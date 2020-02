Ali Şen: Erdoğan siyasetin spora bulaşmasına asla izin vermez

Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Şen, ‘Trabzonspor sırtını devlete dayamış’ açıklamasıyla ilgili konuştu: “Hiç kimse tuttuğu takımı şampiyon yapamaz. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasetin spora bulaşmasına zaten izin vermez. Cumhurbaşkanı Erdoğan sporun iç işlerine asla müdahale etmez”

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu.

■ Ali Koç, "Trabzonspor sırtını devlete dayamış" açıklamasında bulundu. Sizce de devlet herhangi bir takımı destekliyor mu?

Ben bu konuyu Ali'yle de, Nihat Özdemir'le de konuştum. Öncelikle şunu söyleyeyim, Nihat'ı çok eskiden tanırım. Nihat'ı spor dünyasına alan benim. Çok düzgün ve iyi bir insandır, asla yanlış bir iş yapmaz. Bunu Ali'ye de söyledim. Ali de "Özdemir verdiği sözleri tutmadı" dedi. Mali ve transfer konusuyla ilgili destek olmadığını söyledi. Ben Nihat'ın verdiği sözleri tutacağına inanıyorum. Ali'nin "Trabzonspor sırtını devlete dayadı" sözlerine gelince... Ben işin iç yüzünü bilmiyorum. Bu sözünü açıklamalı. Ama devlet her kulübe destek olur, olmalı da. Eski hükümetler destek falan olmuyordu. Şimdi devletin her kulübe destek olmasını çok önemli buluyorum. Kulüplere stat da yapmalı, yardım da etmeli. Bir kulübe yönelik böyle şeyler söylenmesini de doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan sporun daha iyi olması için uğraşıyor, bunu yakından biliyorum. Siyasetçiler bir takımı tutabilir ve şampiyon olmasını gönlünden geçirebilir, bu normal bir şey. Kimse bir takımı tutuyor diye onu şampiyon falan yapamaz. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı siyasetin spora bulaşmasına asla izin vermez. Spor dünyasında kimse Cumhurbaşkanı'nın adını kullanmasın, karıştırmasın da. Erdoğan, sporun iç işlerine hiçbir zaman müdahale etmiyor.



LİG İÇİN KAYIP



■ Fenerbahçe eski başkanı olarak size şunu açıkça soruyorum, sizce Trabzonspor ligde kollanıyor mu?

Cumhurbaşkanı istiyor diye bir takım şampiyon olmaz. Ben Trabzonspor'un kollandığını düşünmüyorum. Hakemler birçok takım için hatalı karar veriyor. Trabzonspor'un kadrosu çok iyi bu sezon, çok iyi oynuyor. Ahmet Ağaoğlu da, yönetici kadrosu da kulübü çok iyi yönetiyor. Uzun süredir yakalayamadığı güzel oyunu bu sezon yakaladı takım. Bir de çok ucuza çok iyi transferler yaptılar. Bunu da görmek lazım. Trabzonspor'un uzun yıllar şampiyon olamaması da lig için bir kayıptır.



■ Fenerbahçe, bu sezon da arzu edilen başarıyı gösteremiyor. Başkan Ali Koç'u ilk günden beri desteklemiş biri olarak siz bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Benim bir rüyam vardı; Koç gibi, Sabancı gibi ailelerin çocuklarının büyük kulüplerde görev almasıydı. Kulüplerin uluslararası alandaki başarılarına bunun çok büyük katkı sağlayacağını düşündüm hep. Bundan dolayı da Ali Koç'a en büyük desteği ben verdim. Ali Koç başkan olmak için birçok şeyi elinin tersiyle itti. Mesela, TÜSİAD başkanlığı teklif edildi ama o Fenerbahçe başkanı olmak için kabul etmedi. Ali'nin kulübün başına gelmesi bana göre bir devrimdi. İlk defa böyle büyük bir ailenin üyesi başkan oldu. Rahmetli Vehbi Koç hayatta olsaydı müsaade etmezdi. Ali Koç, Aziz Yıldırım görev alması için teklifte bulunduğunda bana ne yapması gerektiğini sordu, "Fenerbahçe'ye başkan olmak istiyorsan kabul et" dedim. Ali de bana "En büyük rüyam Fenerbahçe'ye başkan olmak ama Aziz Yıldırım'la anlaşabilir miyim diye endişem var" dedi. Adaylık sürecinde de çok destek verdim Ali'ye. Aziz Yıldırım'a "Kongreyi kaybedeceksin, gel Ali'ye destek ol" dedim ama kabul etmedi. Aziz Yıldırım çok büyük katkı sağladı kulübe. Ali, seçildikten sonra "Kulüp batmış, borçlar yüz yıl ödenmez" diye açıklama yaptı.



STATLARI CUMHURBAŞKANI YAPTIRDI



■ Fenerbahçe'ye çok emek vermiş biri olarak, son günlerde Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında yaşanan gerilim hakkında ne düşünüyorsunuz?

Ben yıllardır sporun siyasete, siyasetin de spora karışmaması gerektiğini söyleyen biriyim. Bu çok önemli bir dengedir. Ben iki defa Fenerbahçe başkanı oldum. Siyasetçiler büyük kulüpleri Adnan Menderes'ten beri oy deposu olarak görmüşlerdi. Başkanlık dönemimde de böyle şeylerle karşılaştım. Oy deposu olarak görmelerine itirazım yok. Siyasetin doğası böyle. Kulüplere katkı sağlayan siyasetçilerin bunu beklemesi normal zaten. Katkı sağlamayıp sadece oy deposu olarak görmeleri yanlış. Şunu özellikle belirtmek isterim ki, Başkan Erdoğan'ı bunun dışında tutuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanı olduğu günden beri Fenerbahçe'ye her türlü katkıyı sağlamıştır. Ve sporu siyasete de hiç karıştırmadan yaptı bunu. Ben başkan olduğum dönemde kendisi o zaman belediye başkanıydı, ona ikinci başkanlığı teklif etmeme rağmen kabul etmedi. Ama Fenerbahçe'ye bugüne kadar hiçbir siyasetçinin yardım etmediği kadar yardım etti. Kendisi futbol oynadığı için spordaki eksiklikleri çok yakından biliyor. Bugün Türkiye'nin her tarafında bu kadar güzel statlarımız varsa bunu yapan kişi Erdoğan'dır. Bunu görmemiz gerekiyor. Spor camiasına çok büyük hizmetler verdi. Spor camiası olarak Cumhurbaşkanı'na çok şey borçluyuz.



ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMASINI DOĞRU BULMADIM



■ Ali Koç kulüpte aktif görevde bulundu, haberi yok muydu borçlardan? Niye seçildikten sonra böyle bir açıklama yaptı?

Ben Ali'nin o açıklamasını doğru bulmadım. Aynı soruyu ben de sordum ona. Ali başkan olmadan önce kulüpten mali dosyayı istemiş ama ona vermemişler. Bana böyle söyledi. Bu açıklamayı yapmak yerine Aziz Yıldırım'la yan yana gelerek kulübün borçları için konuşsa daha iyi olurdu. Yıldırım bize kongrelerde "Fenerbahçe'nin borcu yok" diyordu. Sonra Ali'nin böyle konuşması herkesi şaşırttı. Ali Koç seçildikten sonra başta taraftar olmak üzere herkes ondan çok büyük başarılar bekliyordu. Ama öyle olmadı. Takım küme düşme durumuna kadar geldi. Taraftar Ali'yi çok seviyordu ve Fener'in bu kötü gidişi büyük hayal kırıklığı yarattı. Ali'ye destek verdiğim için kongre üyeleri beni arayıp "Sen 'Ali Koç'a oy ver' dedin verdik. Aziz Yıldırım'la konuşmak zordu ama Ali Koç ile konuşmak çok daha zor. Ne yapacağız?" diyorlardı. Ali ilk başkan olduğu zaman yıldızlar alacağını söyledi taraftara. Yapamadı. Taraftarın ona büyük bir bağlılığı var, bunu görüyorum. Ama geçen sezon herkeste hayal kırıklığı yarattı Ali Koç. Fener bu sene şampiyon olmalı. Eğer şampiyon olmazsa Ali Koç'un başı ağrır.



FENER BU SEZON ŞAMPİYON OLMALI



Fener taraftarı çok özel bir kitledir, dünyada eşi yok. Onlara vaat ettiğini yapmazsan ve kulübün haklarını korumazsan seninle arasında kurduğu gönül köprüsünü yıkar. Ali, ilk döneminde bunu çok fark edememişti; şimdi fark etti ve kulübün haklarını koruyor. Ali, mutlaka bu sezon Fener'e büyük başarılar kazandırmak zorunda. Yoksa taraftarla arasında kurduğu gönül köprüsü zarar görür. Ali'yi hâlâ destekliyorum ama ondan beklentimiz bu yıl Fener'in şampiyon olması. Şampiyon olacağına inanıyorum. Ali'nin futbolcularla daha yakın ilişki kurması gerekiyor. İnsani ilişkiler açısından eksiklikler olduğunu görüyorum. Antrenmanlara daha çok gitmeli.



BU MAÇTA GALATASARAY'I FARKLI YENECEĞİZ



■ Yılın en önemli derbilerinden biri 23 Şubat'ta oynanacak. Fenerbahçe, kendi sahasında ezeli rakibi Galatasaray'la karşılaşacak. Siz bu derbi için neler söyleyeceksiniz?

Fenerbahçe eğer şampiyon olmak istiyorsa mutlaka bu maçı almalı. Türkiye'deki en iyi kadroya sahibiz. Galatasaray'ı yendiğimiz takdirde önümüzde kimse duramaz. Bu maçta Galatasaray'ı farklı yeneceğimizi düşünüyorum. Fatih Terim çok iyi bir spor adamı, Galatasaray'ın kadrosu da iyi ama bizim psikolojik olarak üstünlüğümüz var. Galatasaray çok uzun yıllardır Fenerbahçe'yi yenemedi Kadıköy'de. Bir kere Galatasaraylı futbolcuların üstünde bunun baskısı da var. Futbolcuların ayakları titrer bu baskıdan. Taraftarımızın takıma inancı tam. Biz her açıdan avantajlıyız ve bu maçı alacağız.