Gökyüzüne az bakılan, telefon bırakılmayan bir yüzyıldan geçerken, geçmişle yol ayrımına giriyor insanlık. Aşk, yüreklerde yeni sürümü ile yazılıyor.

Peki burçlar kendi içinde aşkı güncellemiyor mu? Tıpkı insanlığın geçirdiği gibi işte yeni yüzyılın burçlara göre aşkın anlamı…

KOÇ: Tutkuyu iliklerinize kadar hissetmek, sizin vazgeçilmeziniz denilebilir. Yen dünya düzeninde aşkı kendi belirleyeceğiniz doğrulara göre yaşayacaksınız.

BOĞA: Siz aşkta tutkudan değil, güvenden beslenirsiniz. Yeni dünya düzenin de Boğalar toprağın sessizliğin bozacak, çapkın olacaklar.

İKİZLER: Hayatınızda aşk olmazsa eksik kalan yönünüz size tamamlanamamışlık hissi verir.

Bağımsızlığınızı ilan edecek yeni dünya düzeninde aşka bakış açınız değişecek.

YENGEÇ:

Aşk sizin için hayatın tam ortasından geçer. Yeni dünya düzeninde büyük konuşmaktan korkmayacak; sevabı da, günahı da kendiniz yazacaksınız.

ASLAN:"Yıkılmamak nedir?" derlerse, akıllara ilk sizin duruşunuz gelir. Yeni dünya düzeninde aşk kriterleriniz değişecek.

Gemileri sadece aklınıza yatan kişi için yakacaksınız.

BAŞAK: Sevdiğiniz insanı her zaman mutlu edersiniz. Sevgi sizin için aşktan önce gelir.

TERAZİ: Aşk, sizin için paylaşım ve huzurdan ibarettir. Haksızlığa katlanamıyorsunuz, bunu hiçbir yaşanmışlık da kolay kolay değiştiremez.

AKREP: Sevgi sizin için her şeydir. Yeni dünya düzeninde aşk uğruna savaşmaktan vazgeçeceksiniz.

YAY: İnandığınız değerlerden asla vazgeçmezsiniz. Yeni dünya düzeninde sizin için aşk acısı çekeni görmeden aşka kapılarınızı açmayacaksınız.

OĞLAK: Sizin için aşk mantık demektir. Yeni dünya düzeninde hiç olmadığınız kadar deli dolu, çocuksu olacaksınız.

KOVA: Yönetici gezgeniniz size yaklaşırken aşk için dünyanın öbür ucuna gitmeyi bile göze alacaksınız.

BALIK: Aşkın sizin ruhunuzun şifası olduğunu çok iyi biliyorsunuz.

Aşk için dönüşü olmayan yolla girdiniz ve çıkmayacaksınız.



ASTRO GÜNDEM

Güneş-Neptün karşıtlığı, ülkemizin siyasi tarihi için önemli günler yaşanacağını işaret ediyor. Hem Avrupa'nın, hem de Orta Doğu'nun yaptırımları ve siyasi barış teklifi ile karşılaşabiliriz. Bugünden sonra yaşanan her olay 2019 yılının Aralık ayındaki tutulmaya atıfta bulunacak.