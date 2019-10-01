Ekim ayının kişisel gündemine hazır mısınız? Geçmişin hesaplarını önümüze bir bir getirecek olan bu ay 'Savunmanızı hazırlayın' diyor. Gelin önce bu ayın gezegen seyrine biz göz atalım.

3 Ekim'de su burcu Akrep'e geçecek olan Merkür, ayın son gününde geri hareketine başlayacak. Sizlere Temmuz ayındaki gerileme sürecinde yaşadıklarınızı bir hatırlayın derim. Akrep burcunda başlayan gerileme Terazi burcuna kadar devam edecek ve 20 Kasım'a kadar bu ayın gündemini belirleyecek. Aman dikkat…

Mücadele gezegeni Mars, 4 Ekim-19 Kasım tarihleri arasında hava grubu olan Terazi burcunda hareket edecek ve adalet kavramını her yerde arayacağız.

Aşk gezegeni Venüs, 8 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında kalplere hırçınlık vermek için Akrep burcuna geçecek. Herkes sevdiğini abluka altına alırken, a'Aşka rahat yok mu?' diyeceğiz.

13 Ekim'de günün son saalerinde ateş burcu Koç'ta Dolunay yaşayacağız.

28 Ekim'de su burcu Akrep'te sabah saatlerindeki Yeniay hepimizi güne hazırlayacak.

Yukarıda belirttiğim gezegen hareketleri sanırım Ekim ayı ile ilgili bir fikrinizin oluşmasına yardımcı oldu. Şimdi ise neler yaşayacağımızı ve yaşadıklarımız karşısında neler yapmamız gerektiğinden bahsedeceğim.

Öncelikle hayatımızda sorun olarak gördüğümüz alanlardan asla uzaklaşmıyor ve sorunlarımızı çözmek için kolları sıvıyoruz. Çünkü gökyüzünün pek de şakası yok. Hatırlıyorsanız 2019 yılının Haziran ve Temmuz ayları tutulmaların ve Merkür'ün geri hareketinin etkisiyle hepimizi sıkıştırmış ve başımıza olmayacak işler açmıştı. Ekim ayı böyle bir ay olmayacak, ancak sorunları görmezden gelenleri bir bir hayattan eleyecek. Daha büyük sorunlarla karşılaşmak istemiyorsanız hiçbir konu için 'Yarın hallederim' demeyin.

Hepimizin şansla çok büyük derdi var ama Ekim ayı, 'Kendi şansınızı yaratın' diyor. Çabalamadan, çalışmadan, emek vermeden şans bekleyenler için zor günler başlıyor. Tabii güzel düşünen de güzeli bulacak, 'Bu konudan hiç şüpheniz olmasın derim.



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Plüton karesi, bugünden itibaren Ekim ayının dünya genelinde sert geçeceğini gösterebilir. Suudi Arabistan'ı tekrar gündemde görebiliriz. Kuruluş tarihine göre 2019 yılının en iddialı natal haritasına Suudi Arabistan sahip. Sözün bitip kaderinin konuşacağı günlere akıyor zaman.