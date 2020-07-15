TUBA KALÇIK

15 Temmuz Destanı’nı yazan Fahir Atakoğlu: Bu eseri bestelemek benim için büyük bir onurdur. Bana bu imkanı veren Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim

15 Temmuz'un dördüncü yılında '15 Temmuz Destanı'nı yazan usta besteci Fahir Atakoğlu, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalar yaptı...

■ 15 Temmuz için beste yapma fikri nasıl oluştu?

15 Temmuz için çok önceden beste yapmaya başlamıştım zaten. İletişim Başkanlığı'ndan beste yapamam için teklif geldi. Ben de son 1.5 ayda eserin notlarını hazırladım, çalışmalar başladı ve çok güzel bir eser çıktı ortaya. 15 Temmuz bir demokrasi zaferidir. Müziğimle kronolojik olarak o gün yaşananları ölümsüzleştirmek istedim. '15 Temmuz Destanı' ile ilk andan itibaren yaşananları bölüm bölüm anlatım. 'İhanet ve Demir Tanklar', 'Şeref', 'Ağıt', 'Marmaris', 'Sela,','Çağrı' Başkomutan', 'Milletin Evi', 'Şehitler Köprüsü 1. ve 2. Bölüm' ve 'Nöbetler' oluşturuyor.



■ Bu destanı yaparken neler hissetiniz?

15 Temmuz, Türk halkının demokrasiye inancını ve ona sahip çıkmasını tüm dünyaya gösterdiği bir gündü. Baştan sonra o günü, o tarihi betimlemek ve müziğimle ölümsüzleştirmek istedim. En büyük güç halkın iradesidir. Milletin gücünü orkestrasyonundaki tınılar ile göstermeye çalıştım. Destanı çok içten duygularla besteledim. 15 Temmuz Destanı'nı bestelemek benim için büyük bir onurdur. Ülkemle ve Türk halkıyla gurur duyuyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'a ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'a bana destek oldukları ve bu olanağı verdikleri için de teşekkür ederim.



PLAĞI DA ÇIKACAK

■ Yurt dışında da 15 Temmuz Destanı için konserler vereceksiniz değil mi?

Planımız, pandemi sürecinden sonra bunu yurt dışında da seslendirmek. Çünkü ülkemizin iradesini ve demokrasiye olan inancını dünyaya müziğimle de anlatmak istiyorum. Darbeye karşı halkımızın birleşerek ne kadar güçlü olduğunu tüm dünyaya gösterdik 15 Temmuz'da. En büyük dileğim 15 Temmuz Destanı'nın kalıcı bir eser olmasıdır. Halkımızın da bu destana sahip çıkmasını diliyorum. Konser kaydını limitli sayıda plak halinde yapmayı da planlıyoruz. Tüm kayıtlarımız hazır.



İYİ Kİ BU TOPRAKLARDA DOĞDUM

■ Siz uzun yıllardır Amerika'da yaşıyorsunuz. Amerika'da pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?

Pandemi döneminde Türkiye'nin kıymetini bir kez daha anladım. Amerika'da insanlar dezenfektanlı mendil bile bulamıyor. O kadar kötü bir sağlık sistemi var ki Amerika'nın. Pandemi döneminde çok kötü bir sınav verdi. Türkiye ile arasında dağlar kadar fark var. Ülkemiz, sağlık sistemi ile dünyaya örnek oldu. Müthiş bir sağlık sistemimiz var gerçekten. Dünyadaki birçok ülke Türkiye'yi örnek almalı. Ülkemde insanlara sağlanan olanakları Amerika'da bulmak imkansız. İyi ki bu topraklarda doğdum ve bu toprakların sanatçısıyım.