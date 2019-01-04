Yeni yılın heyecanını hepimiz üzerimizde taşıyoruz. Yeni umutların yeşerdiği, beklentilerin daha da arttığı yılın ilk ayında gökyüzü bizleri bir Güneş Tutulması ve bir Ay Tutulması ile karşılıyor. Toprak ve ateş burcu elementine teslim olacak olan gökyüzü bir taraftan kök salın mesajı verirken diğer taraftan da keskin kararları beraberinde getirecek.

Yılın ilk ayından aldığımız mesajları çok iyi değerlendirebilirsek, 2019 yılının bütününü de kolayca görebiliriz. Sakın aklınızdan yine mi sorunlar yine mi kaos diye geçmesin! Aksine son derece hareketli ve dolu dolu bir yıla giriş yaptık ve ocak ayı da bunu yılın ilk günlerinden anlamamızı istiyor. Bireysel hayatlarımızı yola koymamız için fırsatlar geçecek elimize, tabi değerlendirmesini bilene…. Sorunlarla beraber ortaya çıkan bilinmezlikler ve gerçekler, zihnimizde aydınlanmaya sebep olurken, neden sonuç ilişkisini çok daha kolay kuracağımız bir ay yaşayacağız.

· İş değiştirmek mi istiyorsunuz, hemen hareket geçin.

· Taşınmak, yaşam alanınızı değiştirmek hatta şehir, ülke mi değiştirmek istiyorsunuz sizi alıkoyan ne?

· Yaşadığınız aşktan emin değil misiniz, neden içinize atıyorsunuz, konuşun, dile getirin.

Eleştirilmek istemiyorsanız, eleştirmeyeceksiniz.

İki kere düşünüp bir kere konuşmak bu ay bize kazandıracak. İşin aslı bu durum her zaman kazanç sağlar ancak bazen bizler göremeyiz. Ocak ayı öyle bir ay ki her söylemin bedelini anında karşımıza getirecek. Eden bulacak mı diye soruyorsanız, eden de bulacak hak eden de hakkını alacak.

· Bugün sizin için iyi olan kişilerin yarın kötü yüzlerini görebilirsiniz.

· Hızlı fikir değişimleri kararsız kalmanıza neden olabilir. Ancak bu ayın şanında kararlı olmanın var olduğunu da tekrar hatırlatmalıyım.

· Güven testlerine tabi tutulabilir ya da siz çevrenizdeki kişileri denemek isteyebilirsiniz.

2019'da zor olanı başarmak marifet sayılmayacak. Asıl önemli olan gönül kapılarını sonuna kadar aralamak olacak. Manevi duygular, maddiyatın önüne geçerken büyük kazananların büyük kaybedeceklerini, parayla saadet olmadığını da göreceğiz. Siz siz olun niyetinizden asla şüpheye düşmeyin. Kalbiniz hep güzelliklere dönük olsun.





Astrogündem; Merkür-Chiron 90'lığı yeni bir salgın hastalığın haberciliğini yapabilir. Dünyanın farklı yerlerinde eş zamanlı olarak ortaya çıkabilecek bu hastalık toplumların da huzurunu kaçırabilir. Aynı zamanda bugün Merkür, Oğlak burcuna yerleşirken otoriter söylemler günün bir diğer gündemi olacak. Yılın ilk Güneş Tutulmasına son 2 gün!

KOÇ: Etrafında olan biten olaylara karşı hassas, detaycı yaklaşımların son günlerde seni kendi bildiğini okuyan tavrından uzaklaştırmış olabilir. Aslında düşüneceğin çok şey var ve nereden başlayacağını bilmiyor olmak işleri biraz zorlaştırıyor. Gün içerisinde belli problemlerin üstesinden gelmek daha kolay bir hâl alırken, isteklerinle şartların pekiştiği bir gün seni bekliyor.

BOĞA: Bugün dünya yıkılsa, "bir çözüm bulunur elbet" demekten çekinmezsin! Gezegenlerin seyri seni bugün ne olursa olsun hayatı pozitif taraflarından görmeye davet ediyor. Hafta sonuna çok keyifli bir giriş yapacağına hiç şüphe yok. Bu keyifli bir ruh halini yakın mesafeli bir seyahatle pekiştirmeye ne dersin? Gökyüzünden onay var, benden söylemesi…

İKİZLER: Bugünlerde hayatına katkıda bulunması adına dahil ettiğin en varsa senin esas olarak ulaşmayı hedeflediğin şeylerden uzaklaştırıyor. Finansal anlamda kendini kalkındırmak adına çok zor yükümlülükler altına girmekle bugünlerde hata ettiği daha çok farkına varabilirsin. Neden biraz da "Ben gerçekten ne istiyorum? "un üzerine gitmeyi denemiyorsun? Bu zamana kadar sadece sorumluluklarına hizmet ettin. Unutma sevgiyle verilen emek asla karşılıksız kalmaz.

YENGEÇ: Kendinle ilgili yaşadığın bu tatminsizlik ne zaman bitecek? Hayatına giren insan sayısı arttıkça kendini daha çok sorgulamaya başlıyorsun. Bırak insanlar seni doğal tarafınla görsün. Emin ol o senin en güzel halin. Bugün kariyer hayatına dair yeni kararlar alabilir, yeni hedefler belirleyebilirsin. Aslında fikir alışverişi için ideal bir gündesin. Toplu kalabalıklar bugün işine yarayabilir benden söylemesi. Soğuk algınlığına dikkat!

ASLAN: Gökyüzü bugün plansızlığı, kararsızlığı, aksilikleri günlük hayatın bir parçası haline getirmeyi planlıyor. Tam anlamıyla gergin bir gün! Bugün bazı konuşmaların planladığın gibi gitmediğini fark edebilirsin. Komşularınla, arkadaşlarınla ve çalışma ya da okul hayatındaki arkadaşlarınla anlamsız sorunlar üzerine tartışmalar yaşayabilirsin. Fakat bunları çok büyütmemeni öneririm.

BAŞAK: Zihin mesain çok fazla bu aralar, öyle değil mi? Aklında bir sürü fikir var ve hangisine nereden başlayacağını bilemiyor olabilirsin. Gün içerisinde karşılaştığın her angarya işin, zorluğun üstesinden gelebileceksin. Bugün güzel teklifler de alabilirsin ancak karar almak için acele etme derim.

TERAZİ: Ön plana çıktığın günlerdesin. Pozitif tavrınla çevrende var olan insanları kendine daha çok yakınlaştırıyorsun. Bu durum hayatına yeni insanlar katmanı destekliyor evet ama ayrıca kişisel anlamda kendini çıkmaza soktuğun fikirleri de yumuşatmaya başladı farkında mısın? Bazı meseleleri bir daha gözden geçirmek için böylesine yapıcı bir ruh halindeyken, her anını değerlendirmeni tavsiye ederim.

AKREP: Tam anlamıyla kendine yöneldiğin günlerden geçiyor olabilirsin. Çevrendeki insanları sana hitap ettikleri ölçüde yeniden şekillendirmeye başlamaya hazır ol. Bireysel sağlık ve kişisel bakım konularına yönelmen bu durumun en güzel tarafı… Bu süreci kendinin farklı taraflarını keşfetmek için kullanmak istiyorsan sana tavsiyem iç sesine kulak vermelisin.

YAY: Beklenmedik gelişmelere hazırlıklı olman gereken bir gün seni bekliyor. Bugün çok yakın bir arkadaşının hoşnut olmayan bir davranışını karşısında oldukça şaşırabilirsin. Ayrıca bugün konuşmalarına çok dikkat etmelisin. Çok emin olmadığın konularda görüşlerini keskin bir şekilde belirtmek ilerleyen günlerde beklenmedik sonuçlara yol açabilir.

OĞLAK: Bugün, senin için bir hayli yoğun geçebilir. Etrafında olan bitene yetişmekte zorluk çekebilirsin. Eğitim, öğrenim, seyahatle ilgili uzun zamandır beklentide olduğun konularda güzel gelişmelerle karşılaşabilirsin. Eski tanıdıklarının bugünlerde sana çok faydası dokunabilir.

KOVA: "Geçmişte olan geçmişte kalır" cümlesini kendine bugünlerde hatırlatsan iyi edersin. Önyargılarının nasıl hareket edeceğini belirlediği günlerden geçerken, göz ardı ettiğin bir şeyler olduğunu fark etmek için artık bekleme. Gezegenlerin seyri bugün sana hızlı ve yüzeysel kararlar aldırabilir.

BALIK: Bugün ortak çalışma içerisinde olduğun insanlarla fikir ayrılıkları yaşayabilirsin. Ama sence de biraz fikirlerin konusunda baskıcı davranmıyor musun? Böyle anlarda esas varmak istediğin yeri ve hedefleri düşünerek hareket etmeni tavsiye ederim. Özellikle bugün farklı fikirde olduğun konuları üstelemekten kaçınmalısın.