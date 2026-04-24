TUBA KALÇIK

Gırgıriye müzikali yine gündemde.

Biliyorsunuz geçen hafta Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısında gencecik öğrencilerimizi ve bir öğretmenimizi toprağa vermişken, "Perde kapanmasın" diyerek oyunu sahnelemişlerdi. Ülkece yasa boğulmuşken, başta TV dizileri olmak üzere birçok etkinlik iptal olmuşken, Gırgıriye müzikali kahkahalarla sahneye konmuştu. Bunu da savunmak için 'profesyonellik' kılıfıyla türlü taklalar attı kadroda yer alan bazı 'ünlü' isimler. Peki sonra ne oldu dersiniz?

Geçen gün Müjdat Gezen ve ekibinin savunduğu profesyonellik anlayışı, ne hikmetse bu hafta sahnedeki 'kişisel konfor' bozulunca bir anda değişiverdi. Müjdat Gezen'in 21 Nisan'daki oyununda bir seyirciyle girdiği polemik sonrası "Dükkânı kapatıp gidiyorum" tavrıyla oyunu iptal etmesi, her şeyden önce salondaki diğer binlerce kişiye yapılmış büyük bir haksızlıktır. İnsanları 4-5 bin TL karşılığında plastik sandalyelere oturtup, fazladan bilet satan açgözlü anlayışı da sorgulamamız gerekiyor.



ÇİFTE STANDART

Sosyal medyaya bakıyorum, özellikle muhalif kesim faturayı isyan eden seyirciye kesiyor. Başta da kendini 'duayen' olarak gören Uğur Dündar ve şürekası. Seyirciyi suçlamak yerine, açgözlülük yapıp seyirciye bu muameleyi yapanlara da iki kelam etseniz ya...

Yok yapmazlar, bunların ruhuna işlemiş 'çifte standart'la davranmak.

Gelelim Müjdat Gezen'e. Kendisine usta sanatçı sıfatı veriliyor ama usta sanatçılık sadece güzel oynamak değil, sahnede her türlü krizi yönetebilme olgunluğudur da...

Kendi ismini taşıyan bir yapımda seyircisinin 'taburelerde', sahneyi görmeyen yerlerde oturtulmasına en başta kendisi itiraz etmeliydi.

Tam tersini yaptı Gezen, seyircinin plastik taburelerde oturtulmasına göz yumarken, bu duruma itiraz edildiğinde ise çözümü perdeyi kapatıp gitmekte buldu.



SAMİMİYET SORUNU

Bir sanatçı nasıl ki sahnede alkışı kabul ediyorsa, seyircilerin haklı itirazlarına da tahammül etmek zorundadır. Seyirci isyan edince oyunu iptal etmek, sorumluluktan kaçmaktır. Daha geçen hafta, ülkece yüreğimiz yanarken sahneye çıkıp, bu acıyı görmezden gelen Müjdat Gezen'in bir seyircinin haklı isyanı karşısında oyunu iptal etmesi bize çok şey anlatıyor. Evlatlarını kaybetmiş bir ülkenin acısı, Gezen'in oyununun perdesini indirmeye yetmezken; seyircilerin oturma düzenine itirazı Gezen'i oynamıyorum diyecek düzeye getirebiliyorsa burada çok ciddi bir samimiyet sorunu var demektir.

Gezen bireysel huzuru bozuldu diye oraya gelen binlerce insanı da cezalandırmak yerine, fazladan bilet satan, insanları plastik sandalyede oturtan organizasyonu cezalandırsaydı; bence çok daha hakkaniyetli davranmış olurdu.