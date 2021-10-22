TUBA KALÇIK

'Şems! Unutma', 'An', 'Pusulasız' gibi beğenilen oyunlara imza atan oyun yazarı ve yönetmen Özen Yula'nın yeni oyunu 'Hayat Der Gülümserim', geçtiğimiz günlerde tiyatroseverlerle buluştu. Ben de bu vesile ile farklı sınıflardan kadınların hikayelerini anlatan oyunu Özen Yula ile konuştum. İzleyicilerden olumlu tepkiler aldığını söyleyen Yula, oyunda farklı zamanlarda yaşayan kadınların hayatlarından kesitleri işliyor. Böyle bir oyunu yazmaktan ve yönetmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen yönetmen-oyun yazarı, oyuna dair şunları söyledi:



"Oyun için 3.5 ay boyunca çok yoğun çalıştık. Pandemi koşulları da bizi zorladı. Kafamda uzun zamandır tasarladığım bir projeydi. Şimdi izleyicilerle buluştuğunu görünce iyi ki bu kadar emek harcamışız diyorum. Uzun zamandır bu kadar derin bir kadın oyununu tiyatroda izlemediklerini söyleyen çok izleyici oldu. Bu geri dönüşler beni ayrıca mutlu ediyor. Ülkemizin tarihsel süreçlerinden kesitler sunarak, kadın hikayelerini anlatıyoruz. Osmanlı döneminden kadın hikayesi de var, metropoldeki kadının sıkışmışlığı da. Ayrıca kadına şiddet gibi kanayan yaramıza da değiniyor. 'Şimdiye kadar birçok şeyle gurur duydu bu memleket, artık biraz da kadınlarımızla gurur duyun' cümlesi, oyunun en vurucu cümlesi oldu. Benim de oyunda vermek istediğim mesaj kadınlarımızla gurur duymamız gerektiğiydi. Pandemi koşullarından dolayı gecikmeli de olsa izleyicilerle buluşmasından ötürü çok mutluyum. Oyuna büyük bir emekle hazırlanan ve farklı kadınları canlandırarak çok güzel bir performans sergileyen Sema Keçik'e ve Serkan Bacak'a teşekkür ederim. Teknik ekibe de ayrıca teşekkür etmek isterim. Umarım geniş bir izleyici kitlesiyle buluşur."



İNSANLARIN UMUDUNU YIKTIN!

Günaydın, geçtiğimiz günlerde yine çok önemli bir habere imza attı. Sonat Bahar'ın gündeme taşıdığı haberi okuyunca 'Yok artık' dedim. Azra Akın'ın başkanlık yaptığı 'Umudum Olur musun? derneğine destek toplamak amacıyla düzenlenen 8'inci Mood Ödül töreninin organizatörü, meğer kendine para topluyormuş.

İnsanları kandırmak, hele de gençlere destek olmak amacıyla kurulmuş derneğin adını kullanarak bunu yapmak, ne insanlığa ne de ahlaka sığar. Sizin gibiler yüzünden ünlü isimler gerçekten yardım toplayan organizasyonlara nasıl güvenip de bağış yapacak artık? Her şey bu kadar açık seçik ortadayken, organizatörün hâlâ yaptıklarını savunması ise ayrı bir pişkinlik. Destek bekleyenlerin umudunu yıkmanın vebali çok ağırdır.