TUBA KALÇIK

Gençlerin spora yönlenmesi hem fiziksel hem de sosyal açıdan son derece önemli. Gençlerin gelişimine olumlu katkı sağlayacak projeleri de gönülden destekliyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran gençler için çok güzel bir projeyi hayata geçirdi. Uzun yıllardır sürdürdüğü 'Gençler Parkede' adlı sosyal sorumluluk projesine bir yenisini daha ekleyerek, memleketi Kırıkkale'de 28. spor salonunu açtı. Daha önce de Türkiye'nin farklı bölgelerinde spor salonları açmıştı.

Kırıkkale'de açılan yeni spor salonu ile öğrencilerin modern ve donanımlı bir spor alanına erişimi sağlanarak fiziksel gelişimlerinin yanı sıra disiplin, takım ruhu ve özgüven kazanmalarına katkı sunulması hedefleniyor. Tesis, öğrencilerin yanı sıra bölgedeki gençlerin de kullanımına açık olacak şekilde planlandı ve projenin tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildi.

Sadettin Saran açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Kırıkkale benim memleketim ve burada gençler için kalıcı bir yatırım yapabilmek benim için her zaman ayrı bir anlam taşıyor. 26 yıldır Türkiye'nin farklı şehirlerinde spor salonları açıyoruz çünkü sporun gençlerin hayatında ne kadar dönüştürücü bir rolü olduğuna inanıyoruz. Spor, sadece fiziksel gelişim değil; disiplin, özgüven ve birlikte başarma kültürü demek. Bu değerler aynı zamanda Fenerbahçe'nin de temelinde var."

Umarım, gençlerin sporla buluşmasını ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesini hedefleyen böyle projeler çoğalır...



DİJİTAL ÇAĞIN EN BÜYÜK VİRÜSÜ SOSYAL MEDYA

ÜLKECE içimiz kan ağlıyor, yüreğimize ateş düştü. Kahramanmaraş'taki okula silahlı saldırı sonucu masum canlarımızı kaybettik. Kelimeler kifayetsiz kalır ya, ne desek az kalıyor. Öncelikle Allah ailelerine sabır versin. 14 yaşında birimin 5 silah ve 7 şarjörle okulu basmasını gerçekten aklım almıyor. Daha önce filmlerde izleyebileceğimiz ve hatta izlediğimizde bile 'yok artık' denebilecek bir olay bu. Çocuk yaşında birinin kendi okul arkadaşlarını ve öğretmenini öldürülmesi son derece üzücü ve düşündürücü. Daha önce okuldaki kavgaları, öğretmene yönelik şiddet haberlerini görmüştük ama okula silahlı saldırı yeni bir eşik... Akran zorbalığı, aile içi şiddet, sosyal medyada şiddeti normalleştirmesi gibi birçok etken var yeni nesilin ruh sağlığını ve şiddet eğilimini etkileyen.

Ama bunların arasında özellikle sosyal medya hep söylediğimiz gibi, başta gençlerimiz olmak üzere toplumun ruh sağlığını çoğu yönden olumsuz etkiliyor. Dijital platformlardaki şiddeti öven ve normalleştiren görüntüler ergenlik döneminde bir yandan empati duygusunu yok ederken bir yandan da öfke birikimine yol açıyor.

Sosyal medya ortamındaki nefret söylemleri de bunu körüklüyor. Kontrolsüz sosyal medya ortamı hem gençlerimizin kültürel/toplumsal kodlarını bozarken hem de onların ruhlarında, zihinlerinde büyük bir hasara yol açıyor. Kahramanmaraş'taki elim olay sonrasında bile okuldaki saldırıya yönelik manipülatif görseller dolaşımdaydı. Bunları gençlerimiz de izliyor. Görüntüleri, onların ruhlarını nasıl etkileyecek diye düşünmeden sadece etkileşim almak için kullanan hesaplar oldu. Olayın ciddiyetinin farkında bile değiller. Bazıları da bu acı olaydan bile siyasi malzeme çıkarma peşinde. Şimdi siyasi hesaplarla hareket etme değil, birlik içinde hareket etme zamanı. Bu toplumsal bir sorun. Gençlerimizin ruh sağlığını korumak ve onları sosyal medyanın şiddet sarmalından uzak tutmak için önlemler almalıyız. Dijital çağın en büyük virüsüdür sosyal medya. En çok da gençlerimize zarar veriyor....