TUBA KALÇIK

Sanatçıların sahne kıyafetleri üzerinden yeni bir tartışma başlattı muhalif kesim. Güya gençlerin ahlakını sanatçıların sahnedeki çıplaklığı olumsuz etkilemiyormuş. Öyle canhıraş savunuyorlar ki bunu, Hadise ve benzer tayfanın gözleri yaşarmıştır mutluluktan. Muhalif kesimdeki bazı kadın gazeteciler de katıldı bu koroya. Şaşırdık mı peki? Tabii ki hayır.

Kendini muhalif gösterip, tribünlere oynayan kadın gazetecilerin çıplaklığı savunuyor olmasına şaşırmamak gerekiyor. Niye mi? CHP'deki taciz skandalları patlayınca bunu bile 'özel hayat' olarak değerlendiren bir zihniyete sahip çünkü bunlar.

TACİZİ SAVUNDULAR

Gencecik kızları makam ve para gücüyle bedenen sömüren babaları yaşındaki belediye başkanlarını, 'özel hayat' kisvesi altında savunabilmek için kırk takla atmış bir güruh bunlar. Şimdi de çıkmışlar, 'Sahnedeki çıplaklık gençlerin ahlakını niye bozsun?' diyorlar. Sırf muhalefet yapmak için anadan üryan dolaşanları bile savunacak hale gelmişler. Sosyoloji bilmedikleri o kadar ortadaki. Topluma rol model olmuş kişilerin, ki bunlara sanatçılar da dahil, gençleri etkileme potansiyeli çok yüksek. İster sosyal medyada ister sahnede fark etmez, rol modellerin kıyafet tercihinden, yaşam alışkanlıklarına kadar her şey yeni nesil tarafından takip ediliyor ve ilham alınıyor. Ve işin en acısı da sahnedeki bu çıplaklık bir süre sonra yeni nesil tarafından da 'kanıksanıyor' yani 'normalleşiyor.' Bundan dolayıdır ki eskiden sadece sahnede veya plajda gördüğümüz kıyafetleri artık kamusal alanın her yerinde görmeye başladık. Sahnedeki çıplaklığı kadın özgürlüğü adı altında savunanlar aslında en büyük zararı yine kadınlara veriyor. Kadın bedeninin metalaştırılmasına da su taşıyorlar. Tabii tek dertleri sözüm ona kadın hakları ise.



BU KAÇINCI VUKUAT?

Gerçekten sormak istiyorum, CHP bu tipleri çok aramış mı diye? Biri otel odasında 21 yaşındaki belediyesinde çalışan ile yakalanır, diğeri çocuk tacizcisi çıkar, öbürü belediyesindeki çalışanını tehdit ve şantaj yaparak birlikte olmaya zorlar.

Yani her hafta CHP'li belediyelerde yeni bir taciz skandalı patlıyor. Şimdiki de Muğla Belediyesi'nde yaşandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın 63 yaşındaki danışmanı Levent Arkan, kendinden 40 yaş küçük üniversite öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklandı. Arkan, 23 yaşındaki genç kıza iğrenç ötesi mesajlar atarak aleni şekilde taciz etmiş. Böyle profile sahip bir adam, Muğla Belediye Başkanı'na hangi konuda danışmanlık veriyor diye sormadan duramıyor insan. Bir sorum da CHP genel başkanı Özgür Özel'e... Belediyelerinize böyle tipleri seçerken kriteriniz neydi? Gerçekten merak ediyorum...