak belli bir olgunlukta olduğumuz için yaşanmıyor. Ego çatışmasına ya da 'Neymişim böyle' havasına girmeden müziğimizi yapıyoruz. Ego çatışması grubun altına çukur kazar. Müziğin performansını da kötü etkiler. Moğollar'da da zaman zaman değişen müzisyenlerimiz oldu. Bunun nedeni ego çatışması değildi. Gruba uyum gösteremedikleri için ayrılıklar yaşandı. En yeni üyemiz 10 senedir bizimle.



ROCK MÜZİĞİN İÇİ BOŞALTILDI



■ Moğollar, Anadolu rock'ının öncüsü değil mi?

Öncülerinden biri sayılırız. Şu dönem rock müziğinin içi boşaltıldı. Rock'ın özünde muhalif yapı vardır, biz bu yüzden yapmıştık. Yaşadığımız dünyaya hassas bakan bir kuşaktan, 68 kuşağından geliyor Moğollar. Biz dünyadaki savaşlara karşı duran, çevreye duyarlı ve dünyadaki haksızlıklara karşı mücadele veren bir kuşağız. Rock'ın özünde yatan bu felsefenin kaybolmasını üzülerek takip ediyorum. Şarkı sözlerinin bile içi boşaltıldı. Elbette bu kültürün özüne sadık kalarak müzik yapanları tenzih ediyorum.



YENİ ALBÜMÜ ELVIS'İN STÜDYOSUNDA KAYDEDECEĞİZ



■ Yeni konserleriniz var mı yurt dışında?

Yabancı bir plak firması ile anlaştık. Şubat ayının sonunda Hollanda'da Avrupa'nın en büyük plak fabrikasının bulunduğu yerde yeni bir albüm kaydedeceğiz. Elvis'in falan kayıt yaptığı stüdyo. 1940'ların teknolojisi. Odada çalıyorsun, doğrudan plağa kaydediyor. Herhangi bir dijital süreçten geçmiyor kayıtlar. Giriyorsun stüdyoya, şarkıları art arda çalıp çıkıyorsun, sevabıyla günahıyla aynen basılıyor. Bu plak tüm dünyada satışa çıkacak.