TUBA KALÇIK

90'lara damga vurmuş bir isimdi Erol Köse. Müzik dünyasının karar vericileri arasında yer alıyordu. Son yıllarda yeni nesil onu polemikleriyle tanımış olsa da 90'larda 'starlaştırdığı' çok isim vardı. Canına kıyması herkes gibi beni de şoke etti. Ardından bıraktığı notla da ALS hastası olduğunu öğrendik. Bizim gelenek göreneklerimizde önemli bir kaide vardır; ölünün arkasından konuşulmaz diye. Ölen kişi sevabıyla, günahıyla Allah'ın huzuruna çıkmıştır, hesabı Allah'a verecektir. Bakıyorum sosyal medyaya birçok 'ünlümsü' ya da 90'larda popüler olmuş isim, Erol Köse'nin ardından saydırıyor. "Sanat hayatımda önümü kesti" diyen de var, "Onun yüzünden arazimden oldum" diyen de...

Adam ölmüş gitmiş artık neyin hesaplaşmasıdır bu? Madem bu kadar şikayetçisiniz, yaşarken hesabını sorsaydınız ya... Bazı tipler de var ki, sırf gündeme gelmek için Köse'yi hayatında ya bir kere ya da hiç görmemiş olmasına rağmen saydırıyor da saydırıyor. Bu ne insanlığa ne de ahlaka sığar. Yaşarken ağzını açamayanlar, öldüğünde meydanı boş bulmuş anlaşılan. Sosyal medya gerçekten çok tehlikeli bir ortam. Hele ki böyle zamanlarda. Paylaşımlarla millet birbirine gaz veriyor adeta. Köse'nin ölümünün ardından 'beddua' platformuna dönüştü. Bir diğer dikkati çeken nokta ise Erol Köse'nin yerde yatan görüntüleri tüm sosyal medyada paylaşılıyordu. Blurlama bile yapılmadan görüntüler dolaşıma sokulmuş. Bu nasıl bir izansızlıktır... Tamam Köse'yi sevmiyorsunuz da, Köse'nin ardında bıraktığı kızı var, akrabaları var. Bari onları düşünür insan. Biraz empati lütfen...

CİNAYETİN TÜM DETAYLARIYLA AYDINLATILACAĞINA İNANIYORUM

Türkiye, 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetiyle sarsıldı. Annesi feryat ediyor "Oğlum pisi pisine öldü" diye...

Çok haklı acılı anne. Aleyna Kalaycıoğlu'nun eski sevgilisi Vahap Canbay ve yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu arasında çıkan tartışmada kurşunların hedefi oldu Kundakçı. Çok genç yaşta bir ölüm. Allah ailesine sabır versin. Aleyna Kalaycıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. Soruşturmada cinayetin planlı şekilde işlendiği, şüphelilerin organize hareket ettiği ve delilleri karartma girişiminde bulunduğu iddiaları yer alıyor.

Soruşturma çok titiz bir şekilde ilerliyor. Bu cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılacağına inanıyorum. Gencecik yaşta bir insanın sokak ortasında silahla öldürülmesinin bedelini bu cinayete her kim karıştıysa en ağır şekilde ödemeli. Allah rahmet eylesin. Umarım böyle genç ölümleri bu ülke bir daha yaşamaz.