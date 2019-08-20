Bugün, Oğlak burcunun aşk analizini yapıyorum ve onları etkilemenin yollarını anlatıyorum.

Oğlak burcu kadını; kontrolcü, güven, başarı hırs ve disiplinden beslenen bu öncü burcun kadını, elbette Oğlak'tan başkası olamaz.

Kariyer ve başarı onun için vazgeçilmez bir koşuldur. Farklı yetenekleri vardır ve bunu doğru alanlarda kullanmayı çok iyi becerir.

Mesafeli ve soğuk tavırları ilginç bir şekilde karşı tarafın dikkatini çeker. Bir Oğlak kadınını kandırmak nerede ise imkansızdır.

Onun karşısında dürüst, açık olmak gerekir.

Oğlak kadını güvenilir bir kişilik ve aşkına sadık bir dost gibidir! Aldığı kararların arkasında durur, özenlidir ve sabırlı davranır. Her şeyin düzenli olmasını ister.

Kalbini çalmak kolay olmasa da sevdiklerine karşı merhamet duygusu yüksektir. Sevdiği ve güvendiği kişiyi hayatından kolay kolay çıkarmaz.

Oğlak burcu kadınını etkilemek istiyorsanız; romantik, duygulara önem veren kişilerden etkilenirler. Ayrıca mahremiyete önem veren, disiplinli, sevmeyi ve sevilmeyi arayan insanları çevresinde ister.

Oğlak burcu erkeği ise; hırslı, azimli ve kararlı tavırlarıyla dikkat çeker. Özgüvenleri çok yüksektir, bu nedenle mesafeli görünürler.

Çevresindeki kişileri kendi gibi kariyer odaklı ortamlardan seçer.

Birlikte olacağı kişinin güçlü ve kararlı olmasından çok etkilenir.

Para kazanma konusunda oldukça başarılıdır. Oğlak burcu erkeği güvenilir, kuralcı ve disiplinlidir.

Genellikle şüpheci bir tavrı vardır. Duygularını kolayca belli etmez. Oldukça karizmatik görünğü için dikkat çekicidir. Sevdiği zaman sadık ve kıskanç bir eş olur. İlişkileri uzun sürelidir. Evlilik için uygundur. İdeal bir eş ve ideal bir babadır. Oğlak burcu erkeğini etkilemek istiyorsanız; sabırlı, güvenilir, tehlikeli aşk oyunlarını sevmeyen, sevgilisinin sözünü dinleyecek, dürüst kişilerden hoşlanır.





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