Oyuncu Tolga Karel: Başkan Erdoğan Türkiye’ye büyük katkı sağladı

ABD’de kendisine yeni hayat kuran oyuncu Tolga Karel, “Amerika’daki FETÖ artıklarının ellerini kollarını sallayıp gezmesi, utanmadan güzel ülkemi kötülemesi kanıma dokunuyor” dedi. Başkan Erdoğan’ın Türkiye’ye büyük katkı sağladığını belirten Karel, şöyle devam etti: 18 yılda ülkemizi çok iyi noktaya getirdi. Unutmayalım; Türkiye’nin iyi olmasını istemeyenler ülkemizi ve Erdoğan’ı hedef gösteriyor

Yıllardır Amerika'da yaşayan oyuncu Tolga Karel, GÜNAYDIN'a özel açıklamalar yaptı. Amerika'daki seçim ortamını da değerlendiren Karel, "Benim için Trump'ın ya da Biden'ın seçilmesi önemli değil. Önem olan seçilen başkanın Türkiye lehine politikalar izlemesidir" dedi.



KALBİMDE TÜRKİYE ÖZLEMİ VAR



■ 4 yıldır Amerika'da yaşıyorsunuz. Türkiye'yi özlüyor musunuz?

Çok özlüyorum. Kalbimde hep ülke özlemi yatıyor. Ben milliyetçi bir adamım. Yurt dışında okudum, aldığım oyunculuk eğitimi sonrası ülkeme dönüp oyunculuk yaptım. Şimdi de burada kendimi geliştiriyorum ama sonra yine ülkeme döneceğim. Türkiye benim için aşk. Bazılarımız yurt dışına çıkıp Türkiye'yi kötülüyor. Bu benim gözümde alçaklıktır, vatan hainliğidir. Amerika'da FETÖ artıkları var, ellerini kollarını sallayarak geziyorlar, bir de utanmadan güzel Türkiye'mi kötülüyorlar. İşte bu benim kanıma dokunuyor. Türkiye aleyhine ne varsa destekliyor bu teröristler. İnanın canım acıyor. Amerika'daki derin yapılar da bu FETÖ'cüleri destekliyor. Yazıklar olsun. 15 Temmuz darbe girişiminde gerçekte neler olup bittiğini buradaki halkın çoğu bilmiyor. O teröristler de bu boşluktan yararlanıp, kendi hikayelerini yaymaya, ülkemizi ve Başkan Erdoğan'ı kötü göstermeye çabalıyorlar. Utanmaz adamlar bunlar. Ben elimden geldiğince 15 Temmuz'u anlatmaya çalışıyorum. Şunu da eklemek isterim; Başkan Erdoğan Türkiye'ye çok büyük katkıları olmuş bir lider. 18 yılda ülkemizi çok iyi bir noktaya getirdi. Atatürk'ten bile daha fazla ülkeyi yönetti. Bu kadar uzun süre ülkenin başında kalması bile büyük başarı. Ona herkesin saygı duyması gerekiyor. Bu gerçeği görerek ülkeme ve Erdoğan'a yurt dışında yapılan eleştirilere karşı çıkmamız gerekiyor. Sosyal medyada görüyorum; Erdoğan'ın gitmesini istiyorlar. O gidince ellerine ne geçecek, daha iyi bir Türkiye'ye mi uyanacaklar? Birlik olmamız gerekiyor. Unutmayalım; dışarıda Türkiye'nin iyi olmasını istemeyenler ülkemizi ve Başkan Erdoğan'ı hedef gösteriyor.



AMERİKALILARA 15 TEMMUZ'U FETÖ ARTIKLARI DEĞİL, BİZ ANLATMALIYIZ



■ 15 Temmuz'u daha fazla anlatmamız gerekiyor dediniz...

Evet, Türkiye'de zaten halkımız 15 Temmuz'da yaşananları gördü ve biliyor. Önemli olan yurt dışındaki toplumlara bunu anlatabilmektir. 15 Temmuz bizim haklı davamızdır. Amerikalılar o gün mesela tam olarak neler yaşandığını bilmiyor. Biraz önce de söylediğim FETÖ artıkları da bu boşluktan yararlanıp, Amerikalılar'a 15 Temmuz'u anlatıyor. Amerika'da insanlar neden bu teröristlerden Türkiye'yi dinlesinler ki? İşte bizim buna engel olmamız gerekiyor. 15 Temmuz darbe girişimini ne kadar çok Amerikalı'ya anlatırsak, o kadar iyi olur. Sanatla toplumlara çok daha kolay ulaşabiliriz. Evrensel bir dili var sanatın. Bu yüzden 15 Temmuz'da yaşananları sanatla anlatabiliriz. Filmler yaparak, belgeselleştirerek darbe girişimini anlatmamız gerekiyor. Lobisi güçlü ajanslarla işbirliği yaparak bunu hayata geçirebiliriz. Umarım böyle bir projeyi yaparız. Ben de ülkem için elimden geleni yaparım.



MADDİ OLARAK SIFIR NOKTASINA GELDİM



■ Parasız kaldığınız zamanlar oldu mu Amerika'da?

Evet, oldu tabii. Sağlık turizmine yatırım yapmıştım, ama battım. O süreçte kızım yeni doğmuştu. Maddi olarak sıfır noktasına gelmiştim. Ama eşim ve ailesi bana destek oldu. Bu zor dönemi onların desteği ile atlattım. İki çocuğum ve eşimle şimdi maddi olarak iyi koşullarda hayatımızı devam ettiriyoruz.



DEMOKRATLAR HER GELDİĞİNDE ORTA DOĞU'YU KAN GÖLÜNE ÇEVİRİYOR



■ ABD'de çekişmeli geçen seçimi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Amerika olarak yeni bir başkana uyandık. Biden kazandı ama Trump bu işin peşini bırakmayacak. Seçim gerilimi bir süre daha devam edecek görünüyor. Biden aslında pandemiden dolayı çok kampanya yapamadı. Buna rağmen Trump'a tepki duyanlar sandıklara gittiği için Biden avantajlı çıktı. Özellikle kadınlar Trump'a söylemlerinden dolayı kızgındı. Gözlemlediğim kadarıyla Trump kadın seçimlerinin desteğini büyük ölçüde kaybetti. Benim için Trump'ın ya da Biden'ın seçilmesi önemli değil. Önem olan seçilen başkanın Türkiye lehine politikalar izlemesi. Ben bundan dolayı Trump'ı destekledim. Trump döneminde Amerika daha içine kapanmıştı. Demokratlar her geldiğinde Orta Doğu'yu kan gölüne çeviriyor. Korkarım ki Biden da benzer siyaset izleyecek. Ama şunu da söyleyeyim, Türkiye her açıdan Amerika için jeopolitik açıdan çok önemli bir konumda. Biden kampanya döneminde ne söylemiş olursa olsun, Türkiye gibi bir müttefikini kaybetmeyi göze alamaz.



YAŞADIĞIM KIRGINLIKLAR ABD'YE GİTMEMİ TETİKLEDİ



■ Siz oyunculuk kariyerinizde iyi bir noktadayken Amerika'ya yerleşme kararı aldınız. Neden?

İlk sebebi aşk. Eşime çok aşık oldum ve onun peşinden Amerika'ya yerleştim. Türkiye'de iyi kazanıyordum, 10 yıl oyunculuk yaptım ama dizi sektöründe zor şeyler de yaşadım. İkiyüzlülükler, yalanlar, hırslar, insanların kolayca harcanması beni her şeyden soğuttu. Oyunculuk açısından kendimi ifade edemeyeceğimi düşündüm. Dizi sektörü çok kirlenmişti. Yaşadığım kırgınlıklar, her şeyi geride bırakıp ABD'ye gitmemi tetikledi. Hiç pişman değilim. Yeni bir hayata başlamayı seçtim. Çok mutluyum. Güzel bir ailem, iyi bir işim, kendime ait TIR'larım var, iyi para kazanıyorum.



TRUMP SİYAHILERE YÖNELİK POLİTİKASI YÜZÜNDEN KAYBETTİ



■ Pandemi sürecinde Trump'ın izlediği politika da etkiledi mi bu seçimleri?

Pandemi sürecinde iyi bir politika izleyemedi, halkın tepkisi var tabii buna. Ama Trump'ın kaybetmesinin en büyük sebebi; siyahilere yönelik izlediği politika. Çok ani çıkışlar yaptı. Biden gibi siyasetin içinden gelmiyor, iş adamı geçmişi var Trump'ın. Yani söylediği sözlerin toplum üzerinde nasıl bir etkiye ya da tepkiye yol açacağını düşünmeden konuşuyor. Amerika'da yüzyıllardır devam eden bir gerilim var Siyahiler ve Beyaz Amerikalılar arasında. Ne yazık ki bu son yıllarda tırmanışa geçti. Çok üzücü. Amerika halkı fazla gerilime alışkın değil. Biz Türkler mesela siyasetteki gerilimlere çok daha alışkınız. Onlarda böyle gerilimler olduğu zaman toplumun dengesi hemen bozuluyor.



DÜNYANIN EN İYİ OYUNCUSU OLSAN DA AJANSIN GÜÇLÜ DEĞİLSE KARİYER YAPAMAZSIN



■ Amerika'da oyunculuk yapmayı düşünüyor musunuz?

Lobi faaliyetleri burada çok önemli. İstersen dünyanın en iyi oyuncusu ol; eğer güçlü bir ajansla çalışmazsan kariyer yapamazsın. Ben tabii ki burada oyunculuk yapmak ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmek isterim ama böyle ajanslarla çalışmam gerekiyor. Arkamda destek olmadan da açıkçası bunu yapamam.

■ Türkiye'ye ne zaman döneceksiniz?

Ben Türkiye'den kopmadım, gönlüm Türkiye'de. Annemi ve babamı çok özledim. En uygun zamanda döneceğim.



ANNESİ İYİ NİYETLİ DAVRANMIYOR OĞLUMU BANA GÖSTERMİYOR



■ Sizin ilk evliliğiniz Günay Musayeva'dan Cihangir adında da bir oğlunuz var. Cihangir'le ilişkiniz nasıl?

2 yıldır görüşemiyorum, annesi görüştürmüyor. İyi niyetli davranmıyor, aramızdaki gerilimi oğlumla ilişkime de yansıtıyor. 6 yıl önce ayrıldık ama bitmeyen bir öfkesi var, beni kötülemeye devam ediyor. Bir insan çocuğunun babasına bunu yapmamalıydı. Kırgınım. Orta yolu bulamıyoruz. Cihangir ilk göz ağrım. Ona Amerika'da güzel koşullar sunabilirim. Diğer kardeşleriyle aile ortamında büyümesini istiyorum ama telefonda bile konuşamıyoruz. Onu çok özlüyorum. İnanıyorum, günün birinde yanıma alacağım. O benim canım, ondan asla vazgeçmedim.