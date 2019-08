Burçların aşka bakışı değişiyor. Peki bu, ilişkileri nasıl etkileyecek? 12 gün sürecek yazı dizimizde burçların aşk analizlerini yapacak ve burcuna göre karşı cinsi etkileme yollarını anlatacağım. Koç burcuyla başlıyoruz...



KOÇ BURCU KADINI

Kendini mükemmel gören, enerjik, cesur, kıskanç ve cana yakındır. Çevresindeki insanlara yardım etmekten hoşlanır. Yaşı ne olursa olsun dinamikliğinden hiçbir şey kaybetmez. Dürüst, bağımsız ve cesurdur.

İyi bir arkadaş ve eş olur. Maceracı Koç kadınına baskı kurmaya çalışılmamalı. Baskı görmek onu uzaklaştırır. Koç kadını hırslıdır ve yükselmeyi kafasına koymuştur. Çalışmak; yükselmelerini, bol paraya kavuşmalarını ve isimlerini duyurmalarını sağlar. Koç burcu kadınını etkilemek istiyorsanız, yemek organizasyonları yapmalısınız. Koç kadınını hareketli ya da kalabalık, güzel manzaralı, hoş görünümlü mekanlara davet edebilirsiniz. Bir de özel hayatına saygı duyun.



KOÇ BURCU ERKEĞİ

Her zaman güçlü bir karakter sergiler, bazen onu anlamak çok zordur. Hayata karşı savaşçı ve mücadeleci ruhu, bir gün aşkta da anlaşılmanıza yardımcı olur. Her şeyden önce kendi düşüncelerinin, fikir ve özelliklerinin doğru olduğuna inanır. Koç burcu erkeği, kendini çok üstün gördüğü için kadının da öyle olmasını ister. Mücadele ederek ve emek sarf ederek, hoşlandığı kişiye ulaşır. Baskıya gelemez. Önüne sınırlar konmasından hoşlanmaz. Yaşamı boyunca her türlü zorlukla baş edip tutkusu ile baş edemeyen ender burçlardan biridir. Koç burcu erkeğini etkilemek istiyorsanız; kendine düşkündür, bu yüzden ilgiden hoşlanır. Enerjinizi güçlü tutmalısınız. Duygularından çok mantığı ile hareket eder, bu yüzden ondan romantik sevgi gösterileri beklememelisiniz.



