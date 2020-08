Siyasetçi ve iş adamı Cavit Çağlar: Erdoğan dik duruşlu asla blöf yapmayan özel bir lider

Siyasetçi ve iş adamı Cavit Çağlar, politikadan spora, sağlıktan ekonomiye kadar pek çok konuda GÜNAYDIN’a özel açıklamalar yaptı. Çağlar, Türkiye’nin büyük bir değişim ve gelişim yaşadığını belirtti

BİZİM ZAMANIMIZDA GENELKURMAY BİR LAF ETSE SİYASET DARMADAĞIN OLURDU ARTIK DÖNEM DEĞİŞTİ



Ünlü siyasetçi ve iş insanı Cavit Çağlar, GÜNAYDIN'a çok özel açıklamalarda bulundu. Çağlar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tartışmasız çok özel bir lider, neyi hedefliyorsa onu hayata geçiriyor" diyen Çağlar, Erdoğan'ın asla blöf yapmadığını ve inandığı şey için sonuna kadar mücadele ettiğini söyledi.



'15 TEMMUZ'DA BAĞIMSIZLIĞIMIZI TÜM DÜNYAYA GÖSTERDİK. HALKIMIZ DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIYOR'



'BERAT ALBAYRAK İYİ EĞİTİMLİ, YETENEKLİ BİR BAKAN. ONU ELEŞTİRENLERİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL'



'TRUMP, CUMHURBAŞKANIMIZ'LA İYİ ANLAŞMAK ZORUNDA OLDUĞUNU GEÇ DE OLSA ANLADI. TRUMP, JOE BIDEN'A DA AĞZININ PAYINI VERDİ'



■ Trump'ın Cumhurbaşkanımız için 'Birinci sınıf satranç oyuncusu' sözü gündem oldu. Sizce Erdoğan nasıl bir lider?

Cumhurbaşkanımız tartışmasız çok özel bir lider. Neyi hedefliyorsa onu hayata geçiriyor. Asla blöf yapmıyor. İnandığı şey için sonuna kadar mücadele ediyor. Erdoğan dünyaya karşı dik duruyor. Putin de öyle. İkisi de büyük devlet adamları. O yüzden iyi anlaşıyorlar. Erdoğan 'kazan kazan' politikasını izliyor bölgede. Hem Rusya, hem de Amerika ile dengeli ilişkilerimiz sayesinde bölgede çok daha güçlü bir konumda olacağız. Trump'a gelince... O da Cumhurbaşkanımız ile iyi anlaşmak zorunda olduğunu geç de olsa anladı. Bakın Joe Biden'a ağzının payını verdi Trump. Biden'ın açıklamalarını çok hadsiz buldum. Biden, terbiyesizin teki. O kim ki Türkiye'nin içişlerine karışıyor. Biz zaten 15 Temmuz'da tüm dünyaya gösterdik bağımsızlığımızı. Halkımız artık demokrasisine sahip çıkıyor. Benim siyaset yaptığım dönemde açık söyleyeyim biz askerden korkardık. Genelkurmay bir laf etse darmadağın oluyorduk. Artık dönem değişti. Demokrasimiz çok gelişti bu açıdan.



KOALİSYON ZORDUR



■ Siz uzun yıllar parlamenter sistemde siyaset yaptınız. Başkanlık sistemine yönelik eleştiriler yapılıyor. Bu tartışmalar için ne düşünüyorsunuz?

Ben koalisyon dönemlerinde siyaset yaptım. Bakanlıkta vekillik de yaptım. Koalisyonlar zordur. Biz SHP ile koalisyon yaptığımızda gerçekten çok büyük zorluklar yaşamıştık. Başkanlık sistemi bu açıdan çok daha avantajlı. Dünya büyük bir dönüşüme girdi. Yeni döneme en uygun sisteme geçti Türkiye. Ben yıllarımı siyasete vermiş biriyim. Muhalefete bakıyorum, hep eleştiriyor. İktidarın hiç mi doğru bir politikası yok? El insaf. Üstelik böyle zor bir dönemde birlik olmamız gerekiyor. Kılıçdaroğlu her gün eleştiriyor. Bakın biz SHP ile birlikte olduğumuz dönemde onlar da eleştiriyordu ama bugünkü CHP gibi de yapmıyordu. Erdal İnönü çok beyefendi bir insandı. Bilim insaydı her şeyden önce. Biz de siyah ile beyaz kadar farklıydık SHP ile ama ortada anlaşıyorduk. Ne yazık ki bugünkü CHP ile bunu bile yapmak mümkün değil. Deniz Baykal devlet adamıydı, Kılıçdaroğlu onun gibi değil. MHP de muhalefet partisi ama CHP gibi davranmıyor. Devlet Bahçeli ülkesinin geleceğini düşünerek siyaset yapıyor. İyi ki MHP böyle tarihi bir sorumlulukla davranıyor. 80 öncesi sağsol kavgalarını yaşadık. Eğer MHP de CHP gibi davransaydı, bugün ülke çok kötü bir ortama girerdi. Rahmetli Türkeş'i çok yakından tanırdım, çok da severdim. O yaşasaydı, Devlet Bey gibi davranırdı buna eminim, ülkesinin geleceğini düşünerek...



ÇİLLER YERİNE SEÇİLİRDİM



■ Siyasetteki en büyük pişmanlığınız nedir?

Süleyman Demirel benim hayatımda çok önemli bir yere sahip. Benim siyasi yaşamımda çok emeği vardı. O Cumhurbaşkanı olunca ben DYP Genel Başkanlığı'na aday olmamıştım, keşke olsaydım. Aday olsaydım Çiller yerine ben seçilirdim. Birçok kişi aday olmam için ısrar etti ama istemedim. Rahmetli Türkeş bile 'Keşke DYP'nin başına Cavit Çağlar aday olsa' diye Demirel'e kaç kere söylemiş. Şimdiki aklım olsa partimin başına geçerdim. Bakın Erdoğan'ı partili cumhurbaşkanı oldu diye eleştiriyorlar ama bence çok doğru yaptı. Demirel partisini bıraktı DYP bitti, Özal bıraktı ANAP bitti. Erdoğan buna izin vermedi ve partisinin başına geçti.



BODRUM AK PARTİ'YE GEÇSE TURİZM AÇISINDAN ÇOK DAHA İYİ NOKTADA OLURDU



■ Yaz aylarını Bodrum'da geçiriyorsunuz. Bodrum, turizm açısından sizce nasıl bir noktada?

Ne yazık ki Bodrum'un çok sorunu var. Bodrum bugün hâlâ turizm açısından merkez haline gelmemişse suçlu ne yazık ki Bodrum halkınındır. Muğla'da halk yıllardır CHP'yi seçiyor. Tamam onların kararına saygı duyuyorum ama seçtiğiniz kişiler sürekli iktidar ile kavga halinde. Onlar yüzünden yatırım yapılmıyor Bodrum'a. Eğer bugün Muğla ve Bodrum AK Parti'ye geçse turizm açısından çok daha iyi noktada olurdu. Yani kusura bakılmasın ama hem iktidarla kavga edecek yönetimi seçeceksin, hem de 'Neden aynı noktadayız?' diye şikayet edeceksin. Bu olmaz.



BAKAN BERAT ALBAYRAK'I ELEŞTİRENLERİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL



Dünya koronavirüs salgını ile olağanüstü günlerden geçiyor. İçinde bulunduğumuz dönem için neler söylemek istersiniz?

Yüzyılda bir olacak bir felaket yaşıyoruz. Dünya için çok zor bir dönem. Bu durum her şeyimizi olumsuz etkiledi. Ülkemiz, diğerlerine oranla çok daha iyi geçiriyor bu süreci. Avrupa'ya, Amerika'ya bakın, çok kötü sınav verdiler. Çok iyi yönetiliyor Türkiye. Sağlık alanında bir numarayız, herkes gördü bunu. Şehir hastanelerimiz de harika oldu. Cumhurbaşkanımız iktidara geldiği zaman ilk istediği hastanelerimizi dünya standartlarının üstünde yapmaktı ve bunu hayata geçirdi. Avrupa ve Amerika dahil bütün hastanelerde koridorlarda hastalar yatarken biz tek kişilik odalarda hizmet aldık. Bu, Türkiye'nin sağlık yatırımında dünyada birinci sıraya yükseldiğini gösteriyor. Bu da Cumhurbaşkanımızın başarısıdır. Ekonomik açıdan dünya zor bir dönemden geçerken bundan ülke olarak biz de etkileniyoruz. Ama bu geçici bir süreç. Ben çok umutluyum ekonomik geleceğimizden. Bakan Berat Albayrak'ı eleştirenleri de anlamak mümkün değil. Çok iyi eğitimli, yetenekli bir bakan. Türkiye ekonomisi iyi olsun diye var gücüyle çalışıyor. Bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yıpratmak için Bakan Albayrak'ı hedefe koyuyorlar. Elinden geleni yapıyor, biraz da takdir edin. Hep eleştiri ile bir yere varamayız.



FENER'İ YÖNETMEK FABRİKA YÖNETMEYE BENZEMEZ



■ Federasyon Başkanı ile Fenerbahçe arasında uzun süren bir gerilim oldu. Bunun için ne söylemek istersiniz?

Gerilim iyi bir şey değil. Kimse Nihat Özdemir ile kavga etmemeli. Kendisi bence iyi bir başkan. Ali Koç yanlış yaptı. Niye federasyon ile kavga ediyorsun? Olayı öyle bir noktaya getirdi ki, Fenerbahçe Özdemir'i kulüpten atacakken kendisi istifa etti ayrıldı. Fener bu noktada yanlış yaptı. Özdemir'e yüklenmek doğru değildi. Fener'in başarısından mutlu olur Özdemir. Bunu bilmeleri lazım. Ali Koç başarılı bir iş adamı. Ama Fener'i yönetmek fabrika yönetmeye benzemez. Umarım Ali Koç bu sene gereken dersleri çıkarmıştır.



EŞİM BENİM HER ŞEYİM



■ Kadına şiddet ile ilgili neler düşünüyorsunuz?

Kadına şiddet haberlerini görünce hem çok üzülüyorum, hem de bunu yapanlara çok sinirleniyorum. Kadına, çocuğa şiddet gösteren, tecavüz edenler ağır şekilde cezalandırılmalı ibretiâlem için... Kadınlar bizim kıymetlimiz. Eşim benim her şeyim. Onun sayesinde siyasette de, iş hayatımda da başarılı oldum. Kadınla erkek eşittir. Atatürk'ün en takdir ettiğim yönü bu eşitliği ülkemize getirmiş olmasıdır. Kadınlarımız olmazsa hayat durur. Erkekler bunu aklından çıkarmasın.



SÜPER LİG'DEKİ TAKIM SAYISI YÜKSELTİLİRSE ÇOK DAHA İYİ OLUR



■ Siz yıllarca Bursaspor Kulübü'nün de başkanlığını yaptınız. Bu seneki ligler için neler düşünüyorsunuz?

Maçların seyircisiz oynanmaması tuzu olmayan yemeğe benzer. Bence maçlar yeniden seyircili oynanmalı. Bir de Süper Lig'de takım sayısını 24'e yükseltmek futbolumuz açısından çok daha iyi olur. Adana Demirspor, Bursaspor ve Akhisarspor yarı finalistliğe oynadılar, bunların lige girmesi şehirlerimize moral açısından büyük katkı sağlar. Bu üç takımın büyük bir seyircisi var, ligler de çok daha renkli olur. Federasyon umarım bunu yapar. Cumhurbaşkanımıza da buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen Süper Lig'deki takım sayısını yükseltin."



RUSYA'DAKİ DOSTLARIMLA İRTİBATA GEÇTİM VE 15 GÜN İÇİNDE UÇUŞLAR BAŞLADI



■ Rusya'dan da uçuşlar başladı...

Evet. Devreye girdim. Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile uçakta karşılaşmıştık. O zaman kapalıydı uçuşlar. Konuştuk, sonra ben Rusya'daki dostlarımla irtibata geçtim ve 15 gün içinde uçuşlar başladı. Bakan Ersoy da beni arayıp teşekkür etti. Ben ülkem için her şeyi yaparım.