TUBA KALÇIK

6 Şubat Depremi'nde Ahbap'a yardım için yeri göğü inletenler, bugün tek bir ağızdan 'Kandırıldık' diyor. Yüksek takipçili hesaplarından halkın parasının Ahbap'a gitmesi için önayak olmalarını unutup, bugün bambaşka bir tiyatro çeviriyorlar adliye koridorlarında. Deprem döneminde devlete meydan okurcasına paylaşımlar yapanlar gitti, yerine 'Aldatıldık' diyen mağdurlar geldi. Haluk Levent'e methiyeler düzen bazı sanatçılarımız, sözde 'duayen' gazetecilerimiz bugün bütün faturayı Haluk Levent'e kesip sıyrılma peşindeler. Dün 'güven abidesi' gibi gösterdikleri Levent'e bugün 'Güvenmezdim' diyecek kadar da pişkinler. Madem güvenmiyordunuz da o zaman neden halkı Ahbap'a bağış yapması için gece gündüz paylaşımlar yaptınız?

Bir de işin en trajik tarafı insanlardan para toplamak için Ahbap masalarında telefonla konuşarak işadamlarından, şirketlerden, emeklilerden, öğrencilerden yani toplumun geniş bir kesiminden para toplayan ünlülerin büyük kısmı ya hiç bağışta bulunamamış ya da çok cüzi miktarda para yardımında bulunmuş.

Milletin cebindeki parayı Ahbap'a yönlendirenler kendi paralarına kıyamamışlar anlaşılan.

Dün peşinden gidip de bugün 'Aslında ona güvenmezdim' diyen bu tayfanın bir çoğu da Haluk Levent'in geçmişini biliyordu üstelik. Sahte çekten hapse girip çıktığını, kumar alışkanlığını vs... Madem ona güvenmiyordunuz da neden sosyal medyadan, ekranlardan onun derneği için 'Biz kefiliz, parayı Ahbap'a gönderin' diye coşkuyla onu desteklediniz? Deprem döneminde halkın merhametini ve parasını doğrudan Haluk Levent'e teslim etmek için aracı olan da sizdiniz.

Şimdi çıkıp kandırıldık diyenler, esas siz halkı kandırdınız. Adliye koridorlarında 'mağdurum' diyerek işten sıyrılmaya çalışmak nafile..

UTANÇ VESİKASI

Bir sözüm de kendini hâlâ duayen gazeteci olarak lanse eden Uğur Dündar'a. Aylarca ekranlardan Haluk Levent güzellemesi yapıp Ahbap'ı devletin alternatifi gibi sunduğu programları hâlâ hafızalarımızda. Tüm bunlara rağmen bir de pişkince 'Ben özür dilemem' deyip, başkalarını suçluyor. Uğur Dündar'ın klasik tavrı bu aslında. Sorumluluktan kaçmak için kulağının üstüne yatmayı, mış gibi davranmayı çok iyi biliyor. Valla aslında muhalif kesiminin yere göğe çıkardığı bu tayfanın gerçek yüzü de ortaya çıkıyor günbegün. Devlet kurumlarına alternatif yaratacağız diye sığındıkları Haluk Levent ve ekürisi dolandırıcılık, kumar iddialarıyla sarsılırken, muhalif kesimin baş tacı ettiği 'kandırıldık' diyen ünlü tayfasının bu pişkin ve riyakar tavrı da tarihte utanç vesikası olarak geçecektir.