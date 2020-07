Usta sanatçı Alpay: CHP yıllardır kendisine oy verene bile sahip çıkmıyor

Usta şarkıcı Alpay, son günlerde artan kadına şiddet olaylarına tepki gösterdi: ‘Ben güçlüyüm’ deyip kadını şiddet uygulayan dünyanın en aşağılık insanıdır. Kim olursa olsun kadına el kaldıran asla affedilmemeli. Mahkemeler tarafından en ağır şekilde cezalandırılmalı

Usta sanatçı Alpay, Günaydın'a çok özel açıklamalarda bulundu. Muhalif kesim tarafından eleştirilen İstanbul Yeditepe Konserleri hakkında da konuşan Alpay, "CHP eleştirmekten başka ne yapıyor ki? Kendini hayatı boyunca destekleyenleri korumayan bir parti" dedi.

■ Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen İstanbul Yeditepe Konserleri'nde yer alan sanatçılardan birisiniz. Neler söylemek istersiniz?

Müzik sektörüne nefes oldu İstanbul Yeditepe Konserleri. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım. Sanatı ve sanatçıyı böyle zor bir dönemde yalnız bırakmayıp destek olduğu için. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonu ile düzenlenen etkinliklere katkılarından dolayı Fahrettin Altun'a da teşekkür ediyorum.



KARALAMA, TAKDİR ET!



■ Bu konserler birçok kesim tarafından eleştirilere de maruz kaldı...

Neyi eleştiriyorlar ki? Müzisyenler salgından dolayı çalışamadılar. Orkestramda çalışan arkadaşım beni arıyor, 'Elektrik faturamı ödeyemiyorum' diyor. Bu konserler sayesinde müzisyenler evlerine ekmek götürüyor, faturalarını ödüyor. '30 milyon TL harcandı' diyorlar, yalan. Karalamak yerine takdir edilmeli. Her yerde 'Hükümet yandaş sanatçılara konserlerde yer veriyor, diğerleri evde oturuyor' diye yazıldı. Ben sola yakın biriyim. Ama net söyleyeyim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu konserleri düzenlediği için minnettarım. Kendisinin hep söylediği bir söz vardır; 'İşi ehline teslim edeceksin' diye. Gerçekten de bu işte işi ehline, Polat Yağcı'ya teslim etmiş. Bir iş doğruysa takdir etmek gerekiyor. Erdoğan, sanatçılara çok değer veriyor. Bu zor dönemimizde yanımızda oldu. Çok kıymetli bu benim için. Erdoğan, halkın içinden geliyor. Onların dertlerini iyi biliyor. O yüzden de çok başarılı zaten. Böyle güzel bir organizasyon sadece karalanarak bir yere varılamaz.

■ Son günlerde kadına şiddet haberlerine sık sık rastlıyoruz...

Kadına şiddet gösteren insan değildir. Ben uzun yıllar karate yapmış biriyim. Eğer yolda kadına veya çocuğa şiddet yapanı görürsem hiç acımam, çok kötü yaparım. Kadına şiddet uygulayan insanları asla affetmemeliyiz, kim olursa olsun. Kim ki 'Ben güçlüyüm' deyip kadına el kaldırırsa, o dünyanın en aşağılık insanıdır. Erkek konum olarak güçlü diye kadına vuramaz, ona eziyet edemez. Onlara dokunan elleri kırmak gerekiyor. Acımamalıyız bunu yapan erkeklere. Mahkemeler kadına, çocuğa ve hayvanlara şiddet gösterenleri en ağır şekilde cezalandırılmalı.



MÜZİK BENİM HAYATIM YAŞAMA SEVİNCİM



■ Müzikte 50 yılı geride bıraktınız. Neler hissediyorsunuz dönüp o yıllara baktığınızda?

1960'larda başladım. Çok tesadüf oldu. Futbol oynuyordum, hatta milli takıma seçilmiştim ama müziği seçtim. Yabancı şarkılar söyleyerek başladım. Konser vermiyordum ama şarkılarım listelerde bir numaraydı. 'Esrarengiz şarkıcı' olarak biliniyordum. Uzun süre benim kim olduğumu araştırdı basın. Basına çıkmak istemediğim için kaçıyordum hep. Zorla ikna ettiler konser vermek için beni. İlk konserimi Ankara'daki Büyük Sinema'da verdim, salon hınca hınç doluydu. Ardından büyük şehirlerde konserler vermeye başladım. Sonra hep sahnelerdeyim. Müzik hayatım, yaşama sevincim. Sahneye çıkmadığımda motivasyonum düşüyor.



KONSERVATUVAR EĞİTIMİ ALSAM ALPAY OLAMAZDIM



■ Müzik eğitimi almadınız değil mi?

Hayır. Konservatuvara gitmedim. İyi ki de eğitimini almamışım. Yoksa böyle özgün şarkı söyleyemezdim. Konservatuvar eğitimi alanlar tekdüze şarkı söylüyorlar. Eğitimi alsaydım Alpay olamazdım. Müzik sektöründe çok iyi genç sesler de var. En çok kadın yorumcuları beğeniyorum. Funda Arar, Gözde Ural, Nükhet Duru, Burcu Güneş mesela. Sektörde her önüne gelen kendine sanatçı diyor. Bunu eleştiriyorum. Sanatçı sadece şarkı söylemez. Resmi de, edebiyatı da bilmeli. Ben şiir de yazıyorum, beste de yapıyorum, resimle de uğraşıyorum. Herkese sanatçı dersek gerçek sanatçılara haksızlık yapmış oluruz. Müzeyyen Senar, Safiye Ayla, yeri dolduramayacak gerçek sanatçılar.



KİTABIMDA ÜNLÜLERİ KARIKATÜRİZE ETTİM



Karantina dönemini nasıl geçirdiniz, biraz anlatır mısınız?

Hayatımda çok bir değişiklik olmadı. Ben zaten hep evde vakit geçiren bir insanım. Bu süreçte üretkenliğim biraz daha arttı. Yeni şarkı yaptım, bir de çizgi roman kitabımı bitirdim.

Kitabınızdan bahseder misiniz biraz? 'Görünmeyen adam ve Fettah Ürek' olacak kitabın ismi. Mizahi bir kitap. Birçok ünlü ismi karikatürize ettim. Fatih Ürek'i Fettah Ürek olarak çizdim. İbrahim Tatlıses'i de çizdim, Fatih Terim'i de, Ayşe Arman'ı da. Çok eğlenceli bir kitap oldu. Bu ay yayınlanacak. Umarım beğenilir.



KEŞKE FUTBOLU BIRAKMASAYDIM



■ Kariyerinizde pişman olduğunuz bir kararınız var mı?

Hukuk okudum ama avukatlık yapmadım. Ondan pişmanlık duymadım. Ama futbolu bıraktığıma pişmanım, çok yetenekliydim, Milli takıma almak istediler beni. Keşke bırakmasaydım, eşeklik etmişim.

■ Yeni konser projeniz var mı?

Senfoni orkestrası ile konser vermek istiyorum. 30 Ağustos gibi özel bir günde vermek istiyorum. Bodrum Kalesi'nde konser vermeyi planlıyoruz.



CHP KENDİSİNE YILLARCA OY VERENLERİ BİLE KORUMUYOR



Yeditepe Konserleri'ne yönelik eleştiriler en çok sol kesimden geliyor, özellikle CHP çok eleştirdi, hatta soru önergesi verdi Meclis'te...

CHP eleştirmekten başka ne yapıyor ki? Kendini hayatı boyunca destekleyen insanları desteklemeyen, onları korumayan bir parti CHP. Bu karantina döneminde sanatçılar için ne yaptı? Güzel işleri karalamak yerine destek olunmalı. CHP, kendine yıllarca oy vermiş insanların sorunlarına çözüm olamamış, onların dertleriyle ilgilenmemiş bir parti, böyle hiçbir yere varamaz.



YENİ ALBÜMÜM YAKINDA ÇIKIYOR



■ Şarkılarınızı ünlülerin seslendireceği bir albüm hazırlığınız da var...

Evet. Nükhet Duru, Candan Erçetin, Funda Arar, Burcu Güneş, Gözde Ural, Gökhan Tepe, Mirkelam, Sedat Yüce, Yüksek Sadakat'ın eski solisti Cemil Demirbakan ve Gripin'in solisti ile şarkılarımı birlikte seslendireceğiz. Albüm için Cemil benim en zor şarkılarımdan biri olan 'Gitme'yi çok güzel seslendirdi. Hayran kaldım. Yakında müzikseverlerle buluşacağız.