Bugün yükselen burcunuza göre belirginleşen fiziksel özellikleri yazdım.

Koç: Kişiye orta veya biraz daha uzunca boy verir. Omuzlar geniş, atletik yapılı, kol ve bacak adeleleri kuvvetlidir. Saçlar ise genellikle kalın telli, kızılımsı/koyu ve dalgalıdır.

Boğa: Kısa ve kalın bir boyundur. Omuzlar geniş, orta boylu, hafif tıknazdır. Buğday rengi bir cilt, yuvarlak bir yüz, dolgun dudaklar dışında saçlar siyah ya da koyu kestanedir.

İkizler: Kişiye düzgün bir vücut, uzun, ince boy verir. Kollar ve bacaklar uzun ve ince olmasına rağmen, oldukça çevik ve kuvvetlidir. Kilo almaya meyilli bir yapıya sahip değillerdir.

Yengeç: Kişiye orta ya da kısa bir boy verir. Hafif toplu, yuvarlak yüzlü, yüz hatları düzgün bu kişiler yürüyüşüyle dikkat çekerler.

Aslan: Doğum haritasında yükselen Aslan burcu, kişinin uzun boylu, kalın kemikli, geniş omuzlu ve güçlü olmasını sağlar. Saçlar gürdür.

Başak: İncelik, zarafet ve narinlik… Başak burcu, kişiye orta veya uzun bir boy verdiği gibi; manken gibi gözünür. Güler yüzlü bu insanların anlamlı gözleri vardır.

Terazi: Kadına güzellik, erkeğe ise yakışıklılık verir. Saçlar sarı ya da açık bir renktir. Yüz ovalimsi, vücut kilo almaya müsaittir.

Akrep: Kalın kemikli, güçlü ve kemikli bir vücuda sahiptir. Saçlar dalgalı veya kıvırcıktır. Yüz genellikle uzun ve büyüktür, vücut kasları iyi gelişmiştir. Çene belirgindir.

Yay: Uzun boylu, uzun boyunlu, elleri belirgin, puslu sese sahip yükselen Yaylar burada mısınız? İnce düzgün bir yapı, uzun boy, atletik yapı… Renk soluk veya esmerimsidir.

Oğlak: Orta ya da kısa bir boy; yüz oldukça ince ve uzundur. Gözler koyu kahve ve siyah, saçlar da koyudur.

Kova: Kişiye orta boy verdiği gibi; yüz uzun ve cilt renklidir. Gözler yeşil, mavi veya koyu gridir.

Balık: Kişinin kısa ya da orta boylu olmasına neden olur. Eller ve ayaklar küçüktür, vücut kilo almaya biraz müsaittir.



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