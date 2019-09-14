Gelin yukarıdan bakın dünyaya… Kendi içinizde inanılmaz duygu geçişişlerini göreceksiniz. Kaotik ortamda ruhlarımızın kütlelerle çarpıştığını hissedeceksiniz. Çok tuhaf bir şans bizimkisi, evet, arenada aslanlara atılan bir çağda değiliz belki… Ama her şeyi bilen, ulaşan, gören insanın acizliğini sırtında taşıyan 8 milyar insan gibi hissediyorsunuzdur kendinizi. Güneş ve Ay semazenler gibi birbirlerine selam verirken, biz o büyük kütlenin çarpışma alanında kalacağız.

Bugün Türkiye saati ile 06:34'te Balık burcunda Dolunay başlayacak. Suyun en derin burcunda Dolunay, doğası itibariyle bazı şeylerden vazgeçmemiz gerektiğini gösterirken kabul etmediğimiz bazı alışkanlıklarımızla da yüzleştirecek. Hislerimizden uzaklaşarak daha çok bilginin peşine düşeceğiz. 'Dedektif ile filozof olma arasındaki günlerden geçmeye hazır mısınız?' diye hepimize seslenen Dolunay, büyük bir illüzyonun parçası. Sorgulayan taraf olurken, Balık burcunun hırsını, ihtirasını, öyle kolay affetmeyen derinlerdeki inadını hepimize bulutların arasından serpiştirecek. Bu arada Balık burcunu analiz etme şansı da bulacağız. Büyük yaşam amaçları olduğunu, dinamik olduklarını, sadece sakin ve izleyen göründükleri için duygusal ve naif kalıplarının içine esir ettiğimizi fark edeceğiz. Çünkü 14 Eylül'de Dolunay gerçekleşirken; Başak burcunun titizliğinden ilham alan Güneş, Balık burcu Dolunay'ının zaaflarına, savunmasına dikkat çekecek. Dolunay esnasında gökyüzünde ateş burcunda hareket eden hiç gezegen bulunmaması, risk alma konusunda çekincelerimizin olacağını da işaret ediyor. Yüzde 100 toprak elementinin hakim olduğu bir Dolunay yaşayacağız.

Bu da demektir ki toprak burçlarını yani Boğa, Başak ve Oğlak burçlarını yakından ilgilendiriyor. Bu burçların, ev yaşam alanı konfor gibi sözler kafalarında uçuşurken, işleriyle alakalı çok şaşıracakları bir sürece de girdiklerin fark edecekler. Aynı zamanda İkizler, Terazi ve Kova burçlarında hareket eden hiçbir gezegen olmaması, bu burçların kendilerini sıkışmış gibi hissetmelerine neden olurken; kabul etmeleri gereken bazı özelliklerini de fark edecekler. Özellikle eğitim ve iş konusunda çok daha keskin kararlar alacaklar ve kendilerini zorlayacaklar. Aslında bir bakıma iyi olacak. Fakat ilişkileriyle alakalı belirsizlikleri varsa, özellikle bir de ayrılmayı düşünüyorlarsa, su Dolunay'ı içlerini bir anda ihtirasla doldurabilir.

Dolunay, su burcunda gerçekleşecek olmasına rağmen su burcunda çok az hareket eden gezegen olmasının etkisi ne olur derseniz; Yengeç, Akrep, Balık, burçlarını savunmacı, cesur ve inatçı yapacak. Bu Dolunay'ın uzantısında ekinoks olacak ve sonbaharın da sinerjisini hissetmeye başlayacağız.





ASTRO GÜNDEM

Balık burcunda Dolunay meydana geliyor. Türkiye'nin natal haritasını yakından ilgilendiren bu Dolunay, Ay düğümlerinde etkili olurken, son dakika haberleri duyabiliriz. Bugün Terazi burcuna geçen aşk gezegeni Venüs ve iletişim gezegeni Merkür de eşlik ediyor.