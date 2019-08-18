Burçların aşk analizini yaptığım ve onları etkilemenin yollarını anlattığım yazı dizimde bugün Akrep burcunu ele alıyorum.



AKREP BURCU KADINI

Bu burcun kadını, daima dikkatli, ihtiyatlı ve gururu konusunda son derece hassastır. Sezgileri çok güçlüdür. En belirgin özelliklerinden biri kıskançlığıdır. Aynı zamanda çok duygusal olduklarını görürsünüz. O, dostları ve sevdikleri için pek çok şeye katlanabilir.

Alçak gönüllü gibi gözükse de zaman zaman kendini beğenmişliğini hissedebilirsiniz. Kendilerinden emin tavırları duygusuz gibi görünmelerine sebep olsa da, iç dünyalarını göstermek istemezler.

Akrep kadını, gizemli olmayı sever. Ona göre gizem, tutkuyu besler. Aklının içinde sürekli hayata dair planlar kurar.

Hayat görüşü, başkalarından farklıdır. O, ya hep ya hiç diye düşünür.

Ya istediğine tamamen kavuşur ya da uzaklaşır. Bu yapısı, dostluk ve sevgi konularında kendisini gösterir; sevdiği kişi için yapmayacağı şey yoktur.

Akrep kadınını bir nedenle etkilerseniz, o da tutkusunu göstermekten çekinmez. Güven ve mantık ilişkisini birlikte kurmak ister. Yalan söylemediğiniz sürece onunla mutsuz olmak mümkün değildir.



AKREP BURCU ERKEĞI

Akrep burcu erkeği kararlıdır.

Su grubu olduğu için çok derin hisleri vardır. Kendisine güveniyle çevresini etki altına alır. Yönlendirmeyi sevdiği için ilişkilerinde de hakimiyet kurmak ister. Kıskançtır ama birlikte olduğu kişinin dikkat çekmesinden de hoşlanır.

Aklına koyduğu şeyi muhakkak yapar. Akrep erkeği geçmişle yaşamaz ve her zaman geleceğe yatırım yapmayı sever.

Birlikte olduğu kişinin detaylara takılmasından hoşlanmaz. Rahatsızlık duyduğu konuda açık ve net konuşur. Akrep burcu erkeğini etkilemek istiyorsanız; bazen hiç konuşmaz ama bazen de tam tersi sevecen bir aşık olur. Burçlar kuşağının en centilmen, şaşırtıcı, kurnaz erkeğiyle beraber olmaya adaysanız, onun kurallarının olacağını bilmelisiniz.



ASTRO GÜNDEM

Mücadele gezegeni Mars, toprak burcu Başak'ta yerini alıyor. Bugünden itibaren siyasi liderler sorunlarını gizlemekte zorlanabilir. Aynı zamanda, ülkelerin de gündemleri değişecek. Sanat dünyasına dair sansasyonel haberler ardı ardına gelebilir.