TUBA KALÇIK

Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin annesi eşi Ünal Çiftçi'ye 'kızının kazandığı parayı çapkınlıkta yiyor' iddiasıyla boşanma davası açtı. Baba Çiftçi'ye bu iddiayı sordum. Kızının menajeri Gözde Yılmaz'ı suçlayan Ünal Çiftçi, "Benim tüm aile hayatımı bu kadın bozdu. Hayatımızda Gözde Yılmaz yokken, ailecek hiçbir sorunumuz yoktu, Yılmaz kendi hırsları yüzünden ailemi dağıttı" diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Eşimle aramızda bir tartışma yaşadık. Ardından ben evden ayrıldım. Sonrasında Gözde beni aradı ve 'çocuklar başka bir eve geçecek, siz de başka bir eve geçin' dedi. Ben de ona 'bu aile meselesi, siz karışmayın' dedim. Gözde eşimin de aklını çeldi, kızımın da. Beni ailemden, çocuklarımdan koparmak için bir sürü oyun oynadı.'

BİZİ DEVREDEN ÇIKARACAK!

Gözde Yılmaz'ın bunun yapmasındaki amacın ne olduğunu sorduğumda ise şunları söyledi: Ben bir babayım. Kızımı sektörün kirli yüzünden de korumak zorundayım. Gözde kızımı insan gibi değil ürün gibi görüyor. İstiyor ki kızım üzerinde tek hakimiyet onda olsun. Ben devrede olduğum için de istediği gibi yönetemiyordu kızımı. Kızıma reklam film teklifleri yağıyor ama Gözde bunları bize söylemiyordu bile. En son şirketler bana ulaştı öyle haberim oldu. Çok önemli bir dondurma firmasının teklifini iletmedi bile bize. Niye? Kızımın 18 yaşını doldurmasını bekliyor. Bizi devreden çıkarıp, Hilal'i istediği gibi yönetme derdine girdi. Eşime de uzaklaştırma kararı aldırarak beni engellemeye çalışıyorlar. Eşim ne bu sektörü bilir ne de işleyişi. Eşimi de kandırmışlar. Bir de avukat tutmuşlar, bana boşanma davası açsın diye.

GELİRİNİ YÖNETMEK İSTİYOR

Ben de yıllarca dizi sektöründe çalıştığım için işleyişi iyi biliyorum. Kızımın elinden tutup, oyunculuğa başlatan da benim. Gözde Yılmaz, kızımla çalışmaya başladıktan sonra tüm hayatına müdahale etmeye çalıştı. Gözde istiyor ki kızımın bütün para akışını kendi yönetsin. Her şeyiyle onu himayesine almak istedi. 18 yaşından küçük olduğu için kızımın diziden gelen ödemeleri eşimle ortak hesabımıza geliyordu. O hesaptan bir kuruş bile başka kadınlara yedirmek için para almadım. Esas eşim, kızımın parasını Hakan Çelebi'ye defalarca göndermiş, kızımın parasını Hakan'a yediren kendisidir. Elimde dekontlar var. Hakan ve Gözde birlikte hareket ediyor. Eşimin avukatı Hakan'ın da arkadaşı. Kızıma da mesajlar atmış Hakan. Sürekli bir para muhabbeti. Ne kadar alıyorsun bölüm başı? gibi sorular sormuş. Kızımla arasında daha önce aşk dedikoduları çıkmıştı. Ben sorduğumda 'Asla böyle bir şey yok' dediler. Bayramda Hakan bana mesaj attı, 'Bayramda memleketinize gidiyormuşsunuz, beni de gelebilir miyim?' diye. Ben de olur dedim. Bizimle bayramda memleketime bile geldi. Zaten ondan sonra iyice şüphelendim ama hep inkar ettiler. Hatta şöyle bir şey oldu, bir sosyal medya sitesi kızımla Hakan arasında aşk var diye haber yapınca ona gönderdim. O da bu yapılan 'büyük şerefsizlik' dedi. Düşünün yani...

Kızımdan kaç yaş büyük adam meğer kızımla sevgiliymiş, beni de kandırmışlar. Ama eşim biliyormuş başından beri... Ben sonradan öğrendim ki, biz ayrılık aşamasına girdikten ve evleri ayırdıktan sonra üç kızımı da alıp Hakan'ın oturduğu yere gidiyor. Aradan biraz zaman geçtikten sonra yeni taşındıkları siteye Hakan'ı davet ediyor. Kızımla arasında bu kadar yaş farkı olan bu adamla ilişki yaşanmasına benim rızam yok. Ben kızım 17 yaşında, kızımı korumak zorundayım ama bunu yapmamam için uzaklaştırma aldırıp, devre dışı bırakmaya çalışıyorlar beni. Gözde Yılmaz'ın da beni eşimden ayırmak ve tek başına Hilal'i hakimiyetine almak için planlar yaptığını duymuştum zaten. Ama bu kadarını tahmin bile etmiyordum.

Ona 'Aile işimize karışma dedikçe bana 'Ben gerekirse oyuncumu babasından bile korurum' dedi. Bakar mısınız? Yaşadığımız tam bir menajer terörüdür. Ailemizi dağıttı, kızımla aramı bozdu Gözde Yılmaz. Şunu da belirtmek isterim ki, benim kızımın parasına ihtiyacım yok. Bizim zaten şirketimiz vardı, dizilere, film setlerine yemek hizmeti veriyorduk. Şimdi de ailemi geçindirecek kadar para kazanıyorum Allah'a şükür. Kızımın parasını Hakan'a yediren eşimdir. Bu konuda onu asla affetmiyorum."