2018 yılı herkes için çok hızlı geçerken zaman zaman yorulduğunuz noktalarda günleri es geçmek hatta bir an önce 2019 yılına girmek istediniz. Gönlünüzün yorgunluğunun yanı sıra zamanın da sizi hırpalaması gücünüzü bir an olsun düşürse de artık toparlanma zamanı. Zodyak takım yıldızının ilk burcu olmak 2019 yılında da liderlik özelliğinizi gözler önüne sereceksiniz. Her şey çok güzel olacak demeyi çok isterdim ancak sizde biliyorsunuz ki yaşam içinde pek çok olay barındırıyor. Size kendinizi iyi hissettirmeyecek olaylar da olacak ancak size tavsiyem asla kendinizden vazgeçmeyin ve gücünüzü kaybettiğinizi düşünmeyin. 2019 yılı herkes için büyük bir yıl olacak ve siz bunu yılın henüz ilk aylarında anlayacaksınız. 2019 yılının mart ayını şimdiden ajandalarınıza not edin. Çünkü o ay sizin için müthiş iddialı geçerken arabanızı evinizi hata iç dünyanızı bir çırpıda değiştireceksiniz. Yaşınız kaç olursa olsun 2019 yılında hayatın sizden esirgediği birçok konudaki düğümler bir bir açılacak. Ama şunu bilin ki 2019 da unutulmaz duygulardan geçeceksiniz.





KARİYER VE PARA

Güzel bir hayat yaşamak için sevdiğin işte çalışmak şart prensibine sahip Koç burçları için yeni yılda değişim çanları çalıyor. Çalışmayı seviyorum ancak sevdiğim işte çalışmıyorum söylemlerini bir kenara bırakacaksınız. Bu yılın gökyüzü gündemi sizi harekete geçirirken eğer 19 yıldır aynı sektörde çalışıyorsanız ayrılmak konusunda tereddüt dahi yaşamayacaksınız. Sosyal hayatınızın gündemi de değişirken, farklı insanlar tanışmak bir araya gelmek size yeni iş kapıları da açacak. Kendi işini kurmak isteyen bir Koç burcuysanız 2019 yılında hiç zaman kaybetmeyin derim. Hızlı ve kararlı adımlar sizi kolayca başarıya götürecek, kendinize güvenin.

AŞK

2019 yılı size aşktan korkmayın mesajı veriyor. Aşk hayatınız adına küçük umutların büyük olaylara açılacağı bu yıl kalp kırıklıklarınızı onaracak, adeta yeniden doğacaksınız. Bu satırları okurken mümkün değil dediğinizi duyar gibiyim, ancak bu yıl yaşanacaklara siz bile şaşıracaksınız. Önemli düğümleri içinde barındıran 2019 yılı gönlünüzü iyileştirirken, beklentilerinizi de yeniden şekillendirecek. Hayat ummadığınız olayları karşınıza çıkarırken 2019 yılında, hayattan alacaklarınız konusunda oldukça verimli olacak.

Neler olacak derseniz;

· 1970-1984 yılları arasında doğmuş ve ikinci baharını yaşamak isteyen bir Koç burcuysanız; 2019 yılının yaz aylarında aradığınız aşkı bulacak hatta bu yılı evli olarak bitireceksiniz.

· Evli bir Koç burcuysanız ve bir süredir bebek sahibi olmak istiyorsanız, bu yıl ebeveyn olmaya hazır olun derim.

· Tüm kalbiyle bağlı olduğu ilişkisini yeni bitirmiş bir Koç burcuysanız ve 1984-1998 yılları arasında doğduysanız, eski sevgilinizle tekrar bir araya gelebilir, hatta evlilik kararı dahi alabilirsiniz.

· İlişkisi olmayan bir Koç burcuysanız, hayat arkadaşım diyeceğiniz bir ilişki 2019 yılının nisan ayından sonra kapınızı çalacak.

· Sakın aşk beni bulmaz demeyin. Eğer 1970- 1984 yıları arası doğan bir Koç burcuysanız ve daha önce bir kez boşandıysanız 2019 size evlilik vadediyor.

Yılın Önemli Günleri; 6 Ocak – 20 Mart – 5 Nisan – 2 Temmuz – 14 Ekim – 12 Kasım – 26 Aralık

Koç: Güne ait planların aniden değişebilir ya da ertelenebilir. Eğer bugün halletmen gereken önemli bir iş varsa, güvendiğin birinden yardım alabilirsin. Çünkü dikkatin gün içerisinde çok çabuk dağılabilir. Kendi işini yapan bir Koç burcuysan, yurtdışı bağlantılı işler kurabilirsin. Bugün aynı zamanda aşk hayatında daha sabırlı ve kararlı olacaksın.

Boğa: Farklı fikirlerden ilham aldığın bir gün. Bugün işlerini hızlı bir şekilde halletme potansiyeline sahip olsan da bazı aksilikler sana engel olabilir. Bu yüzden yarım kalan işlerine odaklanmanda fayda var. Özellikle internetten yapacağın banka işlemlerini başka bir güne erteleyebilirsin. Aslında bugünü şöyle görmek lazım; için ayrı, dışın ayrı!

İkizler: Ay, bugün burcunda hareket ediyor. Söylediklerine alınganlık gösteren isimler seni bugün bir hayli şaşırtabilir. Etrafındaki insanlarla iletişim kopuklukları tecrübe edebilirsin. Aklında hiç olmamasına rağmen bir anda farklı bir iş alanına yönelebilirsin. Her ne kadar çalıştığın yerde uzun süreli olmayı seviyor olsan bile unutma değişiklik sana iyi gelecek.

Yengeç: Maddi konulara dair beklentin artıyor. Ek iş yapmak, yeteneklerini paraya çevirmek isteyeceksin. Bugün ikili iletişimler hızlandığı gibi, sosyal ortamlardaki tavrın da değişiyor. Hayatında ön planda olan konularla ilgili sana faydası olacak insanlarla tanışabilir, onlarla fikir alışverişine girebilirsin. Gün içerisinde birçok ortak noktanın olduğu, yeni insanlarla tanışabilirsin.

Aslan: Bugün tüm sorumluluklarını erteleyip, dilediğince bir gün geçirmek isteyebilirsin. Fakat bunun için başka bir günü seçmen daha sağlıklı olabilir. Gün içerisinde ani değişimler yaşanabilir. Bu değişiklikler içinde teknolojinin oyunbozanlığı var. Elektronik aletler konusunda da seni önceden uyarmalıyım.

Başak: Bugünlerde birçok şey pek planladığın gibi gitmiyor, evet. Ama gün içerisinde son günlerde maddi konularla ilgili kafanı kurcalayan konulara dair içini rahatlatacak haberler alabilirsin. Kendini daha rahat ifade edebileceğin ve dikkat çekici bir etki yaratacağın bu süreci kaçırmamalısın! Aslında bugün senin için romantik bir gün.

Terazi: Hedeflerine dair belli başlı aksaklıklar yaşamış olsan da aslında çok da geride bir hayat yaşamadığını düşünüyorsun. Harcamalarınla ilgili daha ölçülü hareket etmen gereken bir gün. Bütçeni aşan, gereksiz harcamalar yapmaktan şimdilik kaçınmalısın. Kendi yaşamın ile göz doldururken, meraklı bakışlar üstünden hiç eksik olmayacak.

Akrep: Seni oldukça hareketli bir gün bekliyor. Son günlerde ihmal ettiğin bazı sorumlulukların bugün iki ayağını bir pabuca sıkıştırabilir. Aslında ne istediğini, neyi hedeflediğini daha çok irdeliyor olabilirsin. Fakat bugünden itibaren gündemin hız kazanacak. Bazı keskin düşüncelerinden de yavaş yavaş sıyrılmaya başlayabilirsin.

Yay: Ay, bugün karşıt burcunda hareket ediyor. Seni hiç sakin bir gün beklemiyor! Sosyal yaşamında ön plana çıkmak isteyebilirsin. İddian ve cesaretinle bunu gerçekleştireceğine şüphe yok. Kendine olan inancın tam. Tüm kaygılarından ve endişelerinden sıyrılıyorsun. Gün içerisinde aldığın sorumluluklar, üstlendiğin görevler seni korkutmuyor.

Oğlak: Hareketli günleri ardında bırakıyorsun. Bugün, son zamanlardaki performansın ve hallettiğin işler takdir görebilir. Ailendeki kadınların sorun yaşadığı konularda, onlara her anlamda destek olabilirsin. Hobilerinle ilgilenmek için ideal bir süreçtesin. Kafandaki rahatlık hayat, kariyer, fiziki görüntün gibi konulara rahatlıkla odaklanmanı sağlıyor.

Kova: Bazı konularda önemli kararlar alman gerekebilir. Özellikle çalışma ortamında düzenini değiştirmeni gerektiren şartlar gündeme gelebilir. Ama işini sağlama alma önceliği olan biri olarak bu kararları erteleyebilirsin. Saklaman gereken bazı konuların karşına geliyor olması tesadüf olmayabilir.

Balık: Sosyalleşmenin faydalarını gördüğün bir döngüden geçiyorsun. Uzun zamandır kararsızlık yaşadığın bir konuda, sana birisi ilham verebilir. Bugün çok sevgi dolusun. Sevdiğin insanlara sevgini belli edecek şekilde davranabilirsin. Evli ve çocukları olan bir Balık burcuysan, birbirinizle olan paylaşımınız daha da artacak.